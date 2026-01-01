سويسرا: عشرات القتلى والجرحى في حريق اندلع بمنتجع تزلج

- اندلع حريق في حانة "لو كونستليشن" بمنتجع كرانس مونتانا السويسري، مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة حوالي 100 آخرين، وفقًا للشرطة السويسرية. - أكدت السلطات أن الحريق نجم عن انفجار غير متعمد، وتم نشر 10 طائرات هليكوبتر و40 سيارة إسعاف للمساعدة في عمليات الإنقاذ. - يُعتقد أن الألعاب النارية المستخدمة خلال حفل موسيقي قد تكون السبب وراء الحريق، مما أدى إلى صعوبة التعرف على هويات الضحايا بسبب الحروق البالغة.

رجحت الشرطة السويسرية الخميس مقتل عشرات الأشخاص وإصابة حوالى 100 في الحريق الذي اندلع في حانة مكتظة في منتجع التزلج السويسري الفاخر كرانس مونتانا. وقال قائد الشرطة في كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا فريدريك جيسلير للصحافيين "يُعتقد أن عشرات من الأشخاص لقوا حتفهم".

وكان المتحدث باسم شرطة كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا غايتان لاتون قد قال في وقت سابق: "وقع انفجار مجهول المصدر"، قبل أن تؤكد السلطات السويسرية أن انفجار الحانة ناجم عن حريق وليس عن هجوم. وأشارت إلى نشر 10 طائرات هليكوبتر و40 سيارة إسعاف.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان اليوم الخميس، إن الشرطة السويسرية تعتقد أن نحو 40 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 100 آخرون في الحريق. وأضاف البيان أنه لا يُعتقد أن الحريق اندلع بشكل متعمد. وأوضحت الوزارة أنه يتعذر التعرف على هويات الضحايا على الفور بالنظر إلى الحروق البالغة التي لحقت بهم.

ووقعت الحادثة قرابة الساعة 1:30 صباحاً (00:30 بتوقيت غرينتش) في حانة "لو كونستليشن"، وهي حانة شهيرة بين السياح، حيث كان روادها يحتفلون برأس السنة الجديدة.

وأظهرت مشاهد نشرتها وسائل الإعلام السويسرية مبنى مشتعلاً وبجانبه فرق الإغاثة.

❗️🇨🇭 ALERTE INFO • Plusieurs morts après une explosion dans un bar à Crans-Montana, en Suisse. Des personnes ont également été gravement blessées. (médias locaux) pic.twitter.com/PbUtjXZ77e — FOCUS (@FocusFR_) January 1, 2026

وكانت صحيفة "بليك" السويسرية قد رجحت في وقت سابق أن يكون الحريق ناجمًا عن ألعاب نارية أُطلقت خلال حفل موسيقي. وتُعدّ كران مونتانا منتجعًا فاخرًا للتزلج، يقع في قلب جبال الألب السويسرية، على بُعد ساعتين تقريبًا من العاصمة السويسرية، وكان من المقرر أن يستضيف حدثًا مرموقًا في رياضة التزلج.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)