سويسرا: مساعٍ دبلوماسية لإقامة الحوار بين واشنطن وطهران

- تواصل سويسرا توفير بيئة سرية للمحادثات بين إيران والولايات المتحدة في بورغنشتوك، بهدف تنفيذ مذكرة التفاهم التي أنهت الحرب في المنطقة، مع الحفاظ على سرية التفاصيل والمشاركين. - من المتوقع بدء محادثات فنية بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا خلال يومين، بمشاركة وسطاء مثل باكستان وقطر لدفع المرحلة التالية من اتفاق إسلام أباد. - التقى رئيس الوزراء القطري بوزير الخارجية السويسري في جنيف لتعزيز المحادثات، حيث تشترك سويسرا وقطر في التزامهما بدعم الحلول الدبلوماسية للتحديات الدولية.

قالت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم السبت، إن الدبلوماسيين من مختلف الدول الموجودون حالياً في جنيف يواصلون جهودهم لإقامة حوار بين إيران والولايات المتحدة استكمالاً لمذكرة التفاهم بينهما والتي أنهت الحرب في المنطقة. وذكرت الوزارة أن بِرن تواصل توفير "بيئة سرية وموثوقة" في بورغنشتوك لتيسير المناقشات حول تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفة أنه لن يُكشف عن أي تفاصيل أخرى بشأن المشاركين أو مضمون المحادثات مراعاة للسرية.

في السياق، أفادت مصادر في الحكومة الباكستانية وكالة "الأناضول"، السبت، بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا ستبدأ في غضون يومين. وقال مصدر إنه من المتوقع أن تبدأ محادثات على المستوى الفني بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا خلال "يوم أو يومين". فيما قال مصدر آخر مطّلع على عملية الوساطة: "تجري باكستان، إلى جانب وسطاء آخرين، اتصالات مع الطرفين لإطلاق المرحلة التالية من اتفاق إسلام أباد، وذلك خلال لقاء متوقع في سويسرا خلال يوم أو يومين".

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ووصل رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة، إلى جنيف في إطار دفع المحادثات. وقال وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس إنه التقى برئيس الوزراء القطري وناقشا العلاقات الثنائية بين سويسرا وقطر، مضيفاً: "كما تبادلنا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية الأخيرة في أعقاب مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران". وتابع: "باعتبارنا دولتين توليان أهمية بالغة للوساطة والحوار والمساعي الحميدة، فإن سويسرا وقطر تتشاركان التزاماً راسخاً بدعم الحلول الدبلوماسية للتحديات الدولية".

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا التوصل، في 14 يونيو/حزيران، عبر مسار تفاوضي بوساطة باكستان وقطر، إلى اتفاق من 14 بنداً ينص على وقف الحرب وتسوية الخلافات بين الطرفين من خلال المفاوضات. ودخل الاتفاق، المعروف باسم "مذكرة تفاهم إسلام أباد"، حيز التنفيذ في 18 يونيو/حزيران بعد توقيعه إلكترونياً من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنوداً تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران. ومن المتوقع أن يبدأ الطرفان خلال فترة قريبة مفاوضات تستمر 60 يوماً بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.

(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)