سورية | هدوء حذر في ثاني أيام وقف إطلاق النار بين الحكومة و"قسد"

أخبار
دمشق

التحديثات الحية
22 يناير 2026   |  آخر تحديث: 14:55 (توقيت القدس)
+ الخط -

تشهد الجبهات في ريف حلب الشرقي، وريف الحسكة، هدوءاً حذراً، بعد سلسلة من الخروقات، تبادلت فيها الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الاتهامات، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الجديد الذي دخل يومه الثاني، وسط تحذيرات من مخاطر فشل الاتفاق وتبعاته، خصوصاً بعد المعارك العنيفة التي شهدها شمال سورية وشرقها في الأسبوع الأخير. 

وأفاد مصدر عسكري في الجيش السوري جنوبي محافظة الحسكة لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، بأنّ عموم خطوط التماس ما بين الجيش السوري و"قسد" تشهد حالة من الهدوء منذ ساعات الصباح الأولى، مشيراً إلى استقرار في خريطة السيطرة العسكرية بعد وقف إطلاق النار، لافتاً إلى حدوث خروقات أمس الأربعاء.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، إنّ "تنظيم قسد استهدف مواقع الجيش السوري أكثر من 35 مرة في اليوم الأول من مهلة وقف إطلاق النار" التي تستمر أربعة أيام. وأعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء الأربعاء، مقتل 11 جندياً وإصابة أكثر من 25 آخرين في هجمات شنتها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على مواقع تابعة للجيش، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أمس. ووفق دائرة الإعلام في الوزارة، سقط القتلى في كلّ من اليعربية في ريف الحسكة، صرين شرقي حلب، وجبل عبد العزيز غربي الحسكة.

في المقابل، قالت "قسد" في بيان إنه "على الرغم من دخول اتفاقية وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، إلا أنّ فصائل دمشق واصلت هجماتها على مناطق الجزيرة وكوباني (عين العرب)، متحدثة عن خروق أمس، منها "مهاجمة فصائل دمشق قواتنا في محيط مدينة صرين، وقواتنا في قرية باسل على طريق أبيض جنوبي الحسكة، كذلك قصفت فصائل دمشق بالأسلحة الثقيلة قرية حمدون جنوبي كوباني". وأكدت "قسد" حرصها "على التزام اتفاق وقف إطلاق النار وتجنب التصعيد"، داعية "الجهات الضامنة والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتها ومتابعة هذه الخروق بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار في المنطقة".

إلى ذلك، قالت القيادة الوسطى الأميركية، مساء الأربعاء، إنها بدأت مهمة نقل معتقلي تنظيم "داعش" من سورية إلى العراق، لوضعهم في مراكز احتجاز آمنة، مؤكدة أنها تنسق مع شركائها في الإقليم ومع حكومة العراق، مقدّرة دورهم في "ضمان هزيمة تنظيم داعش". وأوضحت القيادة أن "من المتوقع أن يصل إجمالي عدد معتقلي داعش الذين سيُنقَلون من سورية إلى مراكز احتجاز بالعراق إلى 7 آلاف معتقل".

ووفقاً لإعلان رسمي عراقي قدّمه صباح النعمان، المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فقد تسلّم العراق الأربعاء دفعة أولى من 150 معتقلاً من جنسيات عراقية وأجنبية وعربية مختلفة، كانوا محتجزين في السجون السورية التي كانت تديرها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وقال مسؤول أمني عراقي بارز في بغداد لـ"العربي الجديد"، شرط عدم الكشف عن اسمه، لكونه غير مخول بالتصريح، إن آلية نقل المعتقلين ستكون من خلال الطيران الأميركي المروحي إلى ثلاثة مواقع بالعراق، وهي سجون مركزية، فُرِّغَت أقسام كبيرة فيها، ونُقل معتقلون على ذمم قضايا جنائية وتهم غير إرهابية، إلى أماكن أخرى. وأضاف أن عملية النقل ستكون على شكل دفعات، وفقاً لبرنامج اتُّفِق عليه بين الجانب الأميركي والعراق.

تطورات الأوضاع في شمال وشرق سورية بين الجيش و"قسد" يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

2:52 PM

سلام حسن

سلام حسن
سلام حسن
سلام حسن؛ صحافي سوري، ومراسل متعاون مع موقع وصحيفة "العربي الجديد" في الحسكة.
الرقة
مسؤول في سجن الأقطان بالرقة يطالب بممر آمن لعناصر قسد

طالب مسؤول سجن الأقطان في مدينة الرقة شمالي سورية قوات التحالف الدولي بالتدخل لإنقاذ مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المحاصرين داخل السجن، محملاً التحالف الدولي مسؤولية حماية المنشأة التي تضم محتجزين من تنظيم "داعش".

قوات الأمن السورية قرب سجن الأقطان في الرقة، 19 يناير 2026 (Getty)
تقارير عربية
التحديثات الحية

مسؤول في سجن الأقطان بالرقة السورية يطالب بممر آمن لمقاتلي "قسد"

01:38 pm

دمشق
قسد: الجيش السوري يقصف سجن أقطان شمالي الرقة

قال المركز الإعلامي لقوات قسد إن الجيش السوري قصف قبل قليل سجن الأقطان شمال الرقة بالأسلحة الثقيلة، بالتزامن مع حصار محيط السجن بالدبابات والجنود.

01:00 pm

محمد الشيخ يوسف

2627EC49-A799-4D0C-8CD0-D93AD9236432
محمد الشيخ يوسف
إسطنبول
الدفاع التركية: سنواصل دعم سورية

شددت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، على مواصلة تركيا دعم الحكومة السورية في حربها ضد "التنظيمات المحظورة" وتعزيز قدرتها الدفاعية انطلاقاً من وحدة سورية وسلامة أراضيها. وفي المؤتمر الصحافي للمتحدث باسم وزارة الدفاع زكي أكتورك، أفادت الوزارة بأن "الحكومة السورية تشن عمليات لمكافحة الإرهاب على امتداد خط يمتد من حلب إلى مناطق أخرى، بهدف إرساء النظام العام وضمان سلامة المواطنين".

وأضافت: "يعد التزام (قوات سوريا الديمقراطية) غير المشروط باتفاقيتي 10 مارس/ آذار و18 يناير/ كانون الثاني، وبدء عملية الاندماج، أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار دائم في سورية". وفي ما يخص ضريح سليمان شاه في سورية، الذي نقل في العام 2015 إلى تركيا بسبب التطورات الميدانية، أفادت الوزارة: "نتابع من كثب التطورات الجارية في سورية، وإذا ما توفرت الظروف المناسبة على أرض الواقع، فسيتم اتخاذ الخطوات اللازمة". ورداً على سؤال حول السجون والمخيمات في سورية التي يحتجز فيها عناصر تنظيم داعش الإرهابي، أجابت الوزارة: "لم نتلق أي طلب رسمي من السلطات السورية بعد".

12:56 PM

عبد الله البشير

عبد الله البشير
عبد الله البشير
صحافي سوري، مراسل "العربي الجديد" في سورية.
دمشق
الخارجية السورية: الخيارات مفتوحة حال خرق "قسد" الهدنة

صرّح مصدر دبلوماسي في الخارجية السورية بأنّ الخيارات مفتوحة أمام الحكومة السورية في حال خرق "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وقف إطلاق النار شمال شرقي سورية، من الحل السياسي إلى التدخل العسكري والأمني لحماية المدنيين وإنهاء الفوضى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الخميس.

وحمّل المصدر "قسد" مسؤولية خرق وقف إطلاق النار، وشدد على أن الحكومة السورية تؤكد احتفاظها بحقها الكامل في حماية السيادة والأمن الوطني للبلاد. وأوضح المصدر أن التطورات في شمال شرق سورية جاءت نتيجة سياسات الأمر الواقع التي انتهجتها "قسد" خارج إطار الدولة، موضحاً أن أولوية الحكومة السورية هي سلطة القانون وحماية المدنيين وإنهاء أي سلاح غير شرعي، مشيراً إلى أن فشل اتفاق 10 مارس/آذار جاء نتيجة غياب الجدية ومحاولة فرض واقع انفصالي.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق الجديد في الـ18 من الشهر الحالي جاء نتيجة استنفاد المسارات السياسية، حيث تدخلت الدولة لفرض الاستقرار، إلى جانب تصاعد المخاطر الأمنية وفشل "الإدارة غير الشرعية"، مجدداً التأكيد على أن دخول دمشق مناطق الجزيرة جاء حرصاً على وحدة البلاد وحقن الدماء.

وبين المصدر أن الاتفاق ينص على تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة كافة للدولة السورية كونها الجهة الوحيدة المخوّلة احتكار السلاح، وشدد على أن دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية شأن سيادي، لافتاً إلى اتصالات تجريها دمشق مع الدول الصديقة لشرح أن "تحركاتها تهدف إلى مكافحة الإرهاب ومنع عودة داعش وحماية الأمن الإقليمي والدولي".

وجدد المصدر رفض الحكومة السورية توظيف ملف سجون تنظيم "داعش" سياسياً، مؤكداً استعداد الحكومة لتسلّم السجون وتأمينها، محملاً "قسد" مسؤولية أي خرق. وقال إن "الدولة هي الضامن لجميع المكونات، والجيش دخل للحماية، وإن احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها التزام قانوني وليس خياراً سياسياً"، مشيراً إلى توظيف موارد النفط والغاز والمياه لخدمة جميع السوريين.

12:52 pm

محمد أمين

avata
محمد أمين
صحافي سوري، مراسل "العربي الجديد" في سورية.
دمشق
العين على الحسكة... ازدحام بنادق ومخاوف في أرض ثروات سورية

تتجه أنظار السوريين إلى الحسكة المزدحمة بالبنادق أقصى الشمال الشرقي من البلاد، وسط مخاوف من مواجهة عسكرية محتملة في المحافظة التي تضم الجانب الأكبر من ثروات سورية والمعروفة بتنوعها الديمغرافي الفريد. ووصل الجيش السوري إلى مشارف مدينة الحسكة، مركز المحافظة، في إطار عملية متسارعة لطرد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إلا أن هدنة أُعلنت لعدة أيام، تبدو الأخيرة، حالت دون مواصلة تقدم الجيش وتجرى خلالها محاولات للتوصل إلى حل سياسي يحسم مصير هذه المحافظة سلماً لا حرباً.

التفاصيل عبر الرابط:

من ريف الحسكة شمال شرقي سورية / 21 يناير 2026 (العربي الجديد)
تقارير عربية
التحديثات الحية

العين على الحسكة... ازدحام بنادق ومخاوف في أرض ثروات سورية

12:04 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
القضاء العراقي: إجراءات قانونية بحق عناصر داعش بعد تسلمهم

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، أن القضاء العراقي سيباشر باتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين من عناصر داعش الذين نقلوا من سورية.

وشدد المجلس، في بيان صحافي، على "توثيق وأرشفة الجرائم الإرهابية المرتكبة أصولياً من قبل عناصر داعش وبالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، لغرض تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية". وأكد المجلس أن "جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعون لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء".

11:27 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
"المرصد السوري": انقطاع الاتصالات بشكل كامل عن مدينة كوباني

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، اليوم الخميس، بأن مدينة كوباني، شرقي محافظة حلب، تشهد حصاراً خانقاً منذ يوم أمس، مشيراً في بيان صحافي إلى أنّ هذا التصعيد "يأتي بالتزامن مع انقطاع كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات عن المدينة".

وأكد المرصد أن "الأوضاع الإنسانية في تدهور متسارع وسط نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، بالإضافة إلى استمرار انقطاع الكهرباء والماء منذ بدء المعارك، وسط حالة من الذعر تسود بين الأهالي، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، في ظل القصف والتهديدات المستمرة".

10:47 am

رويترز

avata
رويترز
كواليس "اجتماعات حاسمة" سبقت عملية دمشق ضدّ "قسد"

كشفت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر متعددة، كواليس اجتماعات "حاسمة" أفضت إلى بدء الحكومة السورية عمليتها ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وتخلي واشنطن عن حلف استمر لسنوات طويلة مع "المليشيا" التي خدمتها خلال الحرب السورية ومع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، في السيطرة على مناطق شاسعة وغنية بالثروات في شمال سورية وشرقها.

التفاصيل عبر الرابط:

الشرع يلتقي براك في دمشق، 7 أكتوبر 2025 (الأناضول)
تقارير عربية
التحديثات الحية

كواليس "اجتماعات حاسمة" سبقت عملية دمشق ضدّ "قسد"

10:45 am

محمد علي

avata
محمد علي
بغداد
العراق يؤكد وصول 150 معتقلاً لـ"داعش" من سجون الحسكة

وصلت الدفعة الأولى من معتقلي تنظيم "داعش" من سجون محافظة الحسكة شمال شرقي سورية إلى العراق وسط إجراءات أمنية وعسكرية غير مسبوقة، اتخذتها بغداد، وتأكيدات بأن عملية النقل ستستمر لأسبوع أو أكثر بواسطة طائرات أميركية. ووفقاً لإعلان رسمي عراقي قدّمه صباح النعمان، المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فقد تسلّم العراق الأربعاء دفعة أولى من 150 معتقلاً من جنسيات عراقية وأجنبية وعربية مختلفة، كانوا محتجزين في السجون السورية التي كانت تديرها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

التفاصيل عبر الرابط:

الأمن السوري أمام مخيم الهول لمحتجزي داعش / 21 يناير 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

العراق يؤكد وصول 150 معتقلاً لـ"داعش" من سجون الحسكة

10:28 AM

عبد الله البشير

عبد الله البشير
عبد الله البشير
صحافي سوري، مراسل "العربي الجديد" في سورية.
الحسكة
وزارة الاقتصاد السورية تجري جولة تفقدية في الطبقة

أعلنت وزارة الصناعة والاقتصاد السورية اليوم الخميس أن نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر خليل الحسن، أجرى زيارة ميدانية لمدينة الطبقة في محافظة الرقة، يرافقه وفد من الوزارة. وتفقد الوفد المطحنة المركزية وفرن الحرية.

ووفق بيان للوزارة، تأكد الوفد من توفر مادة الدقيق وجودة إنتاج الخبز وكفاية الكميات لتغطية احتياجات المدينة. واطلع الحسن على توفر المواد الأولية والغذائية والاستهلاكية، ومدى تلبيتها لاحتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن تأمين المواد الأساسية للمواطنين يأتي في مقدمة عمل الوزارة.

10:24 AM

عبد الله البشير

عبد الله البشير
عبد الله البشير
صحافي سوري، مراسل "العربي الجديد" في سورية.
الحسكة
مصدر في الجيش السوري: هدوء يعمّ خطوط التماس مع قسد

قال مصدر عسكري في الجيش السوري جنوب محافظة الحسكة لـ"العربي الجديد" إن عموم خطوط التماس ما بين الجيش السوري و"قسد" تشهد حالة من الهدوء منذ ساعات الصباح الأولى، مشيراً إلى استقرار في خريطة السيطرة العسكرية بعد وقف إطلاق النار، لافتاً إلى حدوث خروقات أمس الأربعاء.

09:41 am

الأناضول

avata
الأناضول
رئيس أركان العراق يزور الحدود مع سورية

وصل رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير رشيد يار الله، الخميس، إلى الحدود مع سورية لمتابعة الاستعدادات والتطورات، غداة تسلم بلاده سجناء من تنظيم "داعش" كانوا في سجون تنظيم "قسد".

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان الخميس إن يار الله يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى وصل إلى قضاء سنجار (شمال) في الحد الفاصل بين الحدود العراقية السورية. وأوضحت أن هذا التحرك يهدف إلى "متابعة الاستعدادات الأمنية وأهم الأحداث والتطورات وتفقد القطعات".

08:04 am

دمشق
الدفاع السورية: 11 قتيلاً حصيلة خروقات "قسد" في اليوم الأول

قالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، إن "تنظيم قسد استهدف مواقع الجيش السوري أكثر من 35 مرة في اليوم الأول من مهلة وقف إطلاق النار"، ما أدى إلى سقوط 11 قتيلاً وإصابة أكثر من 25 جندياً، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

7:42 AM

نور ملحم

نور ملحم
نور ملحم
نور ملحم، صحافية سورية تعمل متعاونة مع العربي الجديد من دمشق.
دمشق
الأفران تعود وأسعار الخبز تهدأ في دير الزور والرقة

عاد الخبز إلى واجهة المشهد المعيشي في دير الزور وحلب والرقة، بوصفه المؤشر الأكثر حساسية لمسار الاستقرار في المناطق التي خرجت حديثاً من سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

التفاصيل عبر الرابط:

خبز معروض للبيع على سيارة في دمشق، 10 ديسمبر 2024 (حسن بلال/الأناضول)
اقتصاد الناس
التحديثات الحية

سورية... الأفران تعود وأسعار الخبز تهدأ في دير الزور والرقة

05:30 am

اسوشيتد برس

avata
اسوشيتد برس
آلاف يشاركون في تظاهرات مؤيدة للأكراد في أنحاء ألمانيا

شارك عدة آلاف من الأشخاص في تظاهرات مؤيدة للأكراد في مختلف أنحاء ألمانيا مساء الأربعاء، بحسب الشرطة، وذلك على خلفية الاشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والقوات الحكومية في سورية.

01:59 am

دمشق
مقتل طفلة وشاب برصاص قنّاص في حيّ غويران

نقلت قناة الإخبارية السورية عن مصادر محلية قولها إن طفلة وشاباً قتلا برصاص قنّاص تابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في حيّ غويران بمدينة الحسكة.


 

12:41 AM

سلام حسن

سلام حسن
سلام حسن
سلام حسن؛ صحافي سوري، ومراسل متعاون مع موقع وصحيفة "العربي الجديد" في الحسكة.
القامشلي
قافلة مساعدات تصل إلى القامشلي

دخلت إلى مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة، في شمال شرق سورية، الأربعاء، قافلة مساعدات إنسانية مقدّمة من مؤسسة بارزاني الخيرية، في إطار الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للنازحين القادمين من منطقتي عفرين والشهباء، وسط ظروف إنسانية صعبة يعيشها عشرات الآلاف من المهجّرين قسرًا. وضمّت القافلة 67 شاحنة محمّلة بمواد إغاثية متنوعة، ووصلت برفقة عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

12:39 am

دمشق
اتفاق دمشق و"قسد": اتهامات متبادلة بخروق لوقف إطلاق النار

تبادلت الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الاتهامات أمس الأربعاء بخرق الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه مساء الثلاثاء لوقف إطلاق النار بين الطرفين، وسط تحذيرات من مخاطر فشل الاتفاق وتبعاته، خصوصاً بعد المعارك العنيفة التي شهدها شمال سورية وشرقها في الأسبوع الأخير، بعد فشل الاجتماع الأخير بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي يوم الاثنين الماضي، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 18 يناير/كانون الثاني الحالي، قبل التدخّل الأميركي الذي دفع إلى التفاهم الجديد مساء الثلاثاء على وقف النار في محافظة الحسكة، ومنطقة عين العرب (كوباني) ومنح "قسد" مهلة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية الاندماج عمليا بالدولة السورية.

التفاصيل عبر الرابط:

عند مدخل مخيم الهول (عامر السيد علي)
تقارير عربية
التحديثات الحية

اتفاق دمشق و"قسد": اتهامات متبادلة بخروق لوقف إطلاق النار

12:35 am

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
دمشق
الجيش الأميركي يبدأ نقل معتقلي "داعش" من سورية إلى العراق

قالت القيادة الوسطى الأميركية، مساء الأربعاء، إنها بدأت مهمة نقل معتقلي تنظيم "داعش" من سورية إلى العراق، لوضعهم في مراكز احتجاز آمنة، مؤكدة أنها تنسق مع شركائها في الإقليم ومع حكومة العراق، مقدّرة دورهم في "ضمان هزيمة تنظيم داعش". وأوضحت القيادة أنه "من المتوقع أن يصل إجمالي عدد معتقلي داعش الذين سيتم نقلهم من سورية إلى مراكز احتجاز بالعراق إلى 7 آلاف معتقل".

التفاصيل عبر الرابط:

الحدود بين البوكمال السورية والقائم العراقية (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

الجيش الأميركي يبدأ نقل معتقلي "داعش" من سورية إلى العراق

12:26 AM
