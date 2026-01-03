سورية: توغل إسرائيلي جنوباً ومداهمات لـ"قسد" في ذيبان

- توغلت قوات إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي، مستخدمة ثماني آليات عسكرية، دون إقامة حواجز، بعد توغل مماثل في ريف درعا الغربي، حيث نصبت حاجزًا مؤقتًا وأجرت عمليات تفتيش قبل الانسحاب. - نفذت "قوات سوريا الديمقراطية" حملة مداهمات في ريف دير الزور الشرقي، اعتقلت خلالها عددًا من الشبان، وسط تحليق مكثف للطيران المُسيّر وسماع أصوات إطلاق نار وانفجارات، مما أثار توترًا بين الأهالي. - تزامنت عمليات "قسد" مع تحليق طائرات مُسيّرة في المنطقة الممتدة من الميادين إلى ذيبان، ما زاد من حالة الخوف بين السكان المحليين.

توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، فجر اليوم السبت، في ريف محافظة القنيطرة الجنوبي، انطلاقًا من مدخل بلدة بئر عجم باتجاه قرية بريقة جنوب سورية. وأفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" بأن القوة المتوغلة ضمت ثماني آليات عسكرية، بينها أربع سيارات من نوع "هايلكس" وأربع عربات مدرعة من طراز "همر"، دخلت قرية بريقة، قبل أن تتابع آليتان من كل نوع تحركهما باتجاه قرية بريقة القديمة، من دون إقامة أي حاجز عسكري في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد نفذت، يوم أمس الجمعة، توغلًا مماثلًا في ريف درعا الغربي، حيث دخلت دورية مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية باتجاه سرية جملة في منطقة حوض اليرموك، بالتزامن مع توغل ثلاث سيارات عسكرية أخرى في بلدتي رويحينة وشمال أم العظام في ريف القنيطرة الأوسط. وبيّنت المصادر أن القوات الإسرائيلية نصبت حاجزًا مؤقتًا على طريق السد الواصل بين بلدتي أم العظام والمشيرفة، وأجرت عمليات تفتيش للسيارات المارة، قبل أن تنسحب لاحقًا باتجاه القاعدة العسكرية المستحدثة في منطقة العدنانية.

وفي سياق منفصل، نفذت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مساء الجمعة، حملة مداهمات واسعة في ريف محافظة دير الزور الشرقي، أسفرت عن اعتقال عدد من الشبان، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المُسيّر وسماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في المنطقة. وقالت مصادر محلية من ريف دير الزور، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن قوة عسكرية تابعة لـ"قسد" دهمت حي اللطوة في بلدة ذيبان شرقي المحافظة، عبر رتل عسكري كبير مدجج بالعناصر والسلاح، حيث اقتحمت عدة منازل في الحي واعتقلت أربعة شبان من أبناء المنطقة، قبل أن تنسحب لاحقًا.

وأضافت المصادر أن عملية المداهمة ترافقت مع تحليق مكثف لطائرات مُسيّرة في أجواء المنطقة الممتدة من مدينة الميادين وصولًا إلى بلدات ذيبان والحوايج والشحيل في الريف الشرقي لدير الزور، ما أثار حالة من التوتر والخوف بين الأهالي. وبحسب المصادر، سمع دوي انفجارين أعقبهما إطلاق نار كثيف من جهة منطقة "العلوة" في بلدة ذيبان، تزامنًا مع تنفيذ قوات "قسد" عمليات الدهم، من دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات.