سورية | قائد قسد يتوجه إلى دمشق ويوافق على الانسحاب من الرقة ودير الزور

أخبار
دمشق

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
19 يناير 2026
+ الخط -

يتوجه قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي إلى دمشق اليوم الاثنين للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش السوري وعناصر المليشيا في شمال وشرق سورية. وقالت وسائل إعلام كردية الأحد إن عبدي وافق على الانسحاب الكامل لقواته من محافظتي دير الزور والرقة بموجب الاتفاق الذي نص على عدة بنود، وقال الشرع إنه جاء بروح اتفاق مارس/آذار الماضي.

إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية السورية إنها تتابع "ببالغ الاهتمام والجدية" التقارير الواردة حول وقوع "مجازر في محافظة الحسكة" شمال شرقي سورية على يد عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار. وذكر ناشطون أن عناصر المليشيا استهدفوا المتظاهرين والمحتفلين بتوقيع الاتفاق في مدينتي الرقة والحسكة ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وتوصلت الحكومة السورية، مساء الأحد، إلى اتفاق مع قسد، ينص على وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ"قسد" إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار. وجاء في بيان تلته الرئاسة في قصر الشعب يوم الأحد، وحضره "العربي الجديد"، أنه جرى التوقيع على اتفاق جديد مع "قوات سوريا الديمقراطية" بحضور المبعوث الأميركي براك، ووقعّه أيضا مظلوم عبدي وإن لم يحضر الاجتماع.

تطورات الأوضاع في شمال وشرق سورية يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

12:35 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
عبدي: قبلنا باتفاق لوقف حرب فرضت علينا

أعلن قائد قسد مظلوم عبدي الأحد أنه قبل بالاتفاق الذي أعلنه الرئيس السوري أحمد الشرع، لوقف "حرب فرضت" على الأكراد. وقال في بيان بثته قناة روناهي الكردية: "كان الإصرار واضحا على فرض هذه الحرب علينا"، مضيفا: "ومن أجل ألا تتحول هذه الحرب الى حرب أهلية... قبلنا أن ننسحب من مناطق دير الزور والرقة الى الحسكة لنوقف هذه الحرب". وتعهد بأن يشرح بنود الاتفاق للأكراد بعد عودته من دمشق حيث من المتوقع أن يلتقي الشرع الاثنين.

12:33 am

الأناضول

avata
الأناضول
الداخلية السورية تحقق في تقارير عن مجازر لـ"قسد" في الحسكة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الأحد، فتح تحقيقات للتثبت من تقارير بشأن وقوع مجازر في محافظة الحسكة (شمال شرق)، الخاضعة لسيطرة تنظيم "قسد". جاء ذلك وفق بيان للوزارة بعد تداول مقاطع فيديو عبر منصات التواصل تظهر ارتكاب مسلحي "قسد" واجهة تنظيم "واي بي جي" في سورية، مجازر بالحسكة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة.

كما تحدث ناشطون سوريون عن إعدامات ميدانية نفذها التنظيم بحق عائلات عربية بالحسكة، انتقاما منهم بعد الهزائم التي تكبدها أمام الجيش السوري خلال الأيام الماضية. وقالت وزارة الداخلية، إنها "تتابع ببالغ الاهتمام والجدية التقارير الواردة حول وقوع مجازر في محافظة الحسكة". وأكدت أن أجهزتها المختصة "باشرت فوراً إجراءات التحقيقات اللازمة للتثبت من المعلومات الواردة".

12:32 am

محمد الشيخ يوسف

2627EC49-A799-4D0C-8CD0-D93AD9236432
محمد الشيخ يوسف
إسطنبول
أردوغان يؤكد للشرع استمرار دعم تركيا لسورية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، للرئيس السوري أحمد الشرع استمرار دعم تركيا لسورية في مكافحة الإرهاب. جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها أردوغان مع الشرع بحثا فيها العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق ما أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأضافت أن أردوغان أكد للرئيس السوري أن بلاده تولي أهمية بالغة لوحدة الأراضي السورية واستقرارها وأمنها. وشدد أردوغان على أن "تحرير الأراضي السورية بالكامل من الإرهاب ضروري لسورية والمنطقة بأسرها"، مؤكدا أن "دعم تركيا لسورية، ولا سيما في مكافحة الإرهاب، سيتواصل ويزداد".

12:09 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
أبرز تطورات أمس الأحد

  • الشرع يوقع اتفاق وقف إطلاق النار مع "قسد"

  • وزارة الدفاع: وقف إطلاق النار على الجبهات

  • الأمن السوري ينتشر في الرقة

  • المجلس الكردي يرحّب بالاتفاق

  • قائد قسد يوافق على الانسحاب من الرقة ودير الزور

  • الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة

  • انسحاب "قسد" من حقول نفطية في ريف دير الزور الشرقي

الجيش السوري في ريف حلب الشرقي 17 يناير 2026 (العربي الجديد)
أخبار
التحديثات الحية

وقف إطلاق نار فوري بين الحكومة السورية و"قسد" على كل الجبهات

دلالات
المساهمون
محمد الشيخ يوسف
أسوشييتد برس
الأناضول
العربي الجديد
المزيد في سياسة
لقاء القيادات الجنوبية في الرياض، 18 يناير 2026 (حمد محمد/رويترز)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

لقاء جنوبي بالرياض: سقف مرتفع لتكريس القطيعة مع عيدروس الزبيدي

من وصول الشرع إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، 23 سبتمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الشرع يؤجل زيارته إلى ألمانيا على وقع التطورات في سورية

حفتر يلتقي رئيس هيئة الأركان الأردنية، 18 يناير 2026 (فيسبوك)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

حفتر يلتقي رئيس هيئة الأركان الأردنية في بنغازي