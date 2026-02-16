قُتل شاب وفتى، مساء اليوم الاثنين، من جراء انفجار سيارة محمّلة بالأسلحة قرب قبر الراحل سلطان باشا الأطرش في بلدة القريا بريف محافظة السويداء جنوب سورية، في حادثة لم تتضح ملابساتها بعد. وأفادت مصادر محلية "العربي الجديد"، بمقتل شاب وفتى وإصابة عدد آخر من الأشخاص، نتيجة انفجار سيارة كانت محمّلة بالأسلحة بالقرب من قبر سلطان باشا الأطرش في البلدة. وأشارت المصادر إلى أن قوة الانفجار تسببت بحالة من الذعر في المنطقة، وسط استنفار أمني وانتشار لفرق الإسعاف التي هرعت إلى موقع الحادث لنقل المصابين وإخلاء المكان.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة الانفجار أو الجهة المسؤولة عنه، فيما فرضت القوى الأمنية طوقاً في محيط الموقع وبدأت إجراءات التحقيق الأولية لمعرفة خلفيات الحادثة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الاثنين، أن وحدات مديرية الأمن الداخلي في منطقة الميادين بريف محافظة دير الزور شرق البلاد، نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على شخص يُدعى "ج. س"، وضبط صواريخ وأسلحة متنوعة كانت معدّة للتهريب إلى خارج البلاد.

وأوضحت الوزارة أن "العملية جاءت استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة"، مشيرة إلى أن الوحدات الأمنية نفذت مداهمة استهدفت موقع اختباء المشتبه به، وتمكنت خلالها من إحباط مخطط لتهريب صواريخ مضادة للدروع وأسلحة رشاشة مضادة للطيران. وأضافت أن المضبوطات صودرت بالكامل، فيما أُحيل الموقوف إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكانت وحدات الأمن الداخلي قد أعلنت، يوم الأربعاء الفائت، ضبط كمية كبيرة من الأسلحة المتنوعة والذخائر المختلفة في بلدة روضة الوعر التابعة لمنطقة تلكلخ بريف محافظة حمص وسط البلاد، وذلك عقب ورود معلومات موثوق بها دفعت إلى تنفيذ متابعة ميدانية انتهت بمصادرة الأسلحة. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حملات وزارة الداخلية السورية خلال الأشهر الأخيرة لملاحقة شبكات تهريب الأسلحة داخل البلاد وعلى الحدود، ولا سيما تلك التي تنشط في نقل السلاح إلى دول الجوار، وعلى رأسها لبنان والعراق. وتؤكد السلطات أن العمليات الأمنية المتتابعة تهدف إلى الحد من انتشار السلاح غير المنضبط ومنع تسربه عبر الحدود، في إطار مساعٍ لتعزيز الاستقرار الداخلي ومكافحة الأنشطة المرتبطة بتهريب الأسلحة والتنظيمات المسلحة.