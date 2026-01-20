سورية | فشل اجتماع دمشق وسط تلويح بالتصعيد

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" بنود الاتفاق الـ14، والتي تضمنت دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ"قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية "بشكل فردي" وليس ككتل وألوية..
أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على 81 عنصراً من تنظيم "داعش" بعد فرارهم من سجن الشدادي في ريف محافظة الحسكة. وقالت الوزارة إن وحدات من الجيش برفقة وحدات المهام الخاصة التابعة للوزارة، دخلت إلى مدينة الشدادي عقب حادثة هروب شهدها سجن الشدادي الخاضع لسيطرة قوات قسد. وأضافت الوزارة أن الحادثة أسفرت عن فرار نحو 120 عنصراً من تنظيم "داعش" الإرهابي كانوا محتجزين داخل السجن. وذكرت أن الوحدات المختصة باشرت فور دخولها المدينة تنفيذ عمليات تفتيش وتمشيط دقيقة ومنظمة داخل الشدادي ومحيطها.
وبحسب البيان، أسفرت هذه العمليات عن القبض على 81 عنصرا من الفارّين، في حين لا تزال الجهود الأمنية المكثفة متواصلة لملاحقة بقية العناصر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في أداء "واجبها الوطني في مكافحة الإرهاب"، مشددة على التزامها تعزيز الأمن وحماية المواطنين والحفاظ على الاستقرار العام.