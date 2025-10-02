سورية: هجوم على دورية للجيش السوري في دير الزور

- تعرضت دورية للجيش السوري لهجوم بعبوة ناسفة في دير الزور، مما أدى إلى إصابة عنصر من الفرقة 86، واستدعى تعزيزات أمنية لفرض طوق أمني في المنطقة. - اتهمت "قوات سوريا الديمقراطية" الجيش السوري باستهداف سد تشرين بالقذائف، مما يشكل تهديداً لحياة المدنيين، بينما اعتبر ناشطون أن الوضع ليس خطيراً كما تدعي "قسد". - في طرطوس، ألقت قوات الأمن القبض على مسلحين متورطين في هجمات على الجيش، بينما قُتل الطبيب حيدر شاهين في منزله بظروف غامضة.

تعرضت دورية للجيش السوري، اليوم الخميس، لهجوم في دير الزور شرقي سورية، في حين أعلنت وزارة الداخلية القبض على مطلوبين شاركوا في أحداث الساحل في شهر مارس/آذار الفائت في طرطوس غربي البلاد.

وقال الناشط الإعلامي في دير الزور أبو عمر البوكمالي لـ"العربي الجديد" إن عنصراً من الفرقة 86 التابعة لوزارة الدفاع أصيب بانفجار عبوة ناسفة موجهة قرب بلدة الطوب شرق دير الزور. وأضاف أن تعزيزات أمنية لوزارة الدفاع وصلت إلى المنطقة وفرضت طوقاً أمنياً، موضحاً أن هذا الهجوم هو الأول من نوعه الذي يطاول عناصر الجيش في هذه المنطقة.

وفي سياق منفصل، اتهمت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الجيش السوري باستهداف سد تشرين الواقع على نهر الفرات شرق حلب، شمالي سورية، بالقذائف، وقالت في بيان، صدر عنها مساء الأربعاء، إن الجيش استهدف سد تشرين ومحيطه بـ"الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك الدبابات والمدافع الميدانية". وأضافت أن القذائف أصابت بـ"شكل مباشر جسم السد، إضافة إلى المساكن العمالية والقرى المحيطة، ما يشكل تهديداً بالغ الخطورة لحياة المدنيين، ويعرض منشآت حيوية لخطر كارثي".

غير أن ناشطين في المنطقة اعتبروا أن "قسد" تبالغ عادة في بياناتها بشأن خطورة الوضع في سد تشرين مستبعدين وجود أية خطورة على سلامة السد حتى إذا سقطت قذائف في المنطقة. وذكرت شبكات محلية أن القوات الحكومية استهدفت محيط مساكن سد تشرين بعدة قذائف مدفعية، من دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على الماديات. وسد تشرين هو أحد أهم السدود على نهر الفرات في شمال سورية، ويقع ضمن منطقة منبج في محافظة حلب. افتتح في عام 1999 بهدف توليد الطاقة الكهربائية وتخزين المياه، حيث تبلغ سعته التخزينية ملياراً و800 مليون متر مكعب، وأي تهديد للسد قد يشكل كارثة بيئية وغمر مساحات واسعة شمالي سورية وشرقيها.

وفي طرطوس غربي سورية، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس العقيد عبد العال محمد عبد العال، اليوم الخميس، القبض على مسلحين متهمين بتنفيذ هجمات على الجيش السوري. وقال عبد العال في تصريح نشرته وزارة الداخلية إنه "بعد تحييد أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون المدعو بشار حمود قبل أيام في منطقة دريكيش، ألقت قوات الأمن القبض على باقي أفراد الخلية المتورطين في تنفيذ أعمال إرهابية واستهداف لقوات الجيش والأمن بتاريخ السادس من مارس/آذار من العام الجاري".

وقُتل الطبيب حيدر شاهين المرشح لعضوية مجلس الشعب السوري في محافظة طرطوس أمس الأربعاء، وأكد مصدر أمني في المحافظة لـ"العربي الجديد" أن الطبيب قُتل في منزله بقرية "معيار شاكر" في ريف طرطوس على يد شخص مجهول الهوية.