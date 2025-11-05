سورية: توقيف مطلوب بانتهاكات بحق مدنيين في دير الزور

أعلنت وزارة الداخلية في سورية، اليوم الأربعاء، أن مديرية الأمن في محافظة دير الزور ألقت القبض على المدعو منذر ناصر المسلطة، وهو من المطلوبين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين من أبناء محافظة دير الزور، وجاءت العملية بعد متابعة استخبارية دقيقة لرصد تحركات المشتبه به، وهو متهم بالتمثيل بجثث القتلى، وجرى تنفيذ المداهمة وفق الإجراءات القانونية.

تمكنت مديرية الأمن الداخلي في دير الزور، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على المدعو منذر ناصر المسلط، المطلوب على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين من أبناء المحافظة، شملت التمثيل بجثامين شهداء الثورة. pic.twitter.com/YcLKjcY1Mx — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) November 5, 2025

وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة ضبط كمية من المخدرات في مناطق سيطرتها بالمحافظة الواقعة شرقي سورية. وأوضحت الوزارة أنه بعد عملية متابعة دقيقة، نفذ فرع مكافحة المخدرات في المحافظة عمليات مداهمة استهدفت عدداً من المنازل المشتبه بها، وأسفرت عن ضبط كميات متنوعة من المخدرات، وشملت المضبوطات وفق البيان، 18.5 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، كانت معبأة داخل علب للمواد الغذائية ومختومة بطريقة احترافية، بالإضافة إلى كمية من مادة "أتش بوز" وعدد من الحبوب المخدرة، كانت جميعها معدة للترويج داخل المدينة.

"قسد" تواصل نهب مؤسسات حكومية

إلى ذلك، وفي سياق منفصل، أوضح الإعلامي جاسم العلاوي المنحدر من ريف دير الزور لـ"العربي الجديد"، أن عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يواصلون عمليات نهب من عدة مؤسسات حكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ضمن محافظة دير الزور. ولفت العلاوي إلى أن عناصر "قسد" يعملون على تفكيك معمل السكر في المحافظة بشكل كامل، حيث فككوا كل المعدات فيه، كما نفذوا عمليات "تعفيش" طاولت خطوط سكك حديدية، بالإضافة إلى أنابيب مخصصة لنقل الغاز في حقل كونيكو النفطي، إضافة إلى معدات في الحقل.

وأضاف العلاوي: "الواضح أن عناصر "قسد" يعملون على تخريب المنشآت الحكومية ضمن مناطق سيطرتهم، وهذا التخريب يتم بشكل ممنهج ومدروس في الوقت الحالي".

مقتل طفل بريف إدلب

في غضون ذلك، أعلن الدفاع المدني السوري، مساء اليوم الأربعاء، مقتل طفل وإصابة آخر بجروح خطرة، جراء انفجار قنبلة عنقودية في منطقة أبو الضهور في الريف الشرقي لمحافظة إدلب، وذلك خلال لعب الطفلين في أحد الحقول الزراعية. ووفق البيان الصادر عن المنظمة: "استجابت فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري، وأسعفت الطفلين المصابين إلى مشفى في مدينة سراقب".

ولفت البيان إلى أن مخلفات الحرب تشكل "خطراً كبيراً على حياة المدنيين، لا سيما الأطفال الذين لا يعرفون طبيعتها. كما تعيق هذه المخلفات الأنشطة اليومية للسكان وتعرقل عودتهم إلى منازلهم ومزارعهم في مساحات واسعة من سورية". وقال الباحث الأول في الأزمات والنزاعات والأسلحة في "هيومن رايتس ووتش" ريتشرد وير، في تقرير صدر عن المنظمة في إبريل/نيسان الماضي، إنه "للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، تتاح فرصة للتصدي المنهجي للتلوث الهائل في جميع أنحاء سورية، من خلال إزالة الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة" وأضاف: "بدون جهود عاجلة على مستوى البلاد لإزالة الألغام، سيصاب ويقتل المزيد من المدنيين العائدين إلى ديارهم لاستعادة حقوقهم الأساسية وحياتهم وسبل عيشهم وأراضيهم".