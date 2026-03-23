- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للواءين المنشقين محمد حاج علي وعبد العزيز الشلال مع وزير الدفاع السوري، وسط تهاني بمهمة جديدة تتعلق بإعادة تقييم الرتب العسكرية، لكن اللواء حاج علي نفى هذه الأنباء. - أعلنت وزارة الدفاع السورية عن عملية تقييم شاملة للضباط بهدف إعادة هيكلة الجيش، تشمل تقييم آلاف الضباط في مواقع قيادية لتصنيفهم حسب الخبرة والاختصاص، مما يسهم في رفع مستوى الجاهزية. - تهدف عملية التقييم إلى تحديد كفاءات الضباط وإعادة تعيينهم في المواقع المناسبة، مع تقسيمهم إلى شرائح ومنحهم الرتب المناسبة، وإخضاعهم لدورات تخصصية لزيادة تأهيلهم العسكري.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تجمع اللواء محمد حاج علي، أحد أبرز الضباط المنشقين عن جيش النظام السوري السابق، واللواء عبد العزيز الشلال المنشق أيضاً عن جيش النظام السابق، إلى جانب وزير الدفاع السوري الحالي اللواء مرهف أبو قصرة

، مع تهاني لهما بالمهمة الموكلة إليهما، والمتمثلة في إعادة تقييم الرتب العسكرية الممنوحة في الجيش السوري، بعد إطاحة بالنظام السابق نهاية العام 2024.

غير أن اللواء الحاج علي نفى ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وظيفة اللجنة التي جرى تعيينه فيها مع اللواء عبد العزيز شلال، والتي قيل إنها تتعلق بإعادة تقييم الرتب العسكرية. وقال الحاج علي لـ"العربي الجديد" إن، هناك لجنة تشكلت مؤخراً في وزارة الدفاع، لكن ليست مهمتها إعادة تقييم الرتب العسكرية الممنوحة. وتحفظ حاج على مهمة اللجنة تحديداً قائلاً: "ستعرفون ذلك قريباً".

واللواء الحاج علي من مواليد درعا- خربة غزالة عام 1954 شارك في تأسيس كلية الدفاع الوطني في الأكاديمية العسكرية العليا بدمشق عام 2000 وعين مدرباً فيها حتى عام 2005، ثم عين قائد لواء ميكانيكي لمدة ثلاث سنوات ما بين عامَي 2005-2008، قبل تعيينه مديراً لكلية الدفاع الوطني في عام 2008 وبقي فيها حتى تاريخ انشقاقه عن قوات النظام في أغسطس/ آب 2012، وهو يحمل دبلوم في الإدارة العامة من جامعة دمشق، ودكتوراه في الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العليا في جمهورية مصر العربية. أما اللواء عبد العزيز الشلال، فهو من مواليد مدينة حمص، وكان قبل انطلاق الثورة السورية يشغل منصب القائد العام للشرطة العسكرية في سورية وأعلن انشقاقه عن قوات نظام الأسد نهاية عام 2012 بعد أن تعرض لمحاولتَي اغتيال، وانضم إلى صفوف الجيش السوري الحر واختير ليكون عضواً في الهيئة العليا للمفاوضات بنسختها الأولى ضمن قائمة الشخصيات المستقلة.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت منتصف الشهر الجاري بدء عملية تقييم شاملة للضباط في المؤسسة العسكرية، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الجيش وبناء قاعدة تنظيمية تعتمد على الكفاءة والخبرة المهنية. وفي بيان للوزارة، أوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار تسعى من خلاله الوزارة إلى الانتقال بالمؤسسة العسكرية من بنية فصائلية متعدّدة الخلفيات، إلى جيش أكثر مأسسة وانضباطاً يعمل وفق معايير عسكرية موحدة.

ويجري تقييم آلاف الضباط في مواقع قيادية وبمختلف الاختصاصات، مع تركيز خاص على قادة المشاة، وذلك بإشراف القيادة العليا للجيش، في مقدمتهم رئيس هيئة الأركان، اللواء علي النعسان، ومن ثم لجان بعدّة اختصاصات، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع.

وذكرت الوزارة أن توزيع المهام والمسؤوليات سيكون وفق الخبرة الفعلية، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، في حين أن نتائج التقييم ستسهم في تصنيف القادة حسب الخبرة والاختصاص، ولبناء قاعدة بيانات. وبعد استكمال التقييم، ستفتح هذه العملية المسار أمام الضباط غير الخريجين أكاديمياً لاستكمال مسارهم التدريبي ضمن برامج تعليمية منظمة تواكب متطلبات المرحلة، وترفع مستوى الجاهزية والعلمية والعملية للكوادر العسكرية.

أسباب عملية التقييم

وقال الباحث في مركز جسور للدراسات رشيد حوراني، لـ"العربي الجديد"، إنّ عملية التقييم تعود لأسباب متعددة، أبرزها الوقوف على خبرات الضباط وكفاءاتهم العلمية وتشمل المنشقين، والذي تخرجوا من الكليات العسكرية التي أنشأت شمال سورية قبل التحرير، ليتم تحديد مستوياتهم ومن ثم إعادة تعيينهم في المواقع التي تتناسب مع خبراتهم.

وأوضح أنه نجم عن عملية التقييم اكتشاف حالات ذات خبرات جيّدة، لكنها في أماكن ومواقع لا تمكنها من توظيف كفاءاتها، لذلك سيجري تعيينهم في مواقع مناسبة، كما أن التقييم يشمل الوقوف على مستويات الضباط في بعض التخصّصات القيادية كالمشاة والمدرعات لرفد الوحدات العسكرية بخبراتهم، إضافة إلى أن التقييم سينجم عنه تقسيم الضباط إلى شرائح، ومن ثم منحهم الرتب العسكرية، وإخضاعهم لدورات تخصصية لزيادة تأهيلهم العسكري بما يتناسب مع تنظيم الجيش وتحديثه المستمر. ووفق ما نشرته صحيفة "الثورة السورية" الرسمية، فإنّ الرتب العسكرية في الجيش السوري تتوزع على ثلاثة أصناف ضمن مستويين اثنين:

الضباط الأمراء: تتضمن أربع رتب (فريق، عماد، لواء، عميد) ويجري تعيينهم بمراسيم جمهورية خاصة، ويشكلون الدائرة الضيقة للقيادة العسكرية، وهم المسؤولون عن القيادة العليا والتخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات الدفاعية للبلاد، ويشغلون مناصب عليا، مثل وزير الدفاع، ورئيس الأركان، وقادة الفرق، والألوية.

الضباط القادة والأعوان، وهم الهيكل التنفيذي والميداني للجيش والمسؤولون عن إدارة الوحدات العسكرية وتنفيذ الخطط الموضوعة من الأمراء. يتضمن هذا المستوى ستّ رتب، ثلاثة للضباط القادة (عقيد، مقدم، رائد)، ومثلها للضباط الأعوان (نقيب، ملازم، ملازم أول) وتتم ترقيتهم بناء على سنوات الخدمة في الرتبة الواحدة والملاك الذي يشغله الضابط.