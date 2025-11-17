سورية: توقيف اثنين من رجالات النظام السابق المتورطين بانتهاكات

- نفذت وزارة الداخلية السورية عملية أمنية في اللاذقية، أسفرت عن اعتقال ثائر نجم موسى ورائد حسن سوادي السكج، المتورطين في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال نظام بشار الأسد المخلوع، بعد انتشار فيديو يوثق تعذيب المواطن سمير محمد حشري. - اعترف المتهمان بالاعتداءات، بما في ذلك التعذيب وإجبار الضحايا على شتم الذات الإلهية، وأُحيلا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية. - ألقت السلطات القبض على محمود علي أحمد، السجان السابق في سجن صيدنايا، المتورط في إعدامات ميدانية وتعذيب معتقلين، ضمن سلسلة عمليات لملاحقة المتورطين في انتهاكات النظام السابق.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس الأحد، تنفيذ عملية أمنية في محافظة اللاذقية، شمال غربي سورية، أفضت إلى إلقاء القبض على كل من ثائر نجم موسى ورائد حسن سوادي السكج، المتورطين في ارتكاب "انتهاكات جسيمة بحق المدنيين" في زمن نظام بشار الأسد المخلوع. وأوضحت الداخلية، في قناتها عبر منصة تليغرام، أن هذه العملية جاءت بعد انتشار مقطع مصور يعود لعام 2012، يظهر فيه تعرض المواطن سمير محمد حشري للتعذيب والضرب على يد عناصر من النظام البائد أثناء اقتحام حي الرمل الجنوبي، ما أدى لاحقاً إلى مقتله، وبعد الرصد ومطابقة صور الأشخاص الظاهرين في الفيديو، جرى تحديد هويتهما وأماكن إقامتهما ليجري القبض عليهما.

وأضافت أن "المتورطين (موسى والسكج) اعترفا بما نسب إليهما من اعتداء على المواطن، بما في ذلك الضرب والتعذيب وإجباره على شتم الذات الإلهية وتحية المجرم الساقط بشار، إضافة إلى مشاركتهما في اعتقال عدد كبير من الشباب وتعذيبهم". وأُحيل المتهمان إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، حسب المصدر نفسه.

وأعلنت "الداخلية"، يوم الخميس الماضي، القبض على أحد السجّانين السابقين في سجن صيدنايا خلال عهد النظام السابق، مؤكدة أنه متورط في انتهاكات واسعة. وقالت إن وحدات فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حلب، بالتعاون مع قيادة قوى الأمن الداخلي، ألقت القبض على محمود علي أحمد، أحد السجّانين السابقين في سجن صيدنايا، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، وذلك بعد عمليات بحث وتَحرٍّ مكثفة.

وأوضحت عبر قناتها الرسمية على تليغرام أن التحقيقات الأولية كشفت عن أن المتهم بدأ خدمته في سرية الحراسة الخاصة بالسجن، قبل أن يُعيَّن لاحقاً سجّاناً داخل ما يُعرف بـ"السجن الأحمر". وأثبتت التحقيقات بحسب الوزارة "تورطه في تنفيذ إعدامات ميدانية، ونقل جثامين معتقلين قضوا تحت التعذيب ودفنهم في مقابر جماعية، فضلاً عن مشاركته في تعذيب عدد من المعتقلين".

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها السلطات السورية في محافظات الساحل منذ مطلع الشهر الجاري، في إطار ما تقول إنه "ملاحقة المتورطين في انتهاكات جسيمة خلال عهد النظام السابق"، وسط ترقب واسع من الشارع السوري لما ستسفر عنه التحقيقات مع ضباط وشخصيات عسكرية بارزة كانت تحظى سابقاً بحماية من النظام المخلوع.

(الأناضول، العربي الجديد)