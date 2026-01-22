سورية | هدوء حذر في ثاني أيام وقف إطلاق النار بين الحكومة و"قسد"

تشهد الجبهات في ريف حلب الشرقي، وريف الحسكة، هدوءاً حذراً، بعد سلسلة من الخروقات، تبادلت فيها الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الاتهامات، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الجديد الذي دخل يومه الثاني، وسط تحذيرات من مخاطر فشل الاتفاق وتبعاته، خصوصاً بعد المعارك العنيفة التي شهدها شمال سورية وشرقها في الأسبوع الأخير.
وأفاد مصدر عسكري في الجيش السوري جنوبي محافظة الحسكة لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، بأنّ عموم خطوط التماس ما بين الجيش السوري و"قسد" تشهد حالة من الهدوء منذ ساعات الصباح الأولى، مشيراً إلى استقرار في خريطة السيطرة العسكرية بعد وقف إطلاق النار، لافتاً إلى حدوث خروقات أمس الأربعاء.
وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، إنّ "تنظيم قسد استهدف مواقع الجيش السوري أكثر من 35 مرة في اليوم الأول من مهلة وقف إطلاق النار" التي تستمر أربعة أيام. وأعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء الأربعاء، مقتل 11 جندياً وإصابة أكثر من 25 آخرين في هجمات شنتها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على مواقع تابعة للجيش، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أمس. ووفق دائرة الإعلام في الوزارة، سقط القتلى في كلّ من اليعربية في ريف الحسكة، صرين شرقي حلب، وجبل عبد العزيز غربي الحسكة.
في المقابل، قالت "قسد" في بيان إنه "على الرغم من دخول اتفاقية وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، إلا أنّ فصائل دمشق واصلت هجماتها على مناطق الجزيرة وكوباني (عين العرب)، متحدثة عن خروق أمس، منها "مهاجمة فصائل دمشق قواتنا في محيط مدينة صرين، وقواتنا في قرية باسل على طريق أبيض جنوبي الحسكة، كذلك قصفت فصائل دمشق بالأسلحة الثقيلة قرية حمدون جنوبي كوباني". وأكدت "قسد" حرصها "على التزام اتفاق وقف إطلاق النار وتجنب التصعيد"، داعية "الجهات الضامنة والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتها ومتابعة هذه الخروق بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار في المنطقة".
إلى ذلك، قالت القيادة الوسطى الأميركية، مساء الأربعاء، إنها بدأت مهمة نقل معتقلي تنظيم "داعش" من سورية إلى العراق، لوضعهم في مراكز احتجاز آمنة، مؤكدة أنها تنسق مع شركائها في الإقليم ومع حكومة العراق، مقدّرة دورهم في "ضمان هزيمة تنظيم داعش". وأوضحت القيادة أن "من المتوقع أن يصل إجمالي عدد معتقلي داعش الذين سيُنقَلون من سورية إلى مراكز احتجاز بالعراق إلى 7 آلاف معتقل".
ووفقاً لإعلان رسمي عراقي قدّمه صباح النعمان، المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فقد تسلّم العراق الأربعاء دفعة أولى من 150 معتقلاً من جنسيات عراقية وأجنبية وعربية مختلفة، كانوا محتجزين في السجون السورية التي كانت تديرها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وقال مسؤول أمني عراقي بارز في بغداد لـ"العربي الجديد"، شرط عدم الكشف عن اسمه، لكونه غير مخول بالتصريح، إن آلية نقل المعتقلين ستكون من خلال الطيران الأميركي المروحي إلى ثلاثة مواقع بالعراق، وهي سجون مركزية، فُرِّغَت أقسام كبيرة فيها، ونُقل معتقلون على ذمم قضايا جنائية وتهم غير إرهابية، إلى أماكن أخرى. وأضاف أن عملية النقل ستكون على شكل دفعات، وفقاً لبرنامج اتُّفِق عليه بين الجانب الأميركي والعراق.
تطورات الأوضاع في شمال وشرق سورية بين الجيش و"قسد" يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..