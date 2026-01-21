سورية | قتلى وجرحى رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

تقارير عربية
دمشق

العربي الجديد

التحديثات الحية
21 يناير 2026
أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء الثلاثاء، عن وقف إطلاق نار لمدة أربعة أيام بعد اتفاق بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي لم تسمّه، عصر الثلاثاء، أن نحو 200 سجين من "داعش" فروا من سجن الشدادي بريف الحسكة، بعد انسحاب "قسد"، مؤكداً أن قوات الحكومة السورية قبضت على كثيرين منهم.

وقالت الوزارة، في بيان مساء أمس الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار يبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم ذاته، ويستمر لمدة أربعة أيام، التزاماً بالتفاهمات المعلنة مع "قسد" وحرصاً على إنجاح الجهود الوطنية المبذولة. وأكدت وزارة الدفاع أنها ستبقى "درع الشعب السوري بأطيافه كافة"، وأنها لن تدخر جهداً للحفاظ على أمن المجتمع السوري واستقراره.

وأعلن الجيش السوري، الثلاثاء، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تركت حراسة مخيم الهول الواقع شرقي الحسكة، وأطلقت بذلك من كان محتجزاً بداخله، الأمر الذي أقرّت به "قسد". وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "قسد تركت حراسة مخيم الهول، ما أدى إلى خروج محتجزين من داخله وخلق حالة من الفوضى والانفلات الأمني في محيط المخيم". 

إلى ذلك، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، نظيره السوري أحمد الشرع، بأنه رجل "قوي وصلب ويعمل جاهدًا وبجد". جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض غداة مباحثات هاتفية أجراها ترامب مع الشرع، أكد الرئيسان خلالها أهمية الحفاظ على وحدة سورية، وضمان حقوق الأكراد، والتعاون بمكافحة تنظيم "داعش". وقال ترامب خلال المؤتمر إن الرئيس السوري "يعمل جاهداً وبجد وهو رجل قوي وصلب، تحدّثت إليه أمس (الاثنين) بشأن المساجين في بلاده". وأضاف أن "هناك أسوأ المساجين في السجون السورية (في إشارة إلى المنتمين لتنظيم داعش)".

تطورات الأوضاع في شمال وشرق سورية يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:18 AM
"قسد": مسيّرات استهدفت مدينة القامشلي

قالت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إن طائرات مسيّرة استهدفت حي العويجة بالقرب من محطة القطار في مدينة القامشلي.

12:08 am

دمشق
قتلى وجرحى باستهداف "قسد" حي الشريعة بمسيّرة

قالت مصادر لـ "العربي الجديد"، إن قتلى وجرحى سقطوا، إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية، (قسد) بطائرة مُسيرة حي الشريعة ضمن مناطق سيطرتها في الحسكة شمال شرقي سورية.

12:06 am

دمشق
الداخلية السورية: "قسد" أداة من الماضي

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، إن الأيام المقبلة ستكشف عن العديد من الخلايا والعمليات الإرهابية التي رعتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، معتبراً أن تغيّر المعطيات الميدانية أفقد هذه القوات دورها، وأصبح وجودها "أداة من الماضي".

وأوضح البابا، في تصريحات لقناة "الإخبارية" الرسمية، ليل الثلاثاء، أن "قسد" حاولت إطلاق سراح نحو 120 عنصراً من تنظيم "داعش" من سجن الشدادي، مشيراً إلى أن الدولة تمكنت من تجاوز معظم التحديات وضبط الوضع داخل السجن خلال ساعات قليلة. وأضاف أن استلام السجون كان أحد أهم الملفات التي تفاوضت عليها الدولة، لافتاً إلى أن "قسد" استثمرت بملف تنظيم "داعش" لتبرير وجودها، قبل أن يثبت، بحسب تعبيره، أن عودة عجلة الإرهاب حصلت بسببها.

12:03 am

محمد كركص

محمد كركص
صحافي سوري
دمشق
واشنطن تتهم قائد "قسد" بمحاولة جرّ إسرائيل إلى الملف السوري

نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصادر دبلوماسية مطلعة، الثلاثاء، أن المبعوث الأميركي إلى سورية، توماس برّاك، وجّه انتقادات حادة لقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، خلال اجتماع مغلق عُقد في مدينة أربيل، متهماً إياه بمحاولة جرّ إسرائيل إلى الشؤون الداخلية السورية.

التفاصيل في الرابط: 

واشنطن تتهم قائد "قسد" بمحاولة جرّ إسرائيل إلى الملف السوري

11:53 PM
أبرز أحداث سورية يوم أمس الثلاثاء | 20 يناير
  • "قسد" تعلن التزامها بوقف إطلاق النار
  • وقف إطلاق النار 4 أيام
  • فرار 200 سجين من سجن الشدادي
  • الجيش السوري يعلن انسحاب "قسد" من مخيم الهول وفرار محتجزين
  • "العمال الكردستاني" يتهم تركيا بدعم دمشق ضد "قسد"
  • إسرائيل قلقة من سيطرة القوات السورية على مناطق نفوذ الأكراد
  • المجلس الوطني الكردي يحذّر من تصعيد خطير في محيط الحسكة
  • فشل اجتماع الشرع وعبدي
