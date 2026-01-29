سورية | قصف مدفعي إسرائيلي على القنيطرة وتحليق للطيران الحربي

- استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة بقذائف الهاون، مع تحليق للطائرات الحربية، وتصعيد في الجنوب السوري، حيث طالت القذائف الأراضي الزراعية. - شهدت المنطقة عمليات توغل إسرائيلية متكررة، منها اختطاف شاب في قرية عين القاضي، ورش مواد مجهولة على مساحات زراعية، مما يزيد من التوتر في المنطقة. - رغم اتفاق سورية وإسرائيل على آلية اتصال لتنسيق المعلومات وخفض التصعيد، تستمر إسرائيل في احتلال الجولان منذ 1967، مستغلة الأوضاع السياسية في سورية.

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون، اليوم الخميس، أطراف بلدة جباتا الخشب في الريف الشمالي لمحافظة القنيطرة جنوب غرب سورية، تزامناً مع تحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية في الجنوب السوري. وأكد الصحافي نور الحسن من محافظة القنيطرة لـ"العربي الجديد" أن القصف الإسرائيلي طاول الأراضي الزراعية في محيط بلدة جباتا الخشب، تزامناً مع إطلاق نار من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من قاعدة تل أحمر الغربي بريف المحافظة نحو الأراضي الزراعية.

وأوضح الحسن أن جيش الاحتلال كان أطلق في وقت سابق النار باتجاه الأراضي الزراعية في محافظة القنيطرة من جانب الجولان المحتل، مشيراً إلى تصعيد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري. وكانت قوة إسرائيلية قد اختطفت أمس الأربعاء، شاباً خلال عملية توغل جديدة لها في قرية عين القاضي بريف محافظة القنيطرة الجنوبي، بالتزامن مع عملية توغل أخرى في قرية صيدا الحانوت، في سياق عمليات توغل متكررة لجيش الاحتلال في المحافظة.

والثلاثاء، نفذت طائرات إسرائيلية عمليات رش لمواد مجهولة على مساحات زراعية بريف القنيطرة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا". وأشارت الوكالة إلى أن هذه المرة الثانية التي يقوم فيها الجيش الإسرائيلي بذلك، حيث نفذ الأولى الأحد، على بعض المناطق الحراجية والحقول في قرى العشة وكودنا والأصبح وبلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.

يأتي ذلك رغم اتفاق سورية وإسرائيل في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، على تشكيل آلية اتصال بإشراف أميركي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية. ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت إطاحة نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.