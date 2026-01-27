سورية: وقفة قرب سد تشرين تطالب بتسليم جثامين ضحايا مجزرة عين العرب

- نظم أهالي القرى القريبة من سد تشرين وقفة احتجاجية للمطالبة بتسليم جثامين 22 مدنياً قُتلوا قرب عين العرب، متهمين "قسد" بمنع دفن الضحايا، ورفعوا لافتات تُحملها المسؤولية وطالبوا بتدخل عاجل من السلطات لضمان حق الدفن الكريم. - طالب المحتجون بتحقيق مستقل وشفاف وتسليم الجثامين فوراً، معتبرين ما حدث جريمة مكتملة الأركان، وأكدوا استمرار تحركاتهم الاحتجاجية حتى تسليم الجثامين وبدء مسار مساءلة حقيقي. - وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 22 مدنياً على يد "قسد"، مشيرة إلى انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وطالب الأهالي بتحقيق مستقل ومحاسبة شاملة.

نظم أهالي عدد من القرى القريبة من سد تشرين، شرق محافظة حلب، شمالي سورية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بتسليم جثامين 22 مدنياً قُتلوا في مجزرة وقعت قرب مدينة عين العرب (كوباني) منذ عدة أيام، وسط اتهامات لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بمنع دفن الضحايا أو نقل جثامينهم إلى قراهم.

ورفع المحتجون لافتات تُحمل "قسد" المسؤولية عن تأخير تسليم الجثامين، مطالبين بتدخل عاجل من السلطات المعنية والمنظمات الإنسانية والحقوقية، لضمان حق الضحايا في الدفن الكريم. وقال محمد العلي، قريب أحد الضحايا، لـ"العربي الجديد": "أجساد أبنائنا ما زالت محتجزة منذ أيام، ولا نعرف حتى الآن أين وضعت ولا موعد تسليمها. نحن لا نطالب بشيء خارج عن الإنسانية. حق الدفن حق شرعي وأخلاقي قبل أن يكون مطلباً سياسياً أو إعلامياً. كل ساعة تأخير هي تعذيب جديد لعائلات الضحايا".

أما خالد السلمان، أحد المحتجين ومن سكان القرى القريبة من موقع الحادثة، فطالب في حديثه لـ"العربي الجديد"، بـ"تحقيق مستقل وشفاف تشرف عليه جهات محايدة، وتسليم الجثامين فوراً دون شروط أو مماطلة، ومحاسبة جميع المسؤولين عن القتل"، وقال إن "ما جرى لا يمكن تبريره أو اختزاله بحادث فردي، فعدد الضحايا وطريقة استهدافهم تؤكد أن ما حدث جريمة مكتملة الأركان".

من جهتها، قالت مريم الحلاق، قريبة أحد الضحايا، لـ"العربي الجديد": "منعنا من دفن أبنائنا يزيد وجعنا فوق وجع الفقد. نحن أمهات نريد أن نودع أبناءنا ونواريهم في الثرى بكرامة، ما يحدث يخالف كل الأعراف الدينية والإنسانية، ويضاعف المعاناة النفسية للعائلات التي تعيش منذ أيام بين الصدمة والانتظار". وأضافت "لا توجد أي مبررات لاحتجاز الجثامين أو تأخير تسليمها، هذا السلوك يشعرنا بأن أبناءنا يُعاقبون حتى بعد موتهم. نطالب المنظمات الإنسانية والحقوقية بالتدخل العاجل، وعدم ترك الأهالي وحدهم في مواجهة هذا الظلم". وختم المحتجون مداخلاتهم بالتشديد على أن تحركاتهم الاحتجاجية ستستمر إلى حين تسليم الجثامين كاملة، و"بدء مسار مساءلة حقيقي يضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات بحق المدنيين".

وفي سياق متصل، أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيق مقتل ما لا يقل عن 22 مدنياً، معظمهم قنصاً، وإصابة آخرين بجروح، على يد قوات تنظيم "قسد" في محافظة الرقة بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني الجاري. وأوضحت الشبكة أن المحافظة شهدت احتجاجات شعبية في قرى وبلدات عدة وأحياء من مدينة الرقة، أسفرت عن السيطرة على مواقع متعددة وطرد قوات "قسد" منها، بالتزامن مع تفجير جسور رئيسة عند مداخل المدينة.

ووفق التقرير، تمركز قناصة تابعون لـ"قسد" على أسطح الأبنية واستهدفوا مدنيين بصورة مباشرة خلال الأحداث، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بالتزامن مع انسحاب جزئي لعناصر وقيادات من التنظيم. ودانت الشبكة "بأشد العبارات" استهداف المدنيين، معتبرة أن "استخدام القنص ضد أشخاص خارج الأعمال القتالية يشكل قتلاً متعمداً، وينتهك مبادئ التمييز والتناسب المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية".

كما أكدت أن "تفجير الجسور وإعاقة حركة المدنيين دون مبرر عسكري واضح يعد مساساً بالبنية التحتية ذات الطابع المدني، وانتهاكاً لحقوق السكان في التنقل وتسيير حياتهم اليومية"، داعية إلى "تحقيقات مستقلة وشفافة وتحديد المسؤوليات وإحالة المتورطين إلى العدالة".

من جانبها، اعترفت قسد بوقوع الجريمة، لكنها سعت إلى التقليل من خطورتها عبر توصيفها بأنها "حادث فردي"، مكتفية بإعلان إقالة العنصر المتورط. وقوبل هذا الطرح بانتقادات حادة من الأهالي والمحتجين، الذين اعتبروا أن التوصيف ينطوي على "استخفاف واضح بحجم الجريمة وبدماء الضحايا". وأكد المنتقدون أن طبيعة الانتهاك وعدد الضحايا لا يمكن حصرهما في إطار تصرف فردي، بل يشيران إلى "مسؤولية أوسع تستوجب تحقيقاً مستقلاً ومحاسبة شاملة، إلى جانب تقديم ضمانات فعلية تمنع تكرار مثل هذه الجرائم بحق المدنيين".