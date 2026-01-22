سورية | هدوء حذر بعد سلسلة من الخروقات لاتفاق وقف النار

نقلت قناة الإخبارية السورية عن مصادر محلية قولها إن طفلة وشاب قتلا برصاص قنّاص تابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في حي غويران بمدينة الحسكة.
تشهد الجبهات في ريف حلب الشرقي، وريف الحسكة، هدوءاً حذراً، بعد سلسلة من الخروقات، تبادلت فيها الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الاتهامات، بخرق الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه مساء الثلاثاء لوقف إطلاق النار بين الطرفين، وسط تحذيرات من مخاطر فشل الاتفاق وتبعاته، خصوصاً بعد المعارك العنيفة التي شهدها شمال سورية وشرقها في الأسبوع الأخير.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء الأربعاء، مقتل 11 جندياً وإصابة أكثر من 25 آخرين في هجمات شنتها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على مواقع تابعة للجيش، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أمس. ووفق دائرة الإعلام في الوزارة، سقط القتلى في كلّ من اليعربية في ريف الحسكة، صرين شرقي حلب، وجبل عبد العزيز غربي الحسكة.
في المقابل، قالت "قسد" في بيان إنه "على الرغم من دخول اتفاقية وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، إلا أنّ فصائل دمشق واصلت هجماتها على مناطق الجزيرة وكوباني (عين العرب)، متحدثة عن خروق أمس منها "مهاجمة فصائل دمشق قواتنا في محيط مدينة صرين، وقواتنا في قرية باسل على طريق أبيض جنوبي الحسكة، كما قصفت فصائل دمشق بالأسلحة الثقيلة قرية حمدون جنوبي كوباني". وأكدت "قسد" حرصها "على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتجنب التصعيد"، داعية "الجهات الضامنة والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتها ومتابعة هذه الخروق بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار في المنطقة".
دخلت إلى مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة، في شمال شرق سورية، الأربعاء، قافلة مساعدات إنسانية مقدّمة من مؤسسة بارزاني الخيرية، في إطار الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للنازحين القادمين من منطقتي عفرين والشهباء، وسط ظروف إنسانية صعبة يعيشها عشرات الآلاف من المهجّرين قسرًا. وضمّت القافلة 67 شاحنة محمّلة بمواد إغاثية متنوعة، ووصلت برفقة عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.
تبادلت الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الاتهامات أمس الأربعاء بخرق الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه مساء الثلاثاء لوقف إطلاق النار بين الطرفين، وسط تحذيرات من مخاطر فشل الاتفاق وتبعاته، خصوصاً بعد المعارك العنيفة التي شهدها شمال سورية وشرقها في الأسبوع الأخير، بعد فشل الاجتماع الأخير بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي يوم الاثنين الماضي، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 18 يناير/كانون الثاني الحالي، قبل التدخّل الأميركي الذي دفع إلى التفاهم الجديد مساء الثلاثاء على وقف النار في محافظة الحسكة، ومنطقة عين العرب (كوباني) ومنح "قسد" مهلة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية الاندماج عمليا بالدولة السورية.
قالت القيادة الوسطى الأميركية، مساء الأربعاء، إنها بدأت مهمة نقل معتقلي تنظيم "داعش" من سورية إلى العراق، لوضعهم في مراكز احتجاز آمنة، مؤكدة أنها تنسق مع شركائها في الإقليم ومع حكومة العراق، مقدّرة دورهم في "ضمان هزيمة تنظيم داعش". وأوضحت القيادة أنه "من المتوقع أن يصل إجمالي عدد معتقلي داعش الذين سيتم نقلهم من سورية إلى مراكز احتجاز بالعراق إلى 7 آلاف معتقل".
