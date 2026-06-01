سورية: ضبط صواريخ معدّة للتهريب إلى لبنان خلال مداهمة أمنية بريف حمص

- تمكنت قوى الأمن الداخلي السورية من توقيف مهرب ومصادرة صواريخ معدة للتهريب إلى لبنان في عملية نوعية بريف حمص الغربي، مما يعكس الجهود المستمرة لضبط الحدود وملاحقة شبكات التهريب. - كشفت العملية عن صواريخ موجهة مضادة للدروع من نوع "كورنيت" مخبأة منذ عهد نظام بشار الأسد، مما يبرز تعقيد المشهد الأمني في المناطق الحدودية واعتماد المهربين على وسائل متطورة. - عقدت اجتماعات بين الجيشين السوري واللبناني لتعزيز التنسيق والحد من عمليات التهريب، في ظل استمرار الجهود الأمنية لضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات.

أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية، اليوم الاثنين، توقيف أحد المهربين ومصادرة صواريخ كانت معدة للتهريب إلى لبنان خلال عملية أمنية جديدة في ريف حمص الغربي. وقالت قوى الأمن الداخلي إنها تمكنت خلال مداهمة أمنية وصفتها بالنوعية في قرية العامرية بريف تلكلخ غرب محافظة حمص، من توقيف مهرب وضبط عدة صواريخ كانت مخبأة داخل أحد المواقع ومجهزة للتهريب عبر الحدود اللبنانية.

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مصدر أمني قوله إن هذه العملية تعد الثانية من نوعها خلال الفترة الأخيرة، بعدما تمكنت قوى الأمن سابقاً من إحباط محاولة تهريب أخرى في منطقة تلكلخ، جرى خلالها ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المعدة للتهريب إلى لبنان وإلقاء القبض على المهربين.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إن من بين الأسلحة المضبوطة صواريخ موجهة مضادة للدروع من نوع "كورنيت"، مشيرة إلى أنها كانت مخبأة داخل أحد المستودعات منذ عهد نظام بشار الأسد المخلوع. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الإجراءات الأمنية والعسكرية الهادفة إلى ضبط الحدود وملاحقة شبكات التهريب. ففي مطلع شهر إبريل/نيسان الماضي، أعلنت قوات الجيش السوري العثور على شبكة أنفاق في بلدة ربلة بريف القصير في محافظة حمص، قالت إنها كانت تستخدم في عمليات التهريب عبر الحدود مع لبنان. واعتُبر اكتشاف تلك الأنفاق مؤشراً إضافياً إلى تعقيد المشهد الأمني في المناطق الحدودية واعتماد شبكات التهريب على وسائل متطورة لتجاوز الإجراءات الأمنية.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة السورية اللواء علي النعسان قد عقد في السادس عشر من إبريل/نيسان الماضي اجتماعاً مع وفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط العميد ميشيل بطرس. وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع السورية حينها، حضر اللقاء عدد من الضباط من الجانبين، وناقشوا ملفات متعددة كان أبرزها ملف الحدود السورية اللبنانية، وسبل الحد من عمليات التهريب، إضافة إلى تعزيز التنسيق المشترك على مختلف المستويات.

وكانت قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية قد تمكنت في السابع عشر من إبريل/نيسان الماضي من إحباط عملية تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية، وذلك في منطقة رأس المعرة بالقلمون الغربي في محافظة ريف دمشق.