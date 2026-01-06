سورية: توغّل إسرائيلي في ريف القنيطرة وتفتيش منازل

توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في عدة مناطق بريف القنيطرة الجنوبي جنوبي سورية، عبر مجموعتين عسكريتين انطلقتا من محاور مختلفة، وسط عمليات تفتيش محدودة للمنازل. وقالت الوكالة السورية للأنباء "سانا" إن قوة مؤلّفة من ثلاث آليات عسكرية، بينها سيارتان من نوع "هايلكس" وآلية "همر"، دخلت من مدخل بلدة بئر عجم باتجاه قريتي بريقة وكودنة.

كذلك توغّلت قوة أخرى تضم نحو 12 آلية عسكرية، بينها عربات "همر" و"هايلكس"، من المدخل الغربي لقرية صيدا الحانوت عبر معبر تل أبو غيثار، وسلكت طريق قرية الرزانية وصولاً إلى قرية صيدا الجولان. وقال الناشط الإعلامي في الجنوب السوري يوسف المصلح لـ"العربي الجديد" إن جنود الاحتلال أقاموا صباح اليوم الثلاثاء حاجزاً مؤقتاً عند تقاطع قرية صيدا الجولان الغربي، فيما دخلت مجموعة أخرى إلى داخل القرية لفترة وجيزة، قامت خلالها بتفتيش أحد المنازل قبل انسحابها من المنطقة.

وأشار إلى أن التوغّل رافقه انتشار مكثّف للآليات العسكرية وعمليات تفتيش لعدد من المنازل، مؤكداً أن عدد الآليات المتوغّلة تجاوز 12 عربة. ويوم أمس الاثنين، أطلق جنود الاحتلال النار على قطيع من الأغنام غربي بلدة الرفيد، ما أدى إلى نفوق خمسة رؤوس، في حادثة تأتي ضمن سلسلة اعتداءات متكرّرة تطاول الثروة الحيوانية والمزارعين في المنطقة.

ويأتي هذا التوغّل بعد أيام من دخول قوات الاحتلال إلى قرى عين الزيوان وعين القاضي وبريقة في الريف الجنوبي للقنيطرة. وتشهد محافظتا درعا والقنيطرة، منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، تصاعداً ملحوظاً في وتيرة التوغلات الإسرائيلية داخل المناطق الحدودية، ترافقت مع إقامة حواجز مؤقتة، وعمليات تفتيش للمركبات، واعتقالات متكرّرة بحق مدنيين، غالبيتهم من رعاة الأغنام والمزارعين.

وبحسب مصادر محلية وحقوقية، تركزت هذه التوغلات في مناطق حوض اليرموك، وريف القنيطرة الأوسط والجنوبي، إضافة إلى محيط القرى القريبة من خط وقف إطلاق النار، إذ استغلت القوات الإسرائيلية حالة الفراغ الأمني والإداري التي أعقبت انهيار النظام السابق لتوسيع نطاق تحركاتها العسكرية.