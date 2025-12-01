سورية: وفد من حزب الوسط الكردستاني في دمشق للقاء مسؤولين حكوميين

- وفد من حزب الوسط الكردستاني بقيادة شلال كدو يزور دمشق لأول مرة منذ سنوات، لبحث القضية الكردية ومستقبل العمل السياسي في سوريا، مستندًا إلى تفاهمات مؤتمر القامشلي واتفاق مارس بين الرئيس السوري وقائد "قسد". - الزيارة تأتي في إطار مسار سياسي جديد خارج المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية، حيث يهدف حزب الوسط لعقد اجتماع سياسي في دمشق، مع التركيز على النظام اللامركزي والاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية. - رغم اتفاق يونيو بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية لتشكيل وفد موحد، إلا أن الخلافات السياسية عرقلت التنفيذ، مما دفع أحزابًا وشخصيات للتحرك بشكل فردي.

وصل وفد من حزب الوسط الكردستاني برئاسة القيادي شلال كدو الى دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، بهدف إجراء لقاءات مع مسؤولين في الحكومة السورية، وبحث ملفات تخص القضية الكردية ومستقبل العمل السياسي في سورية، فيما يمثل، كما يبدو، التفاهمات الكردية السابقة، خصوصاً مخرجات مؤتمر القامشلي (إبريل/نيسان الماضي) واتفاق العاشر من مارس/ آذار بين الرئيس السوري أحمد الشرع

وبحسب معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، فإن أحزاباً كردية أخرى وشخصيات سياسية مستقلة تستعد لزيارة دمشق خلال الأيام المقبلة، في مسار سياسي جديد خارج الإطارين الرئيسيين: المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية المرتبطة بالإدارة الذاتية. وقال سكرتير "حزب الوسط" شلال كدو لـ"العربي الجديد" إن الهدف من الزيارة "عقد الاجتماع الدوري للمكتب السياسي في دمشق"، مضيفاً: "هناك توجه داخل حزبنا، وكذلك لدى قوى في المجلس الوطني الكردي، يعتبر أن دمشق اليوم هي الساحة الأساسية لنضال الكرد السوريين".

وأكد كدو أن الحزب لا يمثل المجلس الوطني الكردي في هذه الزيارة، قائلاً: "نحن نمثل أنفسنا فقط ولم نخرج عن مقررات كونفرانس القامشلي. سوف نطرح في لقاءاتنا ضرورة توجيه دعوة رسمية للوفد الكردي المشترك للتباحث مع الدولة السورية الجديدة حول حل القضية الكردية". وأوضح أن النقاشات ستتناول ملفات الشأن السوري العام والحقوق القومية الكردية، مشيراً إلى أن الوفد سيشدد على النظام اللامركزي، وتعديل الإعلان الدستوري للاعتراف باللغة الكردية لغة رسمية ثانية، إلى جانب بقية القوميات السورية، إضافة إلى مطالب تتعلق بالمشاركة السياسية في مؤسسات الدولة.

وكان المجلس الوطني الكردي و"أحزاب الوحدة الوطنية" وأكبر أحزابه، حزب الاتحاد الديمقراطي، قد توصلت، في يونيو/حزيران الماضي، إلى اتفاق على تشكيل وفد موحد للتفاوض مع دمشق برئاسة مشتركة، غير أن الاتفاق بقي معلقاً ولم يدخل حيز التنفيذ، وسط خلافات عميقة بين الأطراف حول شكل الحل السياسي ومستقبل الإدارة في شمال شرق سورية.

ورغم الإعلان في إبريل/نيسان الماضي عن التوصل إلى وثيقة مشتركة تتضمن بنوداً مرتبطة باللامركزية وحقوق الأكراد دستورياً، إلا أن تنفيذها لا يزال مؤجلاً، ما فتح الباب لتحركات فردية من أحزاب وشخصيات خارج هذا الإطار. يُذكر أن المجلس الوطني الكردي في سورية يضم 17 حزباً وتجمعاً سياسياً إلى جانب 11 منظمة واتحاداً شبابياً ونسائياً، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة وفعاليات ثقافية. ويمتلك المجلس جناحاً عسكرياً يعرف باسم بشمركة روج، يقدّر عدده بين 5 آلاف و7 آلاف عنصر، يتمركز في إقليم كردستان العراق قرب الحدود السورية.