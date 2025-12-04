سياحة الإبادة من سراييفو إلى غزة.. جرائم حرب في سياق احتفالي

كانت إيرينا سيسيتش، ذات العام الواحد التي بدأت لتوّها خطواتها الأولى، تحاول عبور شارع مع والدتها في أحد أحياء العاصمة البوسنية سراييفو، عندما أصابتها رصاصة قنّاص أدّت إلى مقتلها، ليظل والداها طوال ثلاثين سنة يتساءلان عن سبب نجاة الشخص البالغ الذي كان بجانبها، ومن قرر أن طفلة صغيرة كانت تخطو إحدى خطواتها الأولى خارج ملجأ تُعدّ هدفاً مناسباً. وقد عُرف الجواب أخيراً، إذ كان أثرياء من أوروبا ودول غربية أخرى يختارون قتل الأطفال، الفئة الأكثر تكلفة ضمن "قائمة أسعار" وضعها الجنود الصرب أمام "سياح المجزرة" خلال الحرب البوسنية (1992-1995).

ورغم مرور ثلاثة عقود على وقوع حادثة مقتل سيسيتش وآخرين غيرها بالطريقة نفسها، عادت القضية المعروفة باسم "سفاري سراييفو"، نسبة إلى فيلم وثائقي سلوفيني بث عام 2022، إلى الواجهة من جديد، بعد فتح الادعاء العام في مدينة ميلانو الإيطالية في نوفمبر/ تشرين الثاني تحقيقاً بحق إيطاليين وأوروبيين يشتبه في أنهم دفعوا أموالاً لأفراد من قوات صرب البوسنة مقابل "رحلات قنص" إلى سراييفو، وذلك إثر شكوى قانونية تقدم بها الكاتب المقيم في ميلانو، إيتسيو غافازيني، الذي جمع أدلة على الاتهامات، إضافة إلى تقرير قدمته رئيسة بلدية سراييفو السابقة، بنجامينا كاريتش للمدعين العامين.

سؤال العدالة من سراييفو إلى غزة

تفتح قضية "سفاري سراييفو" تساؤلاً قانونياً عن مدى إمكانية الاستناد إليها بكونها سابقة لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ولا سيما في ظل تطور مفاهيم العدالة الدولية وآليات المساءلة الجنائية. ففيما استهدف السياح الأثرياء المدنيين البوسنيين سراً، كما لو أن القتل لعبة فيديو أو رحلة صيد، كان الجنود الإسرائيليون والأميركيون العاملون في ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية (التي كانت تديرها تل أبيب وواشنطن) يطلقون النار علناً وعمداً تجاه طالبي المساعدات الفلسطينيين، في فعل يشبه "عملية تسلية" تذكّر بالمشاهد الواردة في فيلم "سفاري سراييفو"، بحسب مدير الشؤون القانونية والسياسات في منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان محمد عماد.

يرى عماد، الذي تطرق في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى مقاطع فيديو لجنود إسرائيليين يفجرون منازل الغزيين احتفالاً بأعياد ميلاد أبنائهم أو بعد معرفة جنس مواليدهم، وإلى مستوطنين يتوجهون إلى الحدود لمشاهدة قتل المدنيين والاستمتاع بالانفجارات، أن الأساس القانوني لجرائم الحرب في حالة صربيا والبوسنة متحقق بالفعل في قطاع غزة، خصوصاً في ضوء انتشار مشاهد تظهر عناصر أمن أميركيين في مؤسسة غزة الإنسانية وهم ينتقون من سيقتلونهم من طالبي المساعدات.

وفي أغسطس/ آب، كشف شاهد عيان أميركي عمل في قطاع غزة لشبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية عن فظائع ارتكبها أفراد أمن أميركيون متعاقدون مع "مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، موضحاً أن بعضهم كان يتفاخر بعدد الأشخاص الذين قتلوهم، أو بعدد الحيوانات والطيور التي أصابوها للتباهي بدقة تصويبهم. ويعلّق الخبير القانوني عماد على ذلك، قائلاً إن حالات القتل العمد ضد المدنيين تُعد جرائم حرب تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والجرائم ضد الإنسانية ولوائح لاهاي واتفاقيات جنيف المنظمة لحالة الحرب وحماية المدنيين، مشدداً على أن استهداف المدنيين في نقاط رُوّج لها على أنها آمنة يفاقم المسؤولية الجنائية ويعزز الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب مركبة.

وإلى جانب المقارنات بين الوقائع وإمكانية تفعيل المسارات القانونية، أعادت الإبادة في غزة إحياء ذاكرة الضحايا في سراييفو، كما في حالة الناشطة البوسنية فاطمة كورتيتش، التي ترى أنه كلما ازدادت معرفتها بفلسطين، يزداد إدراكها لحجم التشابه بين التجربتين. وتتهم الناشطة التي عرفت بتنظيم مظاهرات تضامنية مع غزة في سراييفو خلال العامين الأخيرين، إسرائيل بالمشاركة في قتل أفراد من عائلتها عبر إرسالها أسلحة لقوات صرب البوسنة خلال الحرب، وهو ما يدفعها إلى الاعتقاد بأنهم مرتبطون بالغزيين أكثر من أي وقت مضى، مشيرة في مقابلة مع "العربي الجديد" إلى وجه آخر للتشابه بين التجربتين يتمثل بالتجاهل، إذ "كنا في قلب أوروبا، ولم يسمع أحد صراخنا، كذلك فإن غزة هُمِّشَت من قبل الدول العربية".

"سياحة الإبادة" والاستيطان

تتقاطع "سياحة الإبادة"، المتمثلة بالممارسات الاستعراضية والاحتفالية، في التجربتين، البوسنية والفلسطينية، لكنها في الأخيرة ترتبط بمفاهيم الاستيطان، وهو ما تكشف عنه الشعارات المرافقة للرحلات التي كان ينظمها المستوطنون إلى أقرب نقاط الحدود مع قطاع غزة لمشاهدته وهو يقصف بأعتى أنواع الأسلحة، والتقاط الصور، والانبهار بالانفجارات. وقد تكرر هذا المشهد في حروب سابقة على غزة، أبرزها في عامي 2021 و2014، حين كان سكان مستوطنة سديروت القريبة من حدود القطاع يقيمون ما يشبه "دور السينما" على قمم التلال لمتابعة سقوط القنابل على المدنيين الفلسطينيين.

ويظهر مقطع فيديو من فيلم وثائقي بعنوان "الفداء المقدس: سرقة الأرض الفلسطينية"، من إنتاج قناة TRT World التركية وبث أواخر سبتمبر/ أيلول 2024، إسرائيليين يجرون جولات بالقوارب قبالة ساحل غزة لمشاهدة القصف ورؤية المواقع التي يخططون لبناء مستوطنات جديدة فيها. ويأتي ذلك ضمن مسار مرتبط بمؤتمر للمستوطنين عقد في يناير/ كانون الثاني 2024 تحت عنوان "الاستيطان يجلب الأمن". وأفاد مخرجو الفيلم بأنهم حصلوا على تصريح حصري لحضور المؤتمر المغلق على حدود قطاع غزة، حيث دار نقاش بين المشاركين حول أي العائلات ستُسكَن أولاً في أجزاء مختلفة من غزة بعد إعمارها.

والرحلة التي يوثقها الفيلم نظمتها حركة "نحالا" الاستيطانية المتطرفة، التي تدعو إلى إقامة مستوطنات يهودية على الأراضي الفلسطينية. وتظهر رئيسة الحركة دانييلا فايس، وهي تقود الركاب، معلنة أن "غزة ستصبح يهودية بالكامل"، فيما يعلّق مقدم الوثائقي مستهجناً: "في تلك الليلة، وبينما تقصف غزة بلا هوادة، ركبوا قارباً مع أوائل العائلات المستعدة لاحتلال أرض من يقتلون ويجوعون حتى الموت". وكانت فايس قد كشفت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 عن قيامها بجولة في شمال غزة لاستكشاف مواقع لإقامة مستوطنات إسرائيلية مستقبلية، مؤكدة في مقابلة مع القناة 13 العبرية أنها تحظى بدعم 740 عائلة لإقامة مستوطنات في القطاع، وتأمل وصول العدد إلى مليوني إسرائيلي.

ومن المفارقات المرتبطة بـ"سياحة الإبادة"، استخدام صور ملتقطة من الأراضي المحتلة، تظهر الدمار داخل قطاع غزة بعد الحرب، للترويج للرحلات السياحية. ويبرز ذلك في موقع "غرين أوليف تورز"، الذي روج لرحلة بعنوان "جولة حدود غزة" بهدف مشاهدة الحصار المفروض على القطاع واستكشاف تاريخ إخلاء المستوطنات والأنفاق المزعومة المؤدية إلى مصر. ويقدّم الموقع وصفاً للرحلة جاء فيه: "المنطقة المجاورة مباشرة لحدود القطاع من الجانب الإسرائيلي غنية بالمعلومات المثيرة للاهتمام. سيشرح مرشدك قضية الهجمات الصاروخية من غزة، والرد الإسرائيلي المدمر، ومعاناة السكان (المستوطنين) بعد إخلاء المستوطنات عام 2005".