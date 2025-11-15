سورية: خرق جديد لوقف إطلاق النار في السويداء

- تجدّدت الاشتباكات في ريف السويداء بين الفصائل المحلية والقوات الحكومية، في خرق لوقف إطلاق النار، حيث تبادلت الأطراف إطلاق النار على محور بلدة المجدل، دون تسجيل إصابات بين عناصر الأمن. - اعتقلت قوى الأمن الجنائي في اللاذقية شخصاً بتهمة ابتزاز فتيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استخدم حسابات وهمية لتهديدهن بنشر صورهن مقابل مبالغ مالية، وضبطت بحوزته أجهزة إلكترونية وأدلة رقمية. - ألقت وحدات مكافحة الإرهاب في حلب القبض على محمود علي أحمد، أحد السجّانين السابقين في سجن صيدنايا، المتورط في انتهاكات واسعة، بناءً على مذكرة توقيف من النيابة العامة.

تجدّدت الاشتباكات في ريف محافظة السويداء جنوبي سورية، على محور بلدة المجدل، بين الفصائل المحلية الموالية للرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سورية الشيخ حكمت الهجري، والقوات الحكومية السورية، في خرق جديد لوقف إطلاق النار في المحافظة، اليوم السبت. ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن مصدر أمني، قوله إنّ العصابات المتمردة في السويداء خرقت وقف إطلاق النار، واستهدفت نقاطاً لقوى الأمن الداخلي في قرية المجدل غربي المحافظة.

في المقابل، أكد مصدر خاص من محافظة السويداء، مقّرب من الفصائل المحلية هناك، لـ"العربي الجديد"، أن محور المجدل شهد تبادلاً لإطلاق النار ما بين الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة التاسعة، موضحاً أن الفصائل المحلية ردت على مصادر إطلاق النار فقط على محور المجدل.

وتجددت الاشتباكات اليوم بعد حالة من الهدوء الحذر أمس الجمعة على محاور عدّة في الريف الغربي لمحافظة السويداء. وأكد مدير مديرية الأمن الداخلي في المحافظة سليمان عبد الباقي، أمس، أن المحافظة تشهد اعتداءات متكررة على قوى الأمن الداخلي عقب الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى أنه لم تسجل أي إصابات بين عناصر الأمن خلال الخرق الأخير. وقال عبد الباقي في حديث لقناة "الإخبارية السورية"، إن جميع الحوادث التي تقع في المحافظة يجري توثيقها كلياً، لافتاً إلى وجود توصيات بضرورة استيعاب أي توتر وفتح أبواب الحوار مع الأهالي.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوى الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية شخصاً استهدف عدداً من الفتيات بعمليات ابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت وزارة الداخلية في بيان صدر عنها اليوم السبت، إنه "بعد متابعة دقيقة ورصد من الجهات المختصة، وبالتنسيق بين الوحدات المعنية، جرى تحديد هوية الفاعل ومكان إقامته والقبض عليه بالجرم المشهود، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه".

وأفادت الوزارة بأن الجاني استخدم حسابات وهمية للتواصل مع ضحاياه، مستغلاً صوراً شخصية لهنّ حصل عليها بطرق مختلفة ليهددهنّ لاحقاً بنشر تلك الصور مقابل مبالغ مالية، مشيرة إلى أنّ المذكور ضبطت بحوزته أجهزة الكترونية كما صودرت الأدلة الرقمية لديه.

وأعلنت الوزارة الخميس القبض على أحد السجّانين السابقين في سجن صيدنايا خلال عهد النظام السابق، مؤكدة أنه متورط في انتهاكات واسعة. وقالت "الداخلية السورية" إن وحدات فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حلب، بالتعاون مع قيادة قوى الأمن الداخلي، ألقت القبض على محمود علي أحمد، أحد السجّانين السابقين في سجن صيدنايا، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، وذلك بعد عمليات بحث وتحر مكثفة.