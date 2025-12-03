سورية: غارات يُرجح أنها للتحالف الدولي تستهدف موقعين في الرقة

- شنت طائرات يُرجح أنها تابعة للتحالف الدولي غارات جوية على موقعين في محافظة الرقة، يُعتقد أن خلايا لتنظيم "داعش" تنشط فيهما، حيث استهدفت الغارات مواقع قرب بلدة المنصورة وبادية رطلة. - أعلنت القيادة المركزية الأميركية عن تدمير أكثر من 15 موقعًا تحتوي على مخازن أسلحة لتنظيم "داعش" بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية جنوب البلاد. - نفذت قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية تدريبات عسكرية مشتركة في قاعدة قسرك بريف الحسكة، باستخدام الذخيرة الحية والطيران الحربي، لرفع جاهزية القوات وتحسين قدراتها.

استهدف طيران حربي يُرجح أنه تابع للتحالف الدولي بغارات جوية موقعين في محافظة الرقة شمال شرق سورية، ظهر اليوم الأربعاء، وسط معلومات أولية تفيد بأن الموقعين المستهدفين تنشط فيهما خلايا لتنظيم "داعش". ورجح مصدر ميداني لـ"العربي الجديد" أن يكون الطيران التابع للتحالف الدولي قد نفذ الغارات ظهر اليوم، على مواقع تشهد تحركات لخلايا تنظيم داعش، موضحاً أن الموقع الأول المستهدف يقع قرب بلدة المنصورة في الريف الغربي للمحافظة، فيما أشار إلى أن الموقع الثاني المستهدف يقع في بادية رطلة جنوب شرق المحافظة.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن "بادية الرقة الجنوبية شهدت سابقا هجمات لتنظيم داعش"، لافتا إلى أن الهجمات شُنّت من جيوب ينتشر فيها عناصر التنظيم. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان صدر عنها مساء الاثنين عن تدمير أكثر من 15 موقعا تحتوي على مخازن أسلحة لتنظيم داعش بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية جنوب البلاد.

تدريبات مشتركة

وفي سياق آخر، نفذت قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ليل الثلاثاء – الأربعاء، تدريبات عسكرية مشتركة في قاعدة قسرك التابعة للتحالف الدولي بريف الحسكة الشمالي، وذلك لليوم الثاني على التوالي ضمن برنامج التدريب والتنسيق المشترك بين الجانبين.

وبحسب مصادر ميدانية، جاءت التدريبات باستخدام الذخيرة الحية بمشاركة وحدات قتالية من الطرفين، إضافة إلى طيران حربي نفذ طلعات استهدفت خلالها أهدافا وهمية داخل القاعدة وفي محيطها، بهدف رفع جاهزية القوات وتحسين قدراتها في التعامل مع الهجمات المحتملة.

وكانت القاعدة قد شهدت، ليل الاثنين، تدريبات مماثلة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في إطار ما وصفه مسؤولون عسكريون بأنه "برنامج دوري لتعزيز الشراكة العسكرية ومواجهة أي تهديدات محتملة في المنطقة". وأكد سكان في محيط المنطقة أن انفجارات قوية دوّت بعد منتصف الليل، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي فوق القاعدة، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل اتضاح أن ما يجري هو تدريب عسكري روتيني.