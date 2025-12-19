- فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أفراد ومنظمات مرتبطة بأعمال عنف ضد المدنيين في سورية، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، مستهدفة قيادات عسكرية وشخصيات مولت نظام الأسد. - تهدف العقوبات إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتستهدف بشكل رئيسي الأفراد المتورطين في أحداث العنف في الساحل السوري والأعمال الوحشية خلال الحرب. - تسعى الدول الغربية، بما فيها المملكة المتحدة، إلى الضغط على الحكومة السورية لإجراء إصلاحات، مع التركيز على المساءلة والعدالة لدعم الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الأسد.

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على مجموعة من الأفراد والمنظمات المرتبطة بأعمال عنف ضد المدنيين في سورية تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على قيادات عسكرية وفصائل أصبحت تابعة للجيش السوري، بالإضافة إلى شخصيات ساعدت في تمويل أنشطة نظام الأسد المخلوع.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام المملكة المتحدة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، سواء من قبل نظام الأسد أو جهات أخرى. وتستهدف العقوبات بشكل رئيسي الأفراد المتورطين في أحداث العنف التي وقعت في الساحل السوري في مارس/آذار الفائت وكذلك الأعمال الوحشية التي ارتُكبت خلال الحرب السورية. وشملت العقوبات ضباطا وعناصر في نظام الأسد؛ وهم غياث دلة ومقداد لؤي فتحية وعماد خوري ومدلل خوري. كما شملت أيضا كلاً من محمد الجاسم وسيف الدين بولاد وفرق الحمزة والسلطان مراد والسلطان سليمان شاه التابعين لوزارة الدفاع السورية.

وفي تعليق حول هذا الموضوع، قال الباحث في مركز جسور للدراسات وائل علوان لـ"العربي الجديد"، إن "الجهات الغربية التي تفرض العقوبات على سورية تسعى إلى رفع العقوبات عن القطاعات الحيوية والتنموية فقط، بينما لا توجد نية لرفع العقوبات عن الأشخاص أو الكيانات المرتبطة بنظام الأسد، مضيفا أن المقاربة في فرض عقوبات أيضا على قادة في الجيش السوري الجديد تتضمن ضغطًا على الحكومة السورية من أجل تطبيق إصلاحات في الجيش والأمن.

وأوضح علوان أن هذه السياسات، التي تدعمها المملكة المتحدة ودول غربية أخرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تعزيز الضغط على الحكومة السورية لتنفيذ تغييرات حقيقية، وهو ما يتماشى مع الضغوط التي تمارسها منظمات حقوق الإنسان. وأضاف أنه رغم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد، إلا أن الأشخاص المرتبطين بفصائل الجيش الوطني سابقًا قد يحتاجون إلى مسار قانوني للدفاع عن أنفسهم ضد العقوبات المفروضة عليهم. وأضاف: "هذه العقوبات تأتي في وقت حساس، حيث تتطلع العديد من الأطراف إلى دعم الانتعاش الاقتصادي في سورية ودعم الحكومة في مرحلة ما بعد الأسد، ولكن ذلك يتطلب ضمان المساءلة والعدالة لجميع السوريين".