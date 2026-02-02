سيغولين روايال تدعو ماكرون للإسراع في المصالحة مع الجزائر

- دعت سيغولين روايال إلى حل الأزمة الفرنسية الجزائرية بسرعة، مشيرة إلى أهمية زيارة وزير الداخلية الفرنسي لمناقشة قضايا الهجرة وترحيل المهاجرين، وأكدت استعداد الجزائر للحوار. - شددت روايال على ضرورة الاعتراف بالجرائم التاريخية والمصالحة، مؤكدة أن الجزائر تطالب بإعادة مقتنيات تاريخية وليس تعويضات مالية، وأن تأخر فرنسا في تحسين العلاقات يعد خطأ كبيرًا. - أشار الدبلوماسي حليم بن عطا الله إلى أن فرنسا لن تقدم تنازلات دبلوماسية، وأن الأزمة الممتدة ستعزز موقف الجزائر التي تمتلك أوراقًا رابحة.

دعت رئيسة جمعية الصداقة الفرنسية الجزائرية والمرشحة الرئاسية الفرنسية السابقة سيغولين روايال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإسراع في البحث عن مخرج للأزمة القائمة مع الجزائر، مضيفة أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد لها أن بلاده ما زالت تنتظر زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز لمناقشة القضايا العالقة ذات الصلة بالهجرة وترحيل المهاجرين الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل إداري.

وقالت روايال بعد عودتها من زيارة الجزائر بصفتها رئيسة جمعية "الجزائر-فرنسا"، في برنامج بثته القناة الفرنسية "تي أف 1"، صباح اليوم الاثنين: "يجب أن يذهب وزير الداخلية إلى هناك، إلى الجزائر وهو منتظر منذ فترة، دون طرح شروط مسبقة، لأن كل وزراء الداخلية في فرنسا

يختبئون وراء ذلك"، مشيرة إلى أنها وجدت "كل الاستعداد" لدى تبون لمناقشة قضية المهاجرين وكل المسائل، ولمحت إلى أن إلغاء نونيز زيارته إلى الجزائر في مناسبتين (في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي و15 يناير/كانون الثاني المنصرم)، حال دون فتح حوار في هذه القضايا، معتبرة أن نونير "ما زال تحت تأثير سلفه".

وتابعت روايال: "إذا كانت لدي نصيحة أقدمها للرئيس ماكرون، فهي أن تكون هناك خطوة أولى، وهي الاعتراف بالجرائم والمصالحة التاريخية، كما فعلت بعض الدول مثل بلجيكا وإيطاليا، وإعادة أغراض ومقتنيات الأمير عبد القادر والأرشيف والجماجم والمدفع وغيرها"، وخاصة أن "الجزائريين لا يريدون تعويضات مالية مثل دول أخرى". وعن الهدف من زيارتها إلى الجزائر، قالت روايال: "ليس دوري الانطلاق من حديث الأزمة، هذا ليس دوري، أنا أنطلق من نقطة أن البلدين لديهما تاريخ مشترك ومؤلم، يجب الاعتراف به من قبل فرنسا، لقد كانت هناك عواقب وخيمة للاستعمار على الجزائريين، ولم يكن هناك اعتراف فرنسي".

ولفتت سيغولين روايال إلى أن باريس بصدد ارتكاب خطأ كبير في التأخر بتسوية علاقاتها مع الجزائر "بينما كل الدول الأوروبية لديها علاقات جيدة مع الجزائر، كإيطاليا وإسبانيا وألمانيا التي وقعت أخيرا اتفاقات مع الجزائر في مجال تحويل الهيدروجين الأخضر، والولايات المتحدة نفسها تتوجه نحو الاستثمار في الجزائر، الجزائر تغيرت وهي تتقدم على كل الأصعدة، هذا البد يغطي الآن 80% من احتياجاته من الأدوية، بينما فرنسا التي لها علاقات تاريخية معه تقاطعه".

وزارت روايال الجزائر، الاثنين الماضي، والتقت الرئيس الجزائري ورئيس المجلس الاقتصادي الجزائري (تكتل لرجال الأعمال والمؤسسات) كمال مولى، وسمحت لها السلطات الجزائرية بزيارة الصحافي الفرنسي الموقوف في الجزائر كريستوفر غليز المحكوم عليه بالسجن لسبع سنوات. وخلال المقابلة، أكدت أنه يتعين القيام بخطوة لمعالجة القطيعة القائمة بين الجزائر وفرنسا، وقالت "كل شيء معطل بين الجزائر وباريس، هناك قطيعة اقتصادية والمصدرون يعانون، وقد عاينت ذلك من خلال لقائي مع العاملين في القطاع الزراعي ومزراعي الحبوب ومصدري اللحوم، وهناك قطيعة دبلوماسية لأن السفيرين من البلدين تم استدعائهما، وقطيعة في العلاقات القنصلية وفي حركة الهجرة"، واعتبرت أن "هناك جزءا من الطبقة السياسية في فرنسا يستغل هذا الانقسام بين البلدين ولا يريد له أن ينتهي".

من جهته، نشر الدبلوماسي والمساعد السابق لوزير الخارجية الجزائري حليم بن عطا الله تقدير موقف اليوم في صحيفة "الخبر" الجزائرية، حول العلاقات الجزائرية الفرنسية، اعتبر فيه أن فرنسا لن تقدم "على أي تنازل دبلوماسي من شأنه إعادة بناء الثقة، على الأقل في ظل تركيبتها السياسية الحالية، وربما المقبلة. وفعلياً، قلّصت هوامش الحوار إلى أدنى مستوياتها، حيث إن أي مفاوضات دبلوماسية لن تكون قادرة على محو هذه الصفحة".

وأضاف الدبلوماسي الجزائري: "إن حصلت مفاوضات، فإن فرنسا ستسعى إلى تكريس الأمر الواقع والتفاوض على مكاسب إضافية، من قبيل إعادة التفاوض حول اتفاق 1968 (الخاص بالهجرة) والحصول على مزيد من العقود في قطاع الطاقة، وتوسيع حضورها في المجال التجاري عموماً"، وأعرب عن اعتقاده بأن أي أزمة ممتدة بين الجزائر وباريس "لن تؤدي إلا إلى ترسيخ ميزان القوى لصالح الجزائر"، معتبراً أن "الجزائر، بما تمتلكه من قدرة على الصمود، تحوز مخزوناً من الأوراق الرابحة، وآليات التأثير والبدائل التي تفتقر إليها فرنسا المؤسسة"، وكتب "إذا كانت فرنسا تراهن على ما تسميه تضامناً مفترضاً من شركائها الأوروبيين، فهي واهمة إلى حدّ بعيد، إذ لن يجد هؤلاء الشركاء مصلحة حقيقية لهم في ذلك".