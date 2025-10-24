سورية: فلول النظام السابق تُعدم شاباً بتهمة "التعاون مع الحكومة"

- شهدت منطقة سلحب بريف حماة الغربي تصاعدًا في الفوضى والانتهاكات، حيث أعدمت فلول نظام بشار الأسد شابًا علويًا بتهمة "الخيانة" لتعاونه مع الحكومة السورية الجديدة، مما يعكس استمرار العنف بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024. - تزايدت حوادث الخطف والقتل في المنطقة، حيث حررت الفرقة 74 مواطنًا مختطفًا، بينما نفذ الأهالي هجومًا لتحرير مختطف آخر، مما أدى إلى توتر أمني وهجمات مسلحة. - أثارت جريمة اغتصاب شابة غضبًا شعبيًا، بينما قُتل مواطن آخر على يد خلايا إرهابية تابعة للنظام السابق، مما يعكس حالة عدم الاستقرار المستمرة.

بثّت صفحات على منصات التواصل تابعة لفلول نظام بشار الأسد، ليل الخميس، تسجيلاً مصوراً يُظهر إعداماً ميدانياً لشاب من أبناء الطائفة العلوية بتهمة "الخيانة" بسبب "التعاون مع الحكومة السورية" الجديدة. وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن مجموعة من فلول النظام السابق أقدمت على إعدام الشاب جعفر الدرميني ميدانياً بمسدس كاتم للصوت بعد اتهامه بحسب التسجيل بـ"العمل مع جهاز الأمن العام"، وينحدر الشاب من مدينة سلحب بريف حماة الغربي وسط سورية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ الشاب اعتُقل قبل أيام وتعرّض لتعذيب شديد قبل تصفيته بطريقة وُصفت بالوحشية، في استمرارٍ لنهج الفوضى والانتهاكات التي تمارسها المجموعات التابعة للنظام السابق في المنطقة، وأكدت المصادر أن المنطقة شهدت خلال الأشهر الأخيرة تحركات متزايدة لفلول النظام السابق، منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وشهدت منطقة سلحب خلال الشهرَين الماضيَين سلسلة من حوادث الخطف والقتل والاغتصاب والسرقة. وتمكنت الفرقة 74 التابعة لوزارة الدفاع السورية في 24 سبتمبر/ أيلول الفائت من تحرير المواطن سليمان عصام أسعد، المنحدر من مدينة سلحب، بعد أن اختطفته "مجموعات خارجة عن القانون". وسبق العملية هجوم نفذه عدد من الأهالي على قرية حورات عمورين في المنطقة، بهدف تحرير مختطف آخر هو حسين أحمد قدحنون، المنحدر من قرية جوزف بريف إدلب الجنوبي، والذي اختُطف في التاسع من الشهر نفسه داخل القرية ذاتها. وأوضح حينها قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد ملهم الشنتوت، في بيان صادر عن وزارة الداخلية السورية، أن الأحداث التي شهدتها المنطقة جاءت إثر "قيام مجموعة إرهابية تابعة لفلول النظام البائد بخطف أحد عناصر الجيش العربي السوري ونشر مقطع مصوّر يظهر تعذيبه"، ما أدى إلى اندلاع توتر أمني تمثل في "هجوم مسلح نفذته مجموعة من أقارب المخطوف".

كما سجّلت منطقة سلحب في 11 سبتمبر/ أيلول الفائت جريمة اغتصاب طاولت شابة تبلغ من العمر 19 عاماً (ن. أ)، على يد مجهولين، ما أثار موجة غضب شعبي واسع ومطالبات بمحاسبة الجناة سريعاً. وفي التاسع من سبتمبر/ أيلول، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد، مقتل المواطن علي أحمد فاضل من بلدة سلحب بريف حماة، على يد "إحدى الخلايا الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد"، بعد انتشار مقطع مصور يوثق تصفيته الميدانية بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول الفائت.