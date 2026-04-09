سورية وتركيا: طموحات إسرائيل التوسعية تعرقل الاستقرار في المنطقة

- أكد وزيرا الخارجية السوري والتركي على أن السياسات الإسرائيلية التوسعية تعرقل الاستقرار في الشرق الأوسط، مع الإشارة إلى تعثر الاتفاق الأمني مع إسرائيل والتدخل الإيراني في سوريا. - دعا وزير الخارجية السوري المجتمع الدولي للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية ودعم موقف لبنان في نزع سلاح "حزب الله"، وتعزيز العلاقات مع تركيا. - شدد وزير الخارجية التركي على أهمية استقرار سوريا كأولوية، مؤكداً دعم بلاده للحكومة السورية وأهمية الاجتماعات بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مع استعداد تركيا للعب دور فاعل في السلام.

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان

أن السياسات الإسرائيلية "تمثل عاملاً رئيسياً في زعزعة استقرار المنطقة"، مشيرين إلى أن "الطموحات التوسعية" لإسرائيل تعرقل مسارات التهدئة والاتفاقات الأمنية. وفيما أعلن الشيباني تعثر الاتفاق الأمني مع إسرائيل لهذا السبب، شدد فيدان على أن استمرار هذه السياسات "يحول دون تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، في ظل اتهامات لإسرائيل بخرق وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران وتصعيد عملياتها العسكرية في لبنان.

وأعلن الوزير الشيباني، اليوم الخميس، أن الاتفاق الأمني مع إسرائيل تعثر نتيجة "طموحاتها التوسعية"، مشيراً إلى أن التدخل الإيراني في سورية خلّف "مليون شهيد و15 مليوناً بين نازح ولاجئ"، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة أنقرة، وأكد أن التحديات المتشابكة الناجمة عن الحرب في المنطقة "أفرزت بيئة طاردة للاستثمار، ورفعت تكاليف إعادة الإعمار، وأعاقت مسارات التعافي الاقتصادي في المنطقة العربية"، وشدد على أن سورية مستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لإعادة الإعمار والتنمية، وتوسيع الشراكات، وتطبيق العدالة الانتقالية، وبناء المؤسسات، وتوفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين.

ودعا وزير الخارجية السوري المجتمع الدولي إلى المشاركة في إعادة إعمار سورية عبر "شراكة فاعلة"، تمثل استثماراً استراتيجياً في الأمن الإقليمي، مطالباً الولايات المتحدة بدعم تطبيق اتفاقية عام 1974، والضغط من أجل انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية، لـ"إتاحة المجال أمام الشعب السوري لإعادة بناء بلاده".

وفي الشأن الإقليمي، أعلن الوزير السوري دعم بلاده لموقف الحكومة اللبنانية في نزع سلاح "حزب الله" بـ"وسائل وطنية بعيداً عن التدخلات الخارجية"، مؤكداً الوقوف إلى جانب الدول العربية التي تعرضت لقصف إيراني، ودعم حصر السيادة في لبنان والعراق بيد الدولة. كما كشف الشيباني أن مجلس الشعب السوري سيعقد جلسته الافتتاحية قريباً بعد إجراء الانتخابات في محافظة الحسكة، واصفاً إياه بأنه "أول برلمان يمثل سورية الحرة".

وفي ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أعلن الشيباني تدشين "عهد جديد" مع تركيا قائم على الشراكة الاستراتيجية والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن أنقرة "تمثل حليفاً وشريكاً موثوقا"، وأن المباحثات شملت تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والبنية التحتية، إلى جانب رفع مستوى التنسيق الأمني لضبط الحدود المشتركة، وتحدث عن "مشروع البحار الأربعة" الذي يهدف إلى تحويل سورية وتركيا إلى محور رئيسي لإعادة توزيع الطاقة بين الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود. وفي الملف الداخلي، أكد الشيباني أن مسيرة التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة تمضي بوتيرة متسارعة، مشيراً إلى استمرار العمل على تنفيذ الاتفاق مع "قسد" ودمج قواتها ضمن تشكيلات الجيش السوري، كما اتهم إسرائيل باحتلال أجزاء من الأراضي السورية ومواصلة توغلاتها وتهديدها للأجواء، مرحباً في الوقت ذاته بالهدنة المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران.

من جهته، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، على أنه "طالما لا تنتهي مطامع إسرائيل التوسعية لن يسود الاستقرار في الشرق الأوسط، ويجب القول لإسرائيل بأن تتوقف، إذ تنقل جرائم الإبادة في غزة إلى لبنان"، مؤكداً أن إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار و"تعمل على تخريب الأمور عبر عملية عسكرية موسعة في لبنان تسببت بسقوط عدد كبير من الضحايا"، وقال: "نواجه واحدة من أكبر الأزمات جراء الحرب التي انطلقت في 28 فبراير/ شباط، ونعمل بجدّ بالتعاون مع باكستان، ودعمنا جهودها، ونرحب بوقف إطلاق النار الممتد لأسبوعين". وأضاف: "من المهم أيضاً أن تُظهر الأطراف موقفاً تصالحياً ومرناً وصبوراً وبنّاءً في المحادثات المزمع عقدها في باكستان، ويجب استخلاص العبر من الأزمات التي شهدناها، ومن الضروري التصرف بحكمة في مواجهة تحركات إسرائيل الرامية إلى تخريب جهود التفاوض، ويجب أن يكون المجتمع الدولي على أهبة الاستعداد لأي أعمال تخريبية إسرائيلية". وقال فيدان: "نأمل في إرساء بنية سلام وأمن في المنطقة، بما في ذلك تطبيع العلاقات بين إيران ودول الخليج على أسس متينة، وتركيا تؤكد مجدداً استعدادها للقيام بدور فاعل في هذه العملية وتقديم كافة أنواع الدعم".

وأردف وزير الخارجية التركي: "يجب منع تخريب حكومة نتنياهو جهود وقف إطلاق النار، وفي غزة لا يزال السكان يعانون من الوصول للاحتياجات الأساسية رغم وقف إطلاق النار"، واعتبر أن "الاجتماعات المقرر أن تبدأ السبت بين إيران والولايات المتحدة هي الآلية الوحيدة لإنهاء الحرب، وإسرائيل عملت على تخريب الأمور عبر عملية عسكرية موسعة تسببت بسقوط عدد كبير من الضحايا، حيث ستكون مفاوضات صعبة مع استمرار القصف الإسرائيلي".

وحول سورية، قال فيدان: "استقرار سورية مهم لاستقرار المنطقة، ويجب أن تكون بعيدة عن أزمات المنطقة، وكان هدف جهودنا الدبلوماسية في هذا الصدد من أجل سيرورة الاستقرار، وهي أولوية لتركيا، إذ نقف إلى جانبها ونتابع مرحلة الاندماج عن كثب، وسنواصل الوقوف إلى جانب الحكومة السورية"، وأكد أنه "سنواصل اتصالاتنا مع سورية حتى تصل إلى الاستقرار، ويسعدنا مشاركة الرئيس أحمد الشرع في منتدى أنطاليا الدولي".