سورية: هدوء حذر في عين منين بعد الإفراج عن الموقوفين

- شهدت بلدة عين منين توتراً بسبب مشروع مائي أثار احتجاجات سلمية وإغلاق محال تجارية، مطالبين بالإفراج عن الموقوفين ومحاسبة العناصر الأمنية المتهمة بالاعتداء على المدنيين، مما أدى إلى استقالة رئيس البلدية وأعضاء المجلس المحلي. - تزامنت الاحتجاجات مع إضراب تجار دمشق تضامناً مع مطالب الأهالي، بينما نفت لجنة سوق الحميدية وجود إضراب شامل. أكدت قيادة الأمن الداخلي احترام حق التظاهر السلمي، مشيرة إلى أن التوقيفات شملت فقط من ثبت تورطهم في أعمال شغب. - الأزمة تعود إلى مشروع مائي يخشى الأهالي من استنزافه للمياه الجوفية لصالح مدينة التل. بعد الإفراج عن الموقوفين، تم تشكيل لجنة لبحث القضية، مع دعوات للحوار والتعاون لحل المشكلات وضمان توزيع عادل للمياه.

شهدت بلدة عين منين في ريف دمشق، اليوم الأحد، هدوءاً حذراً بعد إطلاق سراح الموقوفين من أهالي البلدة الذين اعتُقلوا على خلفية الأحداث الأخيرة، في خطوة أسهمت في احتواء التوتر الذي تصاعد خلال اليومين الماضيين جراء الاحتجاجات المرتبطة بمشروع مائي في المنطقة. وكانت البلدة قد شهدت احتجاجات سلمية وإغلاقاً لعدد من المحال التجارية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين ومحاسبة العناصر الأمنية المتهمة بالاعتداء على الأهالي خلال فض الاحتجاجات. كما أعلن رئيس بلدية عين منين، محمد رامي ناجي، وأعضاء المجلس المحلي، استقالتهم احتجاجاً على حملة الاعتقالات وما وصفوه بالاعتداء على المدنيين، مؤكدين رفضهم أي تسوية لا تتضمن الإفراج عن جميع المحتجزين ومحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة "الأحداث الأخيرة" التي أدت إلى اعتقال أهالي عين منين؟ ما هي التعهدات المطلوبة من الموقوفين لإخلاء سبيلهم؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتزامن ذلك مع إعلان عدد من تجار عين منين إضراباً عن العمل وإغلاق محالهم في سوقي الحريقة والصوف بدمشق تضامناً مع مطالب الأهالي، بينما نفى رئيس لجنة سوق الحميدية وجود إضراب شامل، موضحاً أن الإغلاقات اقتصرت على أصحاب محال شاركوا في وقفة تضامنية، وأن بعض الصور المتداولة التُقطت قبل افتتاح الأسواق. من جهتها، أكدت قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي، لكنها أوضحت أن التجمع الذي سبق الأحداث لم يكن مرخصاً، وشهد، وفق روايتها، اعتداءات على عناصر الأمن. وأضافت أن التوقيفات شملت فقط من ثبت تورطهم في أعمال شغب والإخلال بالنظام العام، مع استمرار الإجراءات القانونية تمهيداً لإخلاء سبيلهم بعد استكمال التعهدات المطلوبة.

وقال مصدر محلي لـ"العربي الجديد" إنه جرى، عقب الإفراج عن الموقوفين، تشكيل لجنة لبحث قضية آبار المياه في المنطقة عموماً، والاتفاق على تغليب لغة العقل والحوار لمعالجة الخلافات المرتبطة بالملف المائي. وألقى مدير الأمن الداخلي في ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، كلمة أمام أهالي بلدة عين منين بعد إطلاق سراح الموقوفين، أكد فيها أن مؤسسات الدولة مفتوحة أمام أي شكوى، داعياً الأهالي إلى التعاون مع الدولة لحل جميع المشكلات عبر الحوار والأطر القانونية.

وتعود الأزمة إلى الجمعة الماضية، عندما وصلت آلية تابعة للمؤسسة العامة لمياه الشرب لتنفيذ أعمال في بئر بمنطقة بعرجل. وتؤكد الرواية الرسمية أن المشروع يهدف إلى صيانة بئر قائمة وتحسين مياه الشرب، بينما يرى عدد من أهالي البلدة أن الأعمال تتضمن تعميق البئر، بما قد يؤدي إلى استنزاف المياه الجوفية لصالح مدينة التل المجاورة، وهو ما دفعهم إلى الاعتراض ومنع الآلية من مباشرة العمل، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مع قوات الأمن واعتقالات.

قضايا وناس ضعف إمدادات المياه يرهق نازحي المخيمات شمال غربي سورية

ويقول المحتجون إن مياه البئر المقصودة كانت ستذهب لتلبية احتياجات المسابح في التل ومنين، والعائدة لبعض المتنفذين، بينما تعاني بلدتهم من شح شديد في المياه. وتحدث شهود من البلدة عن تجاوزات رافقت فض الاحتجاجات، من بينها استخدام القوة والاعتداء على مدنيين، مطالبين بفتح تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عنها. كما أشار بعض الأهالي إلى أن القضية تتجاوز الخلاف الفني حول المياه، وترتبط أيضاً بحقوق ملكية الأراضي ونفوذ شخصيات محلية.

وقال فؤاد المحمد، من سكان المنطقة، لـ"العربي الجديد"، إن الخلافات حول المياه قديمة، مشيراً إلى أن أهالي منين والتل كانوا يعتمدون في السابق على مياه نهر يجري من منين إلى التل، إلا أن مياه النهر جفت. وأضاف أن هناك 14 بئراً للمياه تغذي التل، محفورة ضمن أراضي بلدة منين، بينما توجد أربعة آبار في منطقة بعرجل تزود بلدة منين بالمياه، لافتاً إلى أن شح المياه في الفترة الحالية، ووجود منازل من دون مياه في بلدة منين، أشعلا هذه الأزمة. وأضاف المحمد أن هناك أيضاً شحاً في المياه في بلدة التل، في ظل محاولات من متنفذين فيها لاستجرار المياه لمنافعهم الشخصية، مشيراً إلى أن هذا الأمر تسبب بأزمة لدى أهالي بلدة منين، لا سيما أن كميات كبيرة من المياه المستجرة تذهب إلى المسابح في المتنزهات والفلل في التل، على حساب نقص المياه لديهم.

في المقابل، عرضت روايات أخرى ووثائق مصورة قالت إنها تُظهر أن الآلية كانت مخصصة لتعزيل بئر قائمة، وأن محاولة الاعتداء عليها سبقت تدخل قوات الأمن، مع الإقرار بوقوع تجاوزات من بعض العناصر الأمنية. وتؤكد غالبية الفعاليات المحلية أن الاحتجاجات لم تكن موجهة ضد الدولة، بل جاءت للمطالبة بحماية الموارد المائية، وضمان توزيع عادل للمياه بين عين منين ومدينة التل، إلى جانب الدعوة إلى الإفراج عن الموقوفين والتحقيق في استخدام القوة. وتستمر اجتماعات بين محافظة ريف دمشق ووجهاء المنطقة ومؤسسة المياه للبحث عن حل فني للأزمة ومعالجة تداعياتها، وسط آمال بأن يسهم الإفراج عن الموقوفين وتشكيل اللجنة الجديدة في احتواء التوتر وإنهاء الأزمة عبر الحوار ومنع تكرار مثل هذه الأحداث.