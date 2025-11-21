سورية: توغلات إسرائيلية محدودة في القنيطرة وسط انتشار مؤقت جنوباً

- شهد ريف القنيطرة الأوسط توغلاً محدوداً لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تمركزت داخل قرية زبيدة الغربية وانسحبت بعد ساعات، مع نصب حاجز مؤقت وتفتيش المارة، مما يعكس توتراً أمنياً متصاعداً. - تزامنت التحركات مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية، في إطار مهام دفاعية استباقية داخل الأراضي السورية، دون تفاصيل إضافية من جيش الاحتلال. - أدانت دمشق زيارة غير شرعية لرئيس وزراء الاحتلال، معتبرةً إياها محاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وسط توتر أمني متزايد في القنيطرة ودرعا.

شهد ريف القنيطرة الأوسط، جنوب سورية، اليوم الجمعة، توغّلاً محدوداً لقوّة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تعلن هذه القوة انسحابها بعد تمركزٍ دام لساعات داخل قرية زبيدة الغربية، وفق ما أفادت مصادر محلية لـ "العربي الجديد"، كما انسحبت دبابتان إسرائيليتان كانتا قد تمركزتا على أطراف القرية خلال العملية.

وبالتوازي مع ذلك، نصبت قوة إسرائيلية أخرى حاجزاً مؤقتاً على الطريق الواصل بين جباتا الخشب وعين البيضة في ريف القنيطرة، وشرعت عناصرها في إجراء عمليات تفتيش للمارة والسيارات العابرة، في خطوة تعكس توتراً أمنياً متصاعداً تشهده المنطقة منذ أسابيع. وتأتي هذه التحركات الميدانية، وفق ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في إطار ما وصفه بـ"تنفيذ مهام دفاعية استباقية أمنية داخل الأراضي السورية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه المهام أو مبرراتها.

وبالتزامن، سجّل الجنوب السوري تحليقاً مكثفاً لطائرات استطلاع إسرائيلية خلال ساعات النهار، تزامن مع مرور طائرة حربية في الأجواء، في مؤشر على استمرار الرقابة الجوية الإسرائيلية على مواقع عدة داخل محافظتي القنيطرة ودرعا والمناطق المحاذية لخط وقف إطلاق النار.

وشهد مساء أمس الخميس سلسلة توغّلات برية جديدة، إذ دخلت قوات إسرائيلية إلى محيط قرية صيدا الحانوت غرباً، كما تقدمت وحدات أخرى إلى داخل قرية الصمدانية الغربية. وفي تطور موازٍ، تحركت قوات إسرائيلية من نقطة البرج في منطقة القنيطرة المهدّمة باتجاه قرية الصمدانية الشرقية، قبل أن تواصل مسارها وصولاً إلى تل كروم جبا.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من زيارة غير شرعية قام بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرافقه وزيرا الأمن يسرائيل كاتس، والخارجية جدعون ساعر، وعدد من كبار مسؤولي الحكومة الإسرائيلية إلى مناطق في جنوب سورية، في خطوة أثارت غضب دمشق. وأدانت وزارة الخارجية السورية الزيارة بشدة، واعتبرتها "محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مؤكدة أن الخطوة تأتي ضمن ما وصفته بسياسات الاحتلال الرامية إلى "تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية".

وتسود مناطق القنيطرة ودرعا منذ أسابيع حالة من التوتر الأمني على وقع تزايد التحركات العسكرية الإسرائيلية، وسط غياب أي تعليق من قوات الأمم المتحدة "أوندوف" حول التطورات الأخيرة.