سورية: قصف إسرائيلي يستهدف درعا تزامناً مع الإفراج عن مختطفين

- استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط قرية عابدين في درعا بقذائف المدفعية، مما يهدف إلى تدمير القطاع الزراعي في منطقة حوض اليرموك الخصبة، التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي والنحل. - تعرضت قرى عابدين وجملة ومعرية لعمليات توغل واستهداف إسرائيلية متكررة، بسبب قربها من خط وقف إطلاق النار "برافو" لعام 1974، مما يزيد من الانتهاكات الإسرائيلية. - أفرجت قوات الاحتلال عن المختطفين مروان شادي القريان وحسام الصفدي بعد عام من اختطافهما، مما يسلط الضوء على الانتهاكات المستمرة في المنطقة.

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بقذائف المدفعية الثقيلة محيط قرية عابدين التابعة لناحية الشجرة بمنطقة حوض اليرموك في الريف الغربي لمحافظة درعا في جنوب سورية، فيما أفرجت قوات الاحتلال عن اثنين من المختطفين السوريين اليوم أيضا، بعد قرابة عام على إخفائهما في سجون الاحتلال.

وأكد الصحافي سامر المقداد المتحدر من محافظة درعا لـ"العربي الجديد" سقوط عدد من قذائف المدفعية الإسرائيلية في محيط القرية، مشيراً إلى أن قرى عابدين وجملة ومعرية غرب درعا تعرضت خلال الفترات الماضية بعد سقوط نظام الأسد لعدة عمليات توغل، إضافة لعمليات استهداف إسرائيلية. ولفت إلى أن هدف قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات القصف ومضايقة السكان في المنطقة تدمير القطاع الزراعي فيها، موضحا أن منطقة حوض اليرموك منطقة خصبة، وتنتج محاصيل زراعية متنوعة، إضافة لاعتماد الأهالي فيها على قطاع تربية المواشي وكذلك النحل، وكل هذه القطاعات تأثرت بعمليات التوغل الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة في المنطقة.

وأشار المقداد إلى أن القرى الثلاث تعتبر كبيرة نسبيا مقارنة بالتجمعات السكنية المتفرقة في منطقة حوض اليرموك، مضيفا: "باعتقادي أن هذا سبب أيضا من أسباب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية فيها، إضافة لقرب هذه القرى من خط وقف إطلاق النار "برافو" للعام 1974".