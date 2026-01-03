سيناتور أميركي يهاجم قسم ممداني على المصحف: العدو على الأبواب

- أثار قسم زهران ممداني، أول عمدة في نيويورك يقسم على المصحف، جدلاً واسعاً؛ حيث رحب البعض بالخطوة، بينما استخدم آخرون خطاب كراهية ضد المسلمين، معتبرين ذلك تهديداً للولايات المتحدة. - يحق للمسؤولين في الولايات المتحدة اختيار أي كتاب ديني لأداء القسم، وفقاً للدستور الذي لا يفرض استخدام كتاب معين، مما يعكس التنوع الديني في البلاد. - منذ عام 1789، أصبح أداء القسم تقليداً في السياسة الأميركية، حيث استخدم المسؤولون نسخاً من الإنجيل، التوراة، المصحف، وكتب دينية أخرى، أو حتى دستور الولايات المتحدة.

علق السيناتور الأميركي عن ولاية ألاباما تامي توبيرفيل، على قسم عمدة نيويورك زهران ممداني على مصحف، بالقول إن "العدو على الأبواب". وكتب السيناتور على منصة إكس وهو يشارك خبر أن ممداني سيقسم على المصحف: (The enemy within the gates)، وهو تعبير قديم يعني أن العدو اخترق المجتمع أو أن الخيانة من الداخل.

وأصبح زهران ممداني أول عمدة في تاريخ مدينة نيويورك، يؤدي القسم على المصحف، ما أثار تعليقات ترحيب من الكثيرين من مختلف الديانات، بينما علق آخرون مستخدمين خطاب كراهية ضد المسلمين. وزعم بعضهم أن هذا يمثل خطراً على الولايات المتحدة. وأدى ممداني القسم على نسخة لجدّه وأخرى كانت تعود لأحد أبرز الرموز الثقافية في حيّ هارلم، الكاتب والمؤرخ لتاريخ الأميركيين السود، أرتور شومبرغ الذي توفي عام 1939. كذلك أدى القسم في المرة الثانية، واضعاً يده على مصحفين، واحد لجده، والثاني لجدته.

وهاجمت المتطرفة اليمينية لورا لومر قسم ممداني على المصحف، وزعمت أن أداء القسم داخل نفق (محطة قطار مترو تحت الأرض) يشير إلى "بداية الغزو الإسلامي من داخل نفق"، وعولمة لحركة الانتفاضة وتكريم بنسبة 100 بالمائة لحركة حماس. وشاركت منشوراً يدعو الأميركيين إلى الانتباه ويدعي أن القسم باطل.

وأصبح أداء القسم تقليداً متبعاً في السياسة الأميركية منذ عام 1789 عندما أدى أول رئيس أميركي، جورج واشنطن، القسم على نسخة من الإنجيل، وأقيمت المراسم في شرفة القاعة الفيدرالية بشارع وول ستريت في مدينة نيويورك.

ويحق للمسؤولين اختيار أي كتاب ديني لأداء القسم، حيث لا يفرض الدستور أو القانون استخدام أي كتاب بعينه، وذلك طبقاً لفقرة في المادة السادسة من الدستور تنص على أنه "لا يجب أبداً اشتراط أي امتحان ديني مؤهلاً لتولى أي منصب رسمي أو أمانة عامة في الولايات المتحدة". ويمكن للمسؤول أداء القسم دون استخدام أي كتاب ديني على الإطلاق برفع اليد المينى وتلاوة النص.

وأدى معظم الرؤساء والمسؤولين في الولايات المتحدة القسم على نسخ من الإنجيل، من بينها نسخ تاريخية مثل إنجيل جورج واشنطن أو أبراهام لينكولن، وكان آخرهم الرئيس دونالد ترامب الذي أدى القسم على نسخة كانت للرئيس الأسبق أبراهام لينكولن ونسخة أخرى أهدتها إليه والدته، بينما استخدم عدد من المسؤولين اليهود التوراة، فيما استخدم نواب ومسؤولون مسلمون مثل إلهان عمر ورشيدة طليب مصاحف. وأدى البعض القسم على كتب هندوسية وبوذية، فيما أدى بعض غير المتدينين القسم بوضع يدهم على نسخة من دستور الولايات المتحدة.