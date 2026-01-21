سورية | قتلى وجرحى رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة و"قسد" حيز التنفيذ

21 يناير 2026   |  آخر تحديث: 09:10 (توقيت القدس)
قالت مصادر لـ "العربي الجديد"، إنّ قتلى وجرحى سقطوا، إثر استهداف "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بطائرة مُسيرة حي الشريعة ضمن مناطق سيطرتها في الحسكة شمال شرقي سورية. يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء الثلاثاء، عن وقف إطلاق نار لمدة أربعة أيام بعد اتفاق بين الحكومة و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وقالت الوزارة، في بيان مساء أمس الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار يبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم ذاته، ويستمر لمدة أربعة أيام، التزاماً بالتفاهمات المعلنة مع "قسد" وحرصاً على إنجاح الجهود الوطنية المبذولة. وأكدت وزارة الدفاع أنها ستبقى "درع الشعب السوري بأطيافه كافة"، وأنها لن تدخر جهداً للحفاظ على أمن المجتمع السوري واستقراره.

وأعلن الجيش السوري، الثلاثاء، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تركت حراسة مخيم الهول الواقع شرقي الحسكة، وأطلقت بذلك من كان محتجزاً بداخله. وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "قسد تركت حراسة مخيم الهول، ما أدى إلى خروج محتجزين من داخله وخلق حالة من الفوضى والانفلات الأمني في محيط المخيم". من جانبها قالت "قسد"، في بيان أورده مركزها الإعلامي، إنه "بسبب الموقف الدولي اللامبالي تجاه ملف تنظيم داعش وعدم تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في معالجة هذا الملف الخطير، اضطرت قواتنا إلى الانسحاب من مخيم الهول وإعادة التموضع في محيط مدن شمال سورية التي تتعرض لمخاطر وتهديدات متزايدة"، وفق البيان.

وأعلنت الرئاسة السورية، مساء الثلاثاء، عن التوصل إلى تفاهم مشترك مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حول عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل محافظة الحسكة يبدأ تنفيذها عند الساعة الثامنة بتوقيت دمشق، في خطوة وُصفت بأنها "تمهيد لمسار دمج سلمي وإداري وعسكري ضمن مؤسسات الدولة السورية". وقالت الرئاسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه "جرى الاتفاق على منح "قسد" مهلة أربعة أيام للتشاور الداخلي، بهدف وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً، على أن تُناقش لاحقاً الجداول الزمنية والتفاصيل التنفيذية في حال التوصل إلى اتفاق نهائي".

وأشار بيان الرئاسة إلى أن قائد "قسد" مظلوم عبدي سيطرح مرشحاً من صفوف القوات لمنصب مساعد وزير الدفاع، إلى جانب اقتراح مرشح لمنصب محافظ الحسكة، وأسماء لتمثيل المنطقة في مجلس الشعب، إضافة إلى قائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية. وأكدت الرئاسة أن الطرفين اتفقا على دمج جميع القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع استمرار النقاشات حول الآليات التفصيلية لهذا الدمج، إلى جانب دمج المؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن هيكل الحكومة السورية.

وفي المواقف، أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توم برّاك، مساء الثلاثاء، بعد إعلان الرئاسة السورية عن "تفاهم مشترك" مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بشأن مستقبل الحسكة أن "أعظم فرصة متاحة للأكراد في سورية حالياً هي في ظل الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع". وأوضح برّاك أن "الغرض الأساسي للقوات الكردية بوصفها قوة مناهضة لتنظيم "داعش" انتهى إلى حد كبير"، مبيناً أن القوات السورية "مستعدة وفي موقع يؤهلها تولي أمن مراكز ومخيمات المتشددين". وأشار إلى أن واشنطن لا ترغب في وجود عسكري طويل الأمد في سورية.

بدوره، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، نظيره السوري أحمد الشرع، بأنه رجل "قوي وصلب ويعمل جاهداً وبجد". جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض غداة مباحثات هاتفية أجراها ترامب مع الشرع، أكد الرئيسان خلالها أهمية الحفاظ على وحدة سورية، وضمان حقوق الأكراد، والتعاون بمكافحة تنظيم "داعش". وقال ترامب خلال المؤتمر إن الرئيس السوري "يعمل جاهداً وبجد وهو رجل قوي وصلب، تحدّثت إليه  (الاثنين) بشأن المساجين في بلاده". وأضاف أن "هناك أسوأ المساجين في السجون السورية (في إشارة إلى المنتمين لتنظيم داعش)".

تطورات الأوضاع في شمال وشرق سورية بين الجيش و"قسد" يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

مباحثات بين السوداني والشرع

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في اتصال هاتفي مع الرئيس الرئيس السوري أحمد الشرع، تطورات الأوضاع في سورية والتحديات الأمنية التي تواجه البلدين. وأفادت رئاسة الوزراء العراقية في بيان، بأن السوداني أكد حرص العراق على حفظ أمن سورية واستقرارها.

ونقل البيان عن الشرع تأكيده حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسورية ولا سيّما في المجال الأمني لحماية الحدود، وملاحقة بقايا تنظيم "داعش"، إلى جانب تنسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين.

الشرع يهاتف أمير قطر بشأن مستجدات سورية

أجرى الرئيس أحمد الشرع الثلاثاء اتصالاً هاتفياً مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استعرضا خلاله التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما المستجدات في سورية.

وأكد الجانبان على "وحدة سورية وسيادتها، إلى جانب متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة"، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا). وشدّد الجانبان على أهمية الحوار وتعزيز التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

بارزاني يبدي دعمه لاتفاق الحكومة السورية مع "قسد"

أبدى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق مسعود بارزاني، مساء الثلاثاء، دعمه لاتفاق الحكومة السورية مع قوات "قسد". جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السوري أحمد الشرع مع بارزاني، وفق بيان لرئاسة الجمهورية السورية.

وذكر البيان أن الجانبين استعرضا "مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الاستقرار والأمن". واتفق الجانبان، بحسب المصدر ذاته، على "استمرار التنسيق والتشاور المشترك لضمان السلم والأمن في المنطقة ومعالجة الخلافات بما يخدم مصالح الجميع".

من جانبه، أكد الشرع أن "كامل حقوق الأكراد مصونة، بما فيها الحقوق الوطنية والسياسية والمدنية". فيما أبدى بارزاني دعمه للاتفاق الأخير بين الحكومة السورية و "قسد"، وفق البيان.

ترامب: الرئيس السوري قوي وصلب ويعمل بجد

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، نظيره السوري أحمد الشرع، بأنه رجل "قوي وصلب ويعمل جاهداً وبجد". جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض غداة مباحثات هاتفية أجراها ترامب مع الشرع، أكد الرئيسان خلالها أهمية الحفاظ على وحدة سورية، وضمان حقوق الأكراد، والتعاون بمكافحة تنظيم "داعش".

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحافي، إن الرئيس السوري "يعمل جاهداً وبجد وهو رجل قوي وصلب، تحدّثت معه أمس (الاثنين) بشأن المساجين في بلاده". وأضاف أن "هناك أسوأ المساجين في السجون السورية (في إشارة إلى المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي)". وقال بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، إنه يدعم تحركات القوات الحكومة السورية ضد قوات "قسد".

أردوغان لترامب: تركيا تتابع عن كثب التطورات في سورية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي، أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب العلاقات الثنائية، بحسب ما قالت الرئاسة التركية في بيان ليل الثلاثاء- الأربعاء.

وبحسب البيان، أكد الرئيس التركي لنظيره الأميركي، على أن تركيا تتابع عن كثب التطورات في سورية، مشدداً على أن وحدة سورية وسلامة أراضيها تعد بالغة الأهمية بالنسبة لتركيا. وبحث الرئيسان التركي والأميركي قضايا مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي ومسألة عناصر التنظيم المحتجزين في السجون بسورية. وأشار الرئيس التركي في المكالمة الهاتفية إلى أن "سورية المزدهرة والخالية من الإرهاب والتي تنعم بالسلام"، ستساهم في تعزيز استقرار المنطقة.

"قسد": مسيّرات استهدفت مدينة القامشلي

قالت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إن طائرات مسيّرة استهدفت حي العويجة بالقرب من محطة القطار في مدينة القامشلي.

قتلى وجرحى باستهداف "قسد" حي الشريعة بمسيّرة

قالت مصادر لـ "العربي الجديد"، إن قتلى وجرحى سقطوا، إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية، (قسد) بطائرة مُسيرة حي الشريعة ضمن مناطق سيطرتها في الحسكة شمال شرقي سورية.

الداخلية السورية: "قسد" أداة من الماضي

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، إن الأيام المقبلة ستكشف عن العديد من الخلايا والعمليات الإرهابية التي رعتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، معتبراً أن تغيّر المعطيات الميدانية أفقد هذه القوات دورها، وأصبح وجودها "أداة من الماضي".

وأوضح البابا، في تصريحات لقناة "الإخبارية" الرسمية، ليل الثلاثاء، أن "قسد" حاولت إطلاق سراح نحو 120 عنصراً من تنظيم "داعش" من سجن الشدادي، مشيراً إلى أن الدولة تمكنت من تجاوز معظم التحديات وضبط الوضع داخل السجن خلال ساعات قليلة. وأضاف أن استلام السجون كان أحد أهم الملفات التي تفاوضت عليها الدولة، لافتاً إلى أن "قسد" استثمرت بملف تنظيم "داعش" لتبرير وجودها، قبل أن يثبت، بحسب تعبيره، أن عودة عجلة الإرهاب حصلت بسببها.

واشنطن تتهم قائد "قسد" بمحاولة جرّ إسرائيل إلى الملف السوري

نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصادر دبلوماسية مطلعة، الثلاثاء، أن المبعوث الأميركي إلى سورية، توماس برّاك، وجّه انتقادات حادة لقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، خلال اجتماع مغلق عُقد في مدينة أربيل، متهماً إياه بمحاولة جرّ إسرائيل إلى الشؤون الداخلية السورية.

