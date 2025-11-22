- انسحبت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من قاعدة الشدادي في ريف الحسكة، متجهة نحو إقليم كردستان العراق، ضمن عملية شملت 20 آلية عسكرية، بما في ذلك عربات "برادلي" القتالية. - تأتي هذه التحركات بعد انسحاب واسع في أبريل 2025، حيث غادرت 150 آلية عسكرية مواقعها في الحسكة ودير الزور، متجهة نحو قواعد التحالف في كردستان. - تقارير أميركية تشير إلى إغلاق ثلاث قواعد عسكرية في شمال شرق سورية، مما سيخفض عدد الجنود الأميركيين من 2000 إلى 1400، في ظل تغييرات أمنية جديدة.

سحبت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم السبت، دفعة جديدة من الآليات العسكرية من إحدى قواعدها في ريف الحسكة الجنوبي، شمال شرقي سورية، باتجاه قواعدها المنتشرة في إقليم كردستان العراق، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة "العربي الجديد". وقالت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، إن القوات الأميركية الموجودة ضمن التحالف الدولي نفذت عملية سحب 20 آلية عسكرية، من بينها عربات قتالية من طراز "برادلي"، من قاعدتها في منطقة الشدادي جنوب الحسكة، قبل أن تتجه القافلة نحو إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر قليلة على انسحاب واسع للقوات الأميركية في 23 إبريل/نيسان 2025، حين غادرت نحو 150 آلية عسكرية مواقعها في قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي، وحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، متجهة بالطريقة نفسها نحو قواعد التحالف في إقليم كردستان العراق.

وتتزامن هذه التحركات مع تقارير أميركية سابقة حول تغييرات أوسع في تموضع القوات الأميركية داخل سورية. إذ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير نشرته في 17 إبريل الماضي، نقلاً عن مسؤولَين أميركيين لم تسمّهما، أن الجيش الأميركي بدأ بإغلاق ثلاث قواعد عسكرية صغيرة في شمال شرق البلاد.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن شرعت بسحب مئات من جنودها من المنطقة، في خطوة تعكس تحوّل البيئة الأمنية في سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبحسب الصحيفة، فإن خطة الانسحاب تشمل موقع دعم المهمة "القرية الخضراء" (حقل كونيكو)، وموقع "الفرات" (حقل العمر)، إضافة إلى منشأة ثالثة أصغر لم يجرَ الكشف عن اسمها.

ووفق تقديرات الصحيفة، فإن إغلاق هذه المواقع سيؤدي إلى خفض عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سورية من نحو 2000 جندي إلى قرابة 1400 فقط، في إطار إعادة مراجعة الوجود العسكري الأميركي وتكييفه مع الظروف الأمنية الجديدة.