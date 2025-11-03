سورية: توغلات إسرائيلية جديدة جنوباً وإحباط تهريب أسلحة ومخدرات

- شهد جنوب سورية تصعيداً ميدانياً مع توغلات إسرائيلية جديدة في ريف القنيطرة ودرعا، حيث وضعت القوات الإسرائيلية سواتر ترابية ونفذت توغلاً محدوداً في قرية معرية. - أعلنت مديرية الأمن الداخلي في بصرى الشام عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في بلدة جبيب، كانت معدة للتهريب إلى مناطق تنشط فيها مجموعات خارجة عن القانون. - أحبط فرع مكافحة المخدرات في درعا محاولة تهريب حبوب الكبتاغون عبر معبر نصيب، بعد تحريات دقيقة، حيث كانت مخبأة داخل ظروف عصير فوري.

شهد جنوب سورية خلال الساعات الأخيرة، تصعيداً ميدانياً وأمنياً، تمثل في توغلات إسرائيلية جديدة داخل الأراضي السورية، بالتوازي مع عمليات أمنية نفذتها أجهزة وزارة الداخلية السورية في ريفَي درعا ودمشق، أسفرت عن ضبط أسلحة ومخدرات معدّة للتهريب. وقال الناشط الإعلامي في درعا محمد الحوراني لـ"العريي الجديد"، إنّ آلياتٍ ثقيلة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بدأت بوضع سواتر ترابية ضخمة في ريف القنيطرة، بالقرب من معسكر الحميدي العسكري الذي أنشأته القوات الإسرائيلية بعد احتلالها مناطق واسعة من الجنوب السوري.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية نفذت توغلاً محدوداً داخل قرية معرية الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، إذ دخلت ثلاث آليات عسكرية لمسافة قصيرة داخل الأراضي السورية قبل أن تنسحب بعد فترة وجيزة. ويُعدّ هذا التوغل الأول من نوعه منذ أشهر عدّة في حوض اليرموك بدرعا. وتشهد مناطق الجنوب السوري منذ سقوط النظام السابق، خروقات وتوغلات إسرائيلية متكرّرة في الأراضي السورية، وسط احتلال القوات الإسرائيلية لمناطق سورية عدّة.

ضبط أسلحة وذخائر في بصرى الشام

وفي السياق الأمني، أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة بصرى الشام بريف درعا، اليوم الاثنين، ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة كانت مدفونة في إحدى الأراضي الزراعية ببلدة جبيب. وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر قناتها على "تليغرام"، إنّ المضبوطات شملت قذائف هاون وصواريخ مضادة للدروع وذخائر متوسطة وثقيلة، كانت معدة للتهريب إلى مناطق تنشط فيها "مجموعات خارجة عن القانون"، بهدف تنفيذ أعمال تهدّد أمن المواطنين واستقرار المنطقة.

وأكدت الوزارة استمرار العمليات النوعية لملاحقة مصادر التهديد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في الجنوب السوري.

إحباط تهريب كبتاغون عبر معبر نصيب

وفي عملية منفصلة، أحبط فرع مكافحة المخدرات في درعا اليوم، محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة كانت معدّة للتهريب عبر معبر نصيب الحدودي باتجاه إحدى الدول المجاورة. وأوضح بيان الوزارة أن العملية جاءت بعد تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة، إذ جرى العثور على الكمية مخبأة داخل ظروف عصير فوري أُعدّت خصيصاً لإخفاء المواد المخدرة عن أعين الجهات الرقابية.

وسبق أن أعلنت وحدات فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق قبل أيام، عن ضبط 323 كفّاً من مادة الحشيش المخدر، ونحو 35 ألف حبة كبتاغون في منطقة الزبداني قرب الحدود السورية – اللبنانية، كانت مخبأة داخل أحد القبور بهدف التمويه قبل تهريبها إلى وجهات غير قانونية.