سورية: وقفات احتجاجية تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

- شهدت دمشق ومحافظات سورية أخرى وقفات احتجاجية تحت شعار "كلنا واحد من أجل فلسطين"، تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، حيث رفع المشاركون أعلام فلسطين وصور الشهداء. - أكد المحتجون على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف حرب الإبادة ورفع الحصار عن غزة، مشددين على أهمية توحيد المواقف العربية والإسلامية لدعم الفلسطينيين. - عبر المشاركون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مطالبين بإحالة قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية بسبب الجرائم المرتكبة في غزة.

شهدت العاصمة السورية دمشق إلى جانب محافظات عدة، اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية ضد الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "كلنا واحد من أجل فلسطين"، بالتزامن مع مرور عامين على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إن ساحات في العاصمة دمشق ومحافظات حمص وحلب وحماة وإدلب شهدت مساء اليوم الثلاثاء وقفات احتجاجية، رفع خلالها المشاركون أعلام فلسطين وصور شهداء قضوا جراء قصف الاحتلال على القطاع، مرددين شعارات منددة بجرائم الاحتلال، ومطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف حرب الإبادة بحق الفلسطينيين ورفع الحصار المفروض على غزة منذ سنوات.

وقال سامر الحسن، أحد المشاركين في الوقفة بساحة الأمويين في دمشق، لـ"العربي الجديد"، إن مشاركته تأتي "تعبيراً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه منذ عامين حرباً مفتوحة تستهدف البشر والحجر في غزة"، مضيفاً أن "المجتمع الدولي صامت أمام المجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين".

من جهتها، قالت ريما الخطيب، المشاركة في الوقفة بحمص، إن الوقفة "رسالة تضامن من الشعب السوري إلى أشقائه في فلسطين الذين يواجهون العدوان والحصار منذ أكثر من 700 يوم"، مشيرة إلى أن "ما يجري في غزة يندى له جبين الإنسانية، ويجب أن تتوقف هذه الحرب التي أبادت آلاف العائلات وشردت مئات الآلاف".

أما أحمد عبد الله، من المشاركين في الوقفة بمدينة إدلب، فقال لـ"العربي الجديد": "نحن هنا اليوم لنؤكد أن فلسطين في وجدان السوريين جميعاً، وأننا نقف مع الشعب الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال. آن الأوان لرفع الحصار عن غزة ووقف آلة القتل التي لم تتوقف منذ سنتين".

وشدد المحتجون في مختلف المحافظات على ضرورة توحيد المواقف العربية والإسلامية لدعم صمود الفلسطينيين في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل، مطالبين بإحالة قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية بسبب الجرائم التي ارتكبوها في قطاع غزة منذ عامين وحتى اليوم.