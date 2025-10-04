سورية | جيش الاحتلال يختطف ثلاثة شبان في عملية توغل غربي درعا

- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية جملة في ريف درعا الغربي، واختطفت ثلاثة شبان، مع استمرار عمليات التوغل في محافظتي القنيطرة ودرعا، بهدف جمع المعلومات وتحويل الشبان إلى جواسيس. - نفذت دورية إسرائيلية عمليات دهم في قريتي عين زيوان وعين العبد، وأطلقت النار على شابين قرب قاعدة تل أحمر، ما دفعهما للفرار. - أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على مروجي مخدرات في حلب، وضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة، بما في ذلك حبوب كبتاغون وحشيش.

اختطفت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليل الجمعة - السبت، ثلاثة شبان من قرية جملة في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، بعد اقتحام القرية، مع تواصل عمليات التوغل والمداهمات التي تنفذها قوات الاحتلال في أجزاء من محافظتَي القنيطرة ودرعا جنوبي سورية.

وأكد مصدر خاص لـ"العربي الجديد"، أن الشبان الذين اختطفوا بعد اقتحام القوة الإسرائيلية للقرية هم: محمود البريدي، محمد البريدي، ومحمد السموري، مؤكّداً عدم الإفراج عنهم حتى الوقت الحالي. وذكر المصدر أن القوة أنشأت حاجزاً مؤقتاً عند مدخل القرية، تزامناً مع عملية الاقتحام والدّهم التي استمرت قرابة الساعة، ثم غادرت القرية بستِّ سيارات عسكرية. بدورها، أكدت "مؤسسة جولان الإعلامية" المتخصّصة بتغطية أخبار المنطقة الجنوبية في سورية، أن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت مساء أمس الجمعة، عمليات دهم وتفتيش في قريتي عين زيوان وعين العبد بريف محافظة القنيطرة، شملت عدداً من المنازل.

ومن جانبه، بيّن عضو "تجمع أحرار حوران" الحقوقي عاصم الزعبي لـ"العربي الجديد"، أن عمليات الاعتقال التي تطاول الشبان في المنطقة الجنوبية غالباً ما تكون بهدف جمع المعلومات عن المنطقة، والجوانب الأمنية، ومحاولة تحويلهم إلى جواسيس، مضيفاً: "لكن حتى الآن، أثبت الواقع أنهم يرفضون طلبات إسرائيل. وتكرّرت هذه العمليات والتوغّلات للأسباب ذاتها بغرض التجنيد". وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلاتها في الأراضي السورية، إذ أطلقت دورية تابعة لها، أمس الجمعة، النار باتجاه شابين قرب قاعدة تل أحمر في الريف الغربي لمحافظة القنيطرة جنوب غربي سورية، فيما أوضح مدير مؤسّسة "جولان الإعلامية" فادي الأصمعي لـ"العربي الجديد"، أن الشابين لاذا بالفرار بعد إطلاق النار في الهواء باتجاه قرية كودنة، التي سجلت توغلات سابقة عدّة لقوات الاحتلال.

القبض على مروِّجي مخدرات في حلب

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، القبض على متورطين في ترويج المخدرات في حلب شمالي سورية، وذلك بعد متابعة ميدانية، وقالت الوزارة في بيان لها إنّ العملية أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة المعدة للترويج والتهريب. وشملت الكمية، وفق بيان الوزارة، "235 ألفاً و500 حبة كبتاغون، و2221 غراماً من الحشيش المخدر، و2479 حبة يوغابلين بعيار 150 مليغراماً، إلى جانب كميات متنوعة من الحبوب المخدرة الأخرى". وسبق أن أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات، خالد عيد، في بيان صدر بتاريخ 26 يونيو/ حزيران الماضي، ضبط 13 مستودعاً لتصنيع المواد المخدّرة، ومصادرة 320 مليون قرص كبتاغون، منذ إطاحة نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.