سورية: "قسد" تفرج اليوم عن دفعة كبيرة من المعتقلين

- أعلن الفريق الرئاسي السوري عن إطلاق سراح دفعة كبيرة من المعتقلين في سجون "قسد" بإشراف الأمن الداخلي في الحسكة، ضمن خطوات الحكومة لإنهاء ملف المعتقلين وتعزيز الاستقرار. - أكدت الحكومة السورية التزامها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي بالتنسيق مع "قسد"، استجابة لمناشدات الأهالي، وتعزيز وحدة سوريا واستقرارها. - في السويداء، أحبطت وزارة الداخلية السورية نشاط شبكة لسرقة السيارات وتعاطي المخدرات، حيث تم القبض على تسعة أشخاص، بينهم امرأتان، خلال محاولتهم تهريب السيارات المسروقة.

أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي السوري المكلف بعملية الدمج مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أحمد الهلالي، أنه سيتم اليوم الخميس، إطلاق سراح دفعة كبيرة من المعتقلين في سجون "قسد" بإشراف من قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) الرسمية عن الهلالي قوله إنه "بمتابعة حثيثة من الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة عملية الدمج برئاسة العميد زياد العايش، سيُفرج اليوم الخميس، في ليلة عيد الفطر، عن دفعة كبيرة من المعتقلين في سجون "قسد"، بإشراف مباشر من قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة".

وأوضح الهلالي أن العملية تشمل أيضا إطلاق سراح قرابة 300 عنصر من المنتسبين لـ"قسد"، وذلك "في إطار الخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية لإنهاء ملف المعتقلين".

وكان المبعوث الرئاسي لمتابعة بنود الاتفاق مع "قسد" العميد زياد العايش، أكد التزام الدولة السورية بإنهاء ملف "قسد" والمعتقلين، في إطار بنود اتفاق 29 يناير/ كانون الثاني، مشيرا إلى أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار الشامل والسعي إلى توحيد الصفوف والمضي بعملية الدمج في إطار يعزز وحدة سورية واستقرارها، وفق الإخبارية السورية.

وتعمل الحكومة، وفق العايش، بالتنسيق مع قيادة "قسد" على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وكل من تم توقيفهم على خلفية الثورة السورية. ولفت إلى أن الحكومة "تلتزم، في خطوة موازية، بالسعي المتواصل مع قيادة "قسد" لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وكل من تم إيقافهم على خلفية الثورة السورية، لافتا إلى أن الفريق الرئاسي يعمل "على إعداد قوائم بأسماء المعتقلين في سجون قسد، استجابة للمناشدات العديدة التي وردت من الأهالي خلال الفترة الماضية".

إحباط عملية تهريب في السويداء

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم، "إحباط نشاط شبكة منظمة تنشط في سرقة السيارات وتعاطي المواد المخدرة وترويجها " في السويداء. وأوضحت في بيان أن العملية "جاءت عقب متابعة دقيقة لتحركات المشتبه بهم، وقبض عليهم خلال قيادتهم سيارة مسروقة عند حاجز المتونة بريف المحافظة"، مشيرا إلى أن المجموعة كانت تنقل السيارات المسروقة إلى السويداء عبر طريق دمشق - السويداء. وأوضح البيان أن الشبكة مكونة من تسعة أشخاص، بينهم امرأتان، ونشطت في سرقة السيارات ونقلها إلى مدينة جرمانا.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" بأن اشتباكات مسلحة اندلعت في الريف الجنوبي لمحافظة السويداء بين قوى الأمن التابعة للحكومة السورية ومجموعة من المهربين فجر اليوم، خلال محاولتهم تنفيذ عملية تهريب من محافظة السويداء باتجاه محافظة درعا.