سورية | قتلى وجرحى رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

قالت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إن طائرات مسيّرة استهدفت حي العويجة بالقرب من محطة القطار في مدينة القامشلي.
أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء الثلاثاء، عن وقف إطلاق نار لمدة أربعة أيام بعد اتفاق بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي لم تسمّه، عصر الثلاثاء، أن نحو 200 سجين من "داعش" فروا من سجن الشدادي بريف الحسكة، بعد انسحاب "قسد"، مؤكداً أن قوات الحكومة السورية قبضت على كثيرين منهم.
وقالت الوزارة، في بيان مساء أمس الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار يبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم ذاته، ويستمر لمدة أربعة أيام، التزاماً بالتفاهمات المعلنة مع "قسد" وحرصاً على إنجاح الجهود الوطنية المبذولة. وأكدت وزارة الدفاع أنها ستبقى "درع الشعب السوري بأطيافه كافة"، وأنها لن تدخر جهداً للحفاظ على أمن المجتمع السوري واستقراره.
وأعلن الجيش السوري، الثلاثاء، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تركت حراسة مخيم الهول الواقع شرقي الحسكة، وأطلقت بذلك من كان محتجزاً بداخله، الأمر الذي أقرّت به "قسد". وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "قسد تركت حراسة مخيم الهول، ما أدى إلى خروج محتجزين من داخله وخلق حالة من الفوضى والانفلات الأمني في محيط المخيم".
إلى ذلك، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، نظيره السوري أحمد الشرع، بأنه رجل "قوي وصلب ويعمل جاهدًا وبجد". جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض غداة مباحثات هاتفية أجراها ترامب مع الشرع، أكد الرئيسان خلالها أهمية الحفاظ على وحدة سورية، وضمان حقوق الأكراد، والتعاون بمكافحة تنظيم "داعش". وقال ترامب خلال المؤتمر إن الرئيس السوري "يعمل جاهداً وبجد وهو رجل قوي وصلب، تحدّثت إليه أمس (الاثنين) بشأن المساجين في بلاده". وأضاف أن "هناك أسوأ المساجين في السجون السورية (في إشارة إلى المنتمين لتنظيم داعش)".
