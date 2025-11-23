سورية | فرض حظر تجوّل في حمص بعد توتر على خلفية جريمة قتل

- فرضت السلطات السورية حظر تجول في حمص بعد توتر أمني نجم عن هجوم مسلحين من عشائر بدوية على الأحياء الجنوبية، إثر جريمة قتل في قرية زيدل راح ضحيتها رجل وامرأة من عشيرة بني خالد. - شهدت المدينة أعمال تخريب وإطلاق نار في عدة أحياء، مما استدعى تدخل القوات الأمنية لاحتواء الموقف ومنع التصعيد، بينما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة. - دعا وجهاء المدينة إلى التهدئة والحفاظ على السلم الأهلي، وسط محاولات مستمرة لمنع انزلاق الوضع إلى توتر طائفي.

فرضت السلطات الأمنية في سورية حظراً للتجوّل في مدينة حمص، اليوم الأحد، إثر توتر أمني، بعد هجوم مسلحين من عشائر بدوية على بعض الأحياء الجنوبية في المدينة، إثر جريمة قتل في قرية زيدل راح ضحيتها رجل وامرأة، قبل كتابة عبارات طائفية في منزلهما. وأكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن المدينة لا تزال تشهد توتراً أمنياً على خلفية جريمة القتل التي ينتمي ضحاياها إلى عشيرة بني خالد. وذكرت المصادر أن الأمن السوري انتشر بكثافة في الأحياء الجنوبية للمدينة.

وأفاد مصدر لـ"العربي الجديد" بأن السلطات فرضت حظر التجوال في عموم مدينة حمص من الساعة الخامسة مساء اليوم وحتى الساعة الخامسة صباح غد الاثنين. في المقابل، أوضحت المصادر أن بعض أحياء المدينة شهدت أعمالاً تخريبية طاولت محال تجارية وسيارات، قبل تدخل الجهات الأمنية ومنع التجاوزات، مضيفة أن شارع الستين وأحياء الأرمن والبياضة والسبيل والزهراء والعباسية شهدت عمليات إطلاق نار من قبل مسلحين على خلفية جريمة القتل التي وقعت في قرية زيدل.

ووفقاً للمصادر "فقد عُثر على جثة الرجل مقتولاً رجماً بالحجارة، فيما قتلت زوجته حرقاً، وكتبت في موقع الجريمة عبارات بدماء الضحيتين على جدران المنزل، تحمل طابعاً طائفياً وتهديدات بارتكاب جرائم مشابهة". وقالت المصادر إن "الجريمة أثارت حالة من الغضب لدى بعض أبناء عشيرة بني خالد، ما أدى إلى خروج مسلحين باتجاه الأحياء الجنوبية وسط إطلاق نار عشوائي، الأمر الذي استدعى تدخلاً فورياً من القوات الأمنية والعسكرية لاحتواء الموقف ومنع التصعيد وحماية المدنيين".

ولفتت المصادر إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في ملابسات الحادثة، وسط دعوات من وجهاء المدينة إلى التهدئة والحفاظ على السلم الأهلي. وأكدت أن محاولات التهدئة لا تزال مستمرة، مع مساعي الأجهزة الأمنية ووجهاء المدينة لمنع انزلاقها إلى توتر طائفي بين سكان المدينة.

وقبل أشهر اندلعت اشتباكات عنيفة بين عشائر بدوية وفصائل مسلحة من الدروز في السويداء جنوبي سورية، ما أدى إلى اندلاع أزمة تدخلت فيها الحكومة بدمشق، وتطورت إلى اشتباكات بين الأمن السوري والفصائل الدرزية. وعلى خلفية الأزمة، نزح العديد من العائلات البدوية من المحافظة، فيما لا تزال التوترات قائمة حتى يومنا هذا.