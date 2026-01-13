سيناتور ديمقراطي مستهدف من إدارة ترامب يقدّم دعوى قضائية على هيغسيث

قال السيناتور الديمقراطي مارك كيلي الاثنين إنه سيقدّم دعوى قضائية على وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بعدما بدأ الأخير إجراءات فرض عقوبات على هذا الطيار البحري السابق بسبب فيديو اعتبر "تحريضيا". وأضاف كيلي "إن حملته (هيغسيث) غير الدستورية ضدي تبعث برسالة مقلقة إلى كل فرد متقاعد في القوات المسلحة: إذا تحدثت وقلت شيئا لا يعجب الرئيس (دونالد ترامب) أو وزير الحرب، ستواجه توبيخا أو تهديدا بخفض للرتبة أو حتى ملاحقات قانونية".

وأضاف "قدمت اليوم شكوى ضد وزير الحرب لأنه لا يوجد شيء أهم من الحفاظ على حقوق هؤلاء الأميركيين الذين قاتلوا للدفاع عن حرياتنا". وقالت وزارة الحرب لوكالة فرانس برس، إنها "أُبلغت" بالشكوى لكنها أكدت أنها لا ترغب في "التعليق على قضية جارية". والأسبوع الماضي، أصدرت وزارة الحرب الأميركية خطاب توبيخ لكيلي مع احتمال خفض رتبته العسكرية عند تقاعده، بعد نشر فيديو حضّ فيه أفراد الجيش على رفض الأوامر المخالفة للقانون.

وقال هيغسيث على إكس "نشر كيلي، وخمسة أعضاء آخرين في الكونغرس، فيديو متهورا ومحرضا على الفتنة، وكان واضحا أنه يهدف إلى تقويض النظام والانضباط العسكري". وأضاف أن ردا على الفيديو الذي نُشر في نوفمبر/ تشرين الثاني وتصريحات أخرى، باشرت الوزارة إجراءات قد تفضي إلى خفض رتبة كيلي عند التقاعد، لافتا الى أنه وجه له أيضا "خطاب توبيخ رسميا، يُفصّل مجمل سوء سلوك الكابتن (حتى الآن) كيلي المتهور".

وفي مقطع الفيديو، قال ستة مشرعين ديمقراطيين ممن خدموا في الجيش أو الاستخبارات إن إدارة ترامب "تزجّ برجال الجيش والجهاز الاستخباراتي في مواجهة المواطنين الأميركيين". وأضافوا أن "ما يهدد دستورنا لا يأتي من الخارج فحسب، بل من الداخل أيضا"، مؤكدين أن "بإمكانكم رفض الأوامر التي تتعارض مع القانون". ولم يحدد المشرعون في الفيديو الأوامر التي كانوا يشيرون إليها، لكنّ إدارة ترامب تعرضت لانتقادات حادة حيال طريقة استخدامها القوات الأميركية داخل البلاد وخارجها.

وداخل الولايات المتحدة، أمر ترامب بنشر الحرس الوطني في مدن أميركية عدة، غالبا ضد رغبة المسؤولين المحليين الذين ردوا بدعاوى قضائية، مدعيا أن هذه العمليات ضرورية للحفاظ على النظام في مواجهة احتجاجات متفرقة، تتسم أحيانا بالعنف. أما خارج البلاد، فأمر ترامب بشن غارات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ بدعوى استهداف مراكب تستخدم لتهريب المخدرات من دون أي دليل. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 100 شخص منذ مطلع سبتمبر/ أيلول، وهي أعمال يصفها الخبراء بأنها ترقى إلى عمليات قتل خارج نطاق القانون. وهذا الشهر، أمر القوات الأميركية بدخول فنزويلا، حيث خطفت الرئيس نيكولاس مادورو ونقلته إلى الولايات المتحدة.

