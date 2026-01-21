قالت مصادر لـ "العربي الجديد"، إنّ قتلى وجرحى سقطوا، إثر استهداف "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بطائرة مُسيرة حي الشريعة ضمن مناطق سيطرتها في الحسكة شمال شرقي سورية. يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء الثلاثاء، عن وقف إطلاق نار لمدة أربعة أيام بعد اتفاق بين الحكومة و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وقالت الوزارة، في بيان مساء أمس الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار يبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم ذاته، ويستمر لمدة أربعة أيام، التزاماً بالتفاهمات المعلنة مع "قسد" وحرصاً على إنجاح الجهود الوطنية المبذولة. وأكدت وزارة الدفاع أنها ستبقى "درع الشعب السوري بأطيافه كافة"، وأنها لن تدخر جهداً للحفاظ على أمن المجتمع السوري واستقراره.
وأعلن الجيش السوري، الثلاثاء، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تركت حراسة مخيم الهول الواقع شرقي الحسكة، وأطلقت بذلك من كان محتجزاً بداخله. وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "قسد تركت حراسة مخيم الهول، ما أدى إلى خروج محتجزين من داخله وخلق حالة من الفوضى والانفلات الأمني في محيط المخيم". من جانبها قالت "قسد"، في بيان أورده مركزها الإعلامي، إنه "بسبب الموقف الدولي اللامبالي تجاه ملف تنظيم داعش وعدم تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في معالجة هذا الملف الخطير، اضطرت قواتنا إلى الانسحاب من مخيم الهول وإعادة التموضع في محيط مدن شمال سورية التي تتعرض لمخاطر وتهديدات متزايدة"، وفق البيان.
وأعلنت الرئاسة السورية، مساء الثلاثاء، عن التوصل إلى تفاهم مشترك مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حول عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل محافظة الحسكة يبدأ تنفيذها عند الساعة الثامنة بتوقيت دمشق، في خطوة وُصفت بأنها "تمهيد لمسار دمج سلمي وإداري وعسكري ضمن مؤسسات الدولة السورية". وقالت الرئاسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه "جرى الاتفاق على منح "قسد" مهلة أربعة أيام للتشاور الداخلي، بهدف وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً، على أن تُناقش لاحقاً الجداول الزمنية والتفاصيل التنفيذية في حال التوصل إلى اتفاق نهائي".
وأشار بيان الرئاسة إلى أن قائد "قسد" مظلوم عبدي سيطرح مرشحاً من صفوف القوات لمنصب مساعد وزير الدفاع، إلى جانب اقتراح مرشح لمنصب محافظ الحسكة، وأسماء لتمثيل المنطقة في مجلس الشعب، إضافة إلى قائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية. وأكدت الرئاسة أن الطرفين اتفقا على دمج جميع القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع استمرار النقاشات حول الآليات التفصيلية لهذا الدمج، إلى جانب دمج المؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن هيكل الحكومة السورية.
وفي المواقف، أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توم برّاك، مساء الثلاثاء، بعد إعلان الرئاسة السورية عن "تفاهم مشترك" مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بشأن مستقبل الحسكة أن "أعظم فرصة متاحة للأكراد في سورية حالياً هي في ظل الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع". وأوضح برّاك أن "الغرض الأساسي للقوات الكردية بوصفها قوة مناهضة لتنظيم "داعش" انتهى إلى حد كبير"، مبيناً أن القوات السورية "مستعدة وفي موقع يؤهلها تولي أمن مراكز ومخيمات المتشددين". وأشار إلى أن واشنطن لا ترغب في وجود عسكري طويل الأمد في سورية.
بدوره، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، نظيره السوري أحمد الشرع، بأنه رجل "قوي وصلب ويعمل جاهداً وبجد". جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض غداة مباحثات هاتفية أجراها ترامب مع الشرع، أكد الرئيسان خلالها أهمية الحفاظ على وحدة سورية، وضمان حقوق الأكراد، والتعاون بمكافحة تنظيم "داعش". وقال ترامب خلال المؤتمر إن الرئيس السوري "يعمل جاهداً وبجد وهو رجل قوي وصلب، تحدّثت إليه (الاثنين) بشأن المساجين في بلاده". وأضاف أن "هناك أسوأ المساجين في السجون السورية (في إشارة إلى المنتمين لتنظيم داعش)".
