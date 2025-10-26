سورية: مقتل عنصر أمن في درعا واحتجاجات في التل

- قُتل عنصر الأمن الداخلي وليد خالد الفاعوري خلال اشتباك مسلح أثناء تنفيذ مهمة أمنية في بلدة قرفا بريف درعا، حيث أصيب عنصر آخر خلال مداهمة منزل المطلوب علاء الكايد. - شهدت مدينة التل في ريف دمشق وقفة احتجاجية للمطالبة باسترجاع الأراضي المستملكة سابقًا من قبل نظام الأسد، مع التأكيد على ضرورة تعويضات عادلة وتشكيل لجان مختصة بالاستملاك. - أوضح المحامي أيهم السبسبي أن احتجاجات أصحاب العقارات جاءت بعد تأخر إعادة الأراضي المستملكة منذ قرار مارس، مشيرًا إلى أن الاستملاك يعود لعام 1983 لصالح وزارة الإسكان.

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، اليوم الأحد، مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي خلال تنفيذ مهمة أمنية في بلدة قرفا بريف محافظة درعا، مبينا عبر "إكس" أن وليد خالد الفاعوري قتل خلال اشتباك مسلح مع أحد المطلوبين للقضاء.

من جانبه، أوضح "تجمع أحرار حوران" أن العنصر في قوى الأمن وليد خالد الفاعوري، المتحدر من مدينة الشيخ مسكين في ريف محافظة درعا، قتل، وأصيب آخر خلال مداهمة قوى الأمن منزل المدعو علاء الكايد في بلدة قرفا بريف درعا الأوسط.

استُشهد ليل أمس البطل وليد خالد الفاعوري، أحد عناصر قوى الأمن الداخلي، أثناء تنفيذ مهمة أمنية في بلدة قرفا بريف درعا، وذلك إثر اشتباك مسلّح مع أحد المطلوبين للقضاء.



احتجاجات في التل

وفي سياق منفصل، شهدت مدينة التل في محافظة ريف دمشق، ظهر اليوم الأحد، وقفة احتجاجية للأهالي المطالبين باسترجاع الأراضي المستملكة التي استحوذ عليها نظام الأسد سابقا. وأشارت "الإخبارية السورية" إلى أن الوقفة جرت في ضاحية الشام، حيث أكد الأهالي ضرورة استرجاع الأراضي المستملكة والحصول على تعويضات عادلة عن الاستملاك غير المبرر، إضافة إلى تسليم الأراضي التي خرجت عن الاستملاك واستُملكت جزئيا.

ووفق القناة، طالب الأهالي بـ"تشكيل لجنة مختصة بالاستملاك في كل منطقة إدارية، ولجنة مركزية على مستوى المحافظة، مع ضرورة وقف جميع الأعمال البنائية والتجريف وإنشاء الجمعيات داخل هذه الأراضي المستملكة، كما قدموا كتابا للمحافظ عامر الشيخ عبر إدارة المنطقة للمطالبة باسترجاع الأراضي المستملكة".

وأوضح المحامي أيهم السبسبي لـ"العربي الجديد" أن احتجاج أصحاب العقارات المستملكة جاء بعد عدة أشهر على قرار بإعادة الأراضي المستملكة لأصحابها. وقال: "كنت من بين المحامين الذين توكلوا بهذا النوع من القضايا"، وبين أن احتجاج مالكي العقارات اليوم "جاء بعد تأخر إعادة هذه الأماكن، لا سيما أنهم فتحوا باب استعادتها منذ شهر مارس/ آذار"، لافتا إلى أن كل من تقدم بدعوى في الخصوص أحضر الإثباتات وفق ما طلب منه.

وبين السبسبي أن قضايا الاستملاك عائدة للعام 1983 لما يسمى "إشارة استملاك" لصالح وزارة الإسكان، وإشارة كهذه لم يكن من الممكن إلغاؤها سابقا إلا من خلال قرار من محكمة القضاء الإداري، مبينا أن "استملاك العقارات كان يتم من قبل الحكومة سابقا لبناء مدرسة أو دائرة حكومية، وفي حال لم يشيد عليها أي بناء، يمكن لمالكيها استعادتها أو الحصول على تعويض في حال استخدمت فعليا".