سورية: ضبط مستودعات أسلحة في درعا بعد اعتقال مطلوب بارز

اعتقلت قوات الأمن السورية قياديا أمنيا معروفا في محافظة درعا جنوبي البلاد، وكشفت خلال التحقيق معه عن مستودع أسلحة في قرية نصيب الحدودية مع الأردن، وسط مطالب شعبية باعتقال ما تبقى من شخصيات كانت مرتبطة بالأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق في المحافظة. وذكرت وزارة الداخلية السورية، في بيان، اليوم السبت، أن وحدات من قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا نفذت "عمليةً أمنيةً محكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو عماد محمد أبو زريق، المطلوب للعدالة على خلفية تورطه في ارتكاب جرائم جسيمة".

وقال البيان: "أظهرت المعطيات الأولية المستخلصة من التحقيقات ارتباط المذكور بعلاقات مباشرة مع الأجهزة الأمنية خلال فترة النظام البائد، حيث استغل هذا الغطاء في تنفيذ انتهاكات خطيرة، شملت قتل مدنيين، وتنفيذ عمليات سطو مسلح، إضافةً إلى إدارته شبكةً منظّمة لتجارة وتهريب المواد المخدّرة داخل البلاد وخارجها". وأضاف: "وخلال التحقيق، أدلى المقبوض عليه باعترافاتٍ تفصيلية حول وجود مستودعات للأسلحة والذخائر في بلدة نصيب".

وعلى الفور، تحرّكت وحدات الأمن المختصة إلى المواقع المحددة، حيث ضُبطت كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والذخائر". وأوضحت الوزارة أن المضبوطات شملت قذائف هاون بمختلف العيارات، وصواريخ من نوع كاتيوشا، وصواريخ ميتس المضادة للدروع، إضافةً إلى رشاشات ثقيلة ومتوسطة، وذخائر متنوعة، وأجهزة اتصال لاسلكية، مشيرة إلى مصادرتها "وفق الأصول القانونية المعتمدة، فيما أُحيل المقبوض عليه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وقال الناشط أحمد الفايض لـ"العربي الجديد" إنه جرى في الواقع اعتقال أبو زريق في الـ19 من الشهر الجاري، لكن وزارة الداخلية فضلت كما يبدو التريث في إعلان ذلك إلى حين استكمال التحقيقات معه والحصول على معلومات بشأن أماكن مستودعات الأسلحة التي كانت تحت تصرف المذكور والمجموعة العاملة معه.

وأوضح أنه جرى اعتقال أبو زريق، عقب خروجه من الملعب البلدي في مدينة درعا، مساء الـ19 من الشهر الجاري، وذلك بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادي الشعلة ونادي جبلة. ويعرّفه نادي الشعلة عبر صفحته بأنه "الكابتن المشرف العام لكرة القدم في نادي الشعلة". ولفت الفايض إلى أن عمليات الاعتقال تمت بواسطة جهة أمنية قَدِمَتْ من دمشق.

وكان أبو زريق شكّل في عهد النظام السابق مجموعات محلية عملت لصالح جهاز الأمن العسكري، وهو ينحدر من بلدة نصيب في الريف الشرقي لمحافظة درعا، ومُدرج على قائمة العقوبات الأميركية التي أُعلنت في إبريل/نيسان 2024 تحت اسم "كبتاغون2" والتي استهدفت شخصيات سورية ولبنانية متهمة بدعم شبكات الاتجار بالمخدرات.

وعمل أبو زريق قبل عام 2018، أي قبل سيطرة النظام السوري السابق على درعا، ضمن فصيل محلي عرف باسم "جيش اليرموك" وغادر إلى الأردن بعد سيطرة النظام على المحافظة ثم عاد إلى سورية بعد اتفاق التسوية، وارتبط لاحقًا بفرع الأمن العسكري. كما سبق أن تعرّض لعدة محاولات اغتيال، أسفرت عن مقتل عدد من أقاربه.

وبعد أيام قليلة من اعتقال أبو زريق، جرى أيضا اعتقال ستة أشخاص كانوا يعملون ضمن مجموعته في بلدة نصيب بريف درعا الشرقي بعد استدعائهم إلى دمشق. وقام جهاز الأمن الداخلي باحتجاز سبعة شبان كانوا يعملون ضمن مجموعة يقودها عماد أبو زريق، وذلك في العاصمة دمشق، بعد استدعائهم من بلدة نصيب بريف درعا الشرقي، فيما يطالب الأهالي باعتقال أشخاص آخرين كان لهم نشاط مع أجهزة أمن النظام السابق ويتهم بعضهم بارتكاب جرائم بحق المدنيين.