سورية | جيش الاحتلال يختطف شاباً خلال عملية توغل في جنوب القنيطرة

- شهدت قرية عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي توغلًا جديدًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث اختطفت قوة عسكرية شابًا وانسحبت بعد ذلك، مما يفاقم الأزمة للسكان المحليين بسبب تكرار هذه العمليات. - قامت طائرات زراعية إسرائيلية برش مواد مجهولة فوق أراضٍ زراعية في ريف القنيطرة، مما أثار مخاوف صحية وبيئية بين المزارعين، ودعت مديرية الزراعة إلى تجنب المناطق المتضررة حتى صدور نتائج التحاليل. - تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاقية فض الاشتباك مع سورية، التي تهدف لإنهاء الاقتتال بعد حرب أكتوبر 1973، مما يثير التوترات في المنطقة العازلة.

اختطفت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، شاباً خلال عملية توغل جديدة لها في قرية عين القاضي بريف محافظة القنيطرة الجنوبي، بالتزامن مع عملية توغل أخرى نفذتها في قرية صيدا الحانوت، في سياق عمليات توغل متكررة ويومية لجيش الاحتلال في المحافظة. وأوضح الباحث أنس الخطيب المتخصص في متابعة تحركات الجيش الإسرائيلي جنوبي سورية، لـ"العربي الجديد" أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت في البلدة واختطفت شاباً، لتنسحب بعد التوغل واختطافه، مشيراً إلى أن القوة مكونة من ثماني آليات عسكرية، وموضحاً أن البلدة تقع خارج المنطقة العازلة شرقاً.

ولفت الخطيب إلى أن "التحركات الإسرائيلية وعمليات التوغل باتت متكررة وتتسبب بأزمة لسكان المناطق التي تتكرر فيها عمليات التوغل، ولا سيما عمليات الترهيب خلال الليل أو ساعات الفجر الأولى". وقبل نحو ثلاثة أسابيع توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال معبر أبو رجم في القرية، بخمس آليات عسكرية، ونفذت عمليات دهم للمنازل قرابة الساعة الثالثة فجراً، بينما اختطفت في وقت سابق من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2025 شاباً من أبناء القرية يعمل في الزراعة.

في المقابل، أوضحت وكالة الأنباء السورية أن قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت اليوم الأربعاء غربي قرية صيدا الحانوت، وأقامت حاجزاً فيها، بالتزامن مع توغل قوة أخرى بين قريتي الرزانية وصيدا الحانوت، وأقامت حاجزاً أيضاً. وفي السياق، أطلقت مديرية الزراعة في محافظة القنيطرة، جنوبي سورية، تحذيراً صحياً عاجلاً للسكان والمزارعين في ريف القنيطرة الجنوبي، عقب تعرّض مساحات زراعية للرش بمادة مجهولة بواسطة طائرات زراعية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. ودعت المديرية المواطنين إلى تجنب الاقتراب من المناطق المتضررة أو التعامل مع نباتاتها إلى حين صدور نتائج التحاليل المخبرية.

وواصلت طائرات زراعية إسرائيلية أمس الثلاثاء، ولليوم الثاني على التوالي، رش مواد وصفت بـ"المجهولة" فوق أراضٍ زراعية في ريف القنيطرة الجنوبي، قرب الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل، ما أثار مخاوف واسعة في أوساط المزارعين من تأثيراتها الصحية والبيئية.

وتكرر قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاقية فض الاشتباك بين سورية وإسرائيل، التي عُقدَت في 31 مايو/ أيار 1974، بهدف إنهاء حالة الاقتتال بين الطرفين بعد حرب أكتوبر 1973، وشملت الاتفاقية إنشاء منطقة عازلة تمتد على طول الحدود بين سورية وهضبة الجولان المحتلة، وتخضع لمراقبة دائمة من قبل قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتضمنت الاتفاقية أيضاً ترتيبات تفصل بين المواقع العسكرية السورية.