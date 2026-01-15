- نفذت وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع العراق عملية أمنية استهدفت شبكة دولية لتصنيع وتهريب المخدرات، ضمن جهود مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود. - العملية جاءت بعد تنسيق استخباري متقدم بين الجهات السورية والعراقية، مما أتاح تنفيذ إجراءات ميدانية دقيقة في محافظتي حمص وريف دمشق ومناطق عراقية، وأسفرت عن اعتقال ثلاثة أشخاص وضبط 2.5 مليون حبة كبتاغون. - أكدت الوزارة استمرار ملاحقة عناصر الشبكة، مشيرة إلى أن العملية تعزز التعاون الأمني الإقليمي والدولي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الخميس، تنفيذ عملية أمنية مشتركة مع الجهات المختصة في العراق، استهدفت شبكة دولية متخصصة في تصنيع وترويج وتهريب المواد المخدّرة، وذلك في إطار التعاون الأمني الإقليمي والدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وقالت الوزارة، في بيان، إن العملية جاءت نتيجة تنسيق استخباري وعملياتي متقدّم بين إدارة مكافحة المخدرات في سورية والمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، عقب عمل استخباري منهجي شمل جمع المعلومات وتحليلها وتبادلها، إلى جانب رصد بنية الشبكة ومساراتها اللوجستية وأنماط عملها. وأضاف البيان أن هذا التنسيق أتاح تنفيذ إجراءات ميدانية متزامنة ودقيقة ضمن نطاق جغرافي شمل محافظتي حمص وريف دمشق داخل الأراضي السورية، إضافة إلى مناطق داخل الجمهورية العراقية.

وأسفرت العملية، بحسب وزارة الداخلية، عن إلقاء القبض على شخصين داخل الأراضي السورية، هما المدعوّان "ف.م" و"م.أ"، فيما جرى توقيف المدعو "ا.ع" داخل الأراضي العراقية، إلى جانب ضبط نحو 2.5 مليون حبة من مادة الكبتاغون المخدّرة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الضربة الأمنية أدّت إلى تعطيل القدرات التشغيلية واللوجستية للشبكة الإجرامية وتجفيف أحد مساراتها الرئيسية، لافتةً إلى مصادرة الكمية المضبوطة وإحالة الموقوفين داخل سورية إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت أن الجهات المعنية تواصل، استناداً إلى معطيات استخبارية دقيقة ومتجددة، ملاحقة بقية عناصر الشبكة داخل الحدود السورية وخارجها. وختمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد أن هذه العملية تأتي في سياق تعزيز التعاون الأمني المشترك، وتعكس مستوى الجاهزية والاحترافية لدى الجهات المعنية في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، بما يساهم في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي وحماية المجتمعات من مخاطر المخدرات والجريمة المنظمة.