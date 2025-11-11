سورية: توغل إسرائيلي في القنيطرة ومقتل عنصر أمن بدمشق

- توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت حاجزًا عسكريًا وأطلقت قذيفة صاروخية على تل الأحمر الشرقي لمنع الاقتراب منه. - في ريف دمشق، قُتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم مسلح استهدف دورية أمنية أثناء فضّ مشاجرة بين عائلتين. - شنت قوات الأمن الداخلي السورية حملة واسعة ضد تنظيم داعش، شملت مداهمات في عدة محافظات، وضبطت ذخائر وألغامًا، واعتقلت 71 شخصًا بينهم قيادات وعناصر ارتكبوا جرائم.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء إلى أطراف مدخل قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة، جنوبي سورية. وقال الناشط في المنطقة محمد الحوراني لـ"العربي الجديد" إن قوات الاحتلال أقامت حاجزاً مكوّناً من ثلاث آليات عسكرية عند مفرق الصمدانية - العجرف.

ويأتي هذا التحرك بعد يوم واحد من توغل مماثل لقوات الاحتلال في ريف القنيطرة الجنوبي مع إنشاء ساتر ترابي غرب قرية الحانوت. كما أطلقت قوات الاحتلال أمس الاثنين قذيفة صاروخية على تل الأحمر الشرقي في محاولة لمنع أي اقتراب من التل الاستراتيجي الخاضع لسيطرتها.

في السياق، قُتل عنصر من قوى الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية السورية وأصيب ثلاثة آخرون فجر اليوم الثلاثاء جراء هجوم مسلّح استهدف دورية أمنية في بلدة الحسينية بريف دمشق. وقالت قناة الإخبارية السورية إن الهجوم وقع بعدما تدخلت الدورية لفضّ مشاجرة مسلّحة بين عائلتين، لتتعرض بعدها لإطلاق نار مباشر أسفر عن سقوط قتيل من الأمن الداخلي وإصابة ثلاثة آخرين.

إلى ذلك، داهمت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة مستودعاً تابعاً لتنظيم داعش في ريف المحافظة الشمالي، وضبطت ذخائر وألغاماً مصنّعة محلياً وجاهزة للتفجير، إضافة إلى معدات عسكرية أخرى وفق قناة الإخبارية السورية. وبدأ الأمن السوري حملة واسعة ضد "داعش" قبل يومين بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن الحملة تهدف إلى "تحييد أي خطر لتنظيم داعش قبل أن يبدأ"، وأشار إلى معلومات من الوزارة عن "نية لدى التنظيم لتنفيذ عمليات جديدة، سواء ضد الحكومة أو ضد المكونات في سورية".

وأوضح البابا أن العملية الأمنية "اشتملت على 61 عملية دهم في مختلف المحافظات السورية: حلب، إدلب، حماة، حمص، دير الزور، الرقة، دمشق وريفها، والبادية السورية"، مشيراً إلى أنها "أسفرت حتى يوم السبت الفائت عن 71 اعتقالا، شملت قيادات من مختلف المستويات، بالإضافة إلى عناصر عاديين ارتكبوا جرائم عدة، من بينها استهداف مواطنين وعناصر من وزارة الدفاع".