سورية | فشل اجتماع دمشق وسط تلويح بالتصعيد

20 يناير 2026
ازدادت حدة الخلافات بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والحكومة السورية بعد الإعلان عن فشل اجتماع عقد في دمشق بين الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، إذ تراجع الأخير عن اتفاق الأحد الذي يؤكد وحدة الأراضي السورية

، الأمر الذي يعزّز احتمالات التصعيد بين الجانبين.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن عبدي تراجع عن الاتفاق ورفض المناصب المقترحة عليه، بما في ذلك منصب نائب وزير الدفاع وحق ترشيح محافظ الحسكة، مشيرة إلى أن الرئيس الشرع رفض طلب عبدي بأن تبقى محافظة الحسكة تحت إدارة "قسد"، ورفض أيضاً منحه مهلة خمسة أيام للتشاور مع قيادة قواته، مطالباً بـ"جواب نهائي مع حلول الاثنين، وإلا ستبلغ الأطراف الدولية بأن مظلوم عبدي انسحب من الاتفاق، وستحسم الدولة السورية ملف الحسكة بالقوة".

وإثر فشل الاجتماع، اتخذت "قسد" منحى أكثر تصعيداً مع إعلانها "النفير العام" ودعوتها الأكراد في المنطقة إلى "الانخراط في صفوف المقاومة"، واصفة المرحلة بأنها "يوم الكرامة" و"يوم المسؤولية التاريخية"، فيما قالت عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف إن "دمشق تريد أن يسلم الأكراد كل شيء"، وتسعى إلى إعادة وضع مناطق الإدارة الذاتية إلى ما قبل عام 2011، وهو ما وصفته بأنه "استسلام غير مقبول".

وتأتي هذه التطورات في وقت أكد فيه الرئيسان السوري أحمد الشرع والأميركي دونالد ترامب، الاثنين، ضرورة ضمان حقوق الأكراد في إطار الدولة السورية، بحسب ما أعلنت الرئاسة السورية. 

تطورات الأوضاع في شمال وشرق سورية يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

01:28 am

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
حلب
الداخلية: القبض على 81 عنصراً من "داعش" فروا من سجن الشدادي

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على 81 عنصراً من تنظيم "داعش" بعد فرارهم من سجن الشدادي في ريف محافظة الحسكة. وقالت الوزارة إن وحدات من الجيش برفقة وحدات المهام الخاصة التابعة للوزارة، دخلت إلى مدينة الشدادي عقب حادثة هروب شهدها سجن الشدادي الخاضع لسيطرة قوات قسد. وأضافت الوزارة أن الحادثة أسفرت عن فرار نحو 120 عنصراً من تنظيم "داعش" الإرهابي كانوا محتجزين داخل السجن. وذكرت أن الوحدات المختصة باشرت فور دخولها المدينة تنفيذ عمليات تفتيش وتمشيط دقيقة ومنظمة داخل الشدادي ومحيطها.

وبحسب البيان، أسفرت هذه العمليات عن القبض على 81 عنصرا من الفارّين، في حين لا تزال الجهود الأمنية المكثفة متواصلة لملاحقة بقية العناصر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في أداء "واجبها الوطني في مكافحة الإرهاب"، مشددة على التزامها تعزيز الأمن وحماية المواطنين والحفاظ على الاستقرار العام.

12:29 am

رويترز

avata
رويترز
فرار عناصر من داعش من سجن الشدادي

ذكر موقع "رووداو" الكردي، نقلاً عن فرهاد شامي المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أن نحو 1500 من عناصر تنظيم "داعش" فرّوا من سجن الشدادي في سورية. وقال الجيش السوري في وقت سابق إن عدداً من مسلحي تنظيم "داعش" فرّوا من سجن كان خاضعاً لسيطرة "قسد" في مدينة الشدادي، شرق البلاد، متهماً القوات الكردية بإطلاق سراحهم. ولم يذكر الجيش عدد الفارّين.

12:27 am

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
حلب
فشل اجتماع الشرع وعبدي

كشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" عن فشل الاجتماع الذي عُقد أمس الاثنين في دمشق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، بعد تراجع الأخير عن الاتفاق الذي وقع عليه أول أمس الأحد، ويؤكد على وحدة الأراضي السورية. لمزيد من التفاصيل: 

دمشق و"قسد" أحمد الشرع ومظلوم عبدي في دمشق، 10 مارس 2025 (سانا)
تقارير عربية
التحديثات الحية

فشل اجتماع الشرع ومظلوم عبدي: "قسد" تتراجع عن الاتفاق مع دمشق

12:02 AM
أبرز أحداث أمس الاثنين | 19 يناير

  • "قسد" تدعو إلى الانخراط في "المقاومة"

  • بروكسل: الاتفاق بين دمشق و"قسد" حيوي

  • وحدات من الجيش السوري على مشارف الحسكة

  • "قسد": اشتباكات عنيفة في محيط سجن "الأقطان" في الرقة

  • مقتل 3 جنود وإصابة آخرين باستهداف لـ"العمال الكردستاني"

  • القوات السورية تبدأ بالدخول إلى ريف دير الزور الشرقي

  • الشرع يؤجل زيارته إلى ألمانيا

  • قتلى برصاص عناصر "قسد" في الحسكة والرقة

المساهمون
محمد كركص
رويترز
