سورية: مقتل عنصر أمن في درعا و"قسد" تعلن اعتقال قيادي بتنظيم "داعش"

- أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" بعد اشتباك في دير الزور، مما أدى إلى إصابة القيادي ومقتل عنصر من "قسد" وإصابة اثنين آخرين. - شنت "قسد" حملة اعتقالات في الرقة، استهدفت أكثر من 500 شاب، بهدف التجنيد الإجباري في صفوفها. - في درعا، قُتل عنصر من الفرقة 40 التابعة لوزارة الدفاع السورية بهجوم مسلح، مما يعكس الفلتان الأمني وانتشار السلاح العشوائي في المحافظة.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم الثلاثاء اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" بعد اشتباك في دير الزور شرقي سورية، في حين قُتل عنصر في وزارة الدفاع بهجوم في درعا جنوبي البلاد. وقالت "قسد" في بيان صدر عنها إنّ قوات مجلس هجين العسكري التابعة لها تمكّنت من إلقاء القبض على متزعّم إحدى خلايا "داعش" في بلدة درنج بريف دير الزور الشرقي، بعد اشتباك أسفر عن إصابته والقبض عليه. وأضافت أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل عنصر من "قسد" وإصابة اثنين آخرين. وكانت "قسد" قد شنّت أمس الاثنين حملةَ اعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة الرقة شمالي سورية، طاولت أكثر من 500 شاب مع استمرار الحملة. وتهدف الحملة إلى دفع الشبان من أبناء الرقة إلى عمليات التجنيد الإجباري في صفوف "قسد".

من جانب آخر، قُتل عنصر في الفرقة 40 التابعة لوزارة الدفاع السورية فجر اليوم الثلاثاء، جراء تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين دخلوا إلى منزله في بلدة الحراك بريف درعا. وقال موقع "درعا 24" المحلي إن الهجوم أدى أيضاً لإصابة بالغة لزوجة القتيل المتحدر من قرية البويرفي منطقة اللجاة. وسبق أن قُتل عنصر من الجيش السوري وأُصيب آخران، إلى جانب أحد أفراد الأمن الداخلي، بهجومين مسلحين بريف درعا، في أغسطس/ آب الفائت.

وتشهد محافظة درعا انتشاراً واسعاً للسلاح العشوائي، في ظل فلتان أمني خلّفه النظام المخلوع خلال سنوات سيطرته على المنطقة، حتى ما قبل سقوطه. وبعد انتشار قوى الأمن الداخلي في المحافظة، تعرض العديد من عناصرها لمحاولات اغتيال متكرّرة، كما اندلعت اشتباكات بين القوى الأمنية ومجموعات محلية مسلّحة، مجهولة الانتماء.