سورية: توتر في الحسكة بعد حذف اللغة الكردية من يافطة قصر العدل

- شهدت الحسكة توترات بعد اعتداء "الشبيبة الثورية" على القصر العدلي بسبب عدم إدراج اللغة الكردية، مما أثار غضباً محلياً، وتزامن ذلك مع اجتماع لإعادة افتتاح القصر لتفعيل العدالة. - أدانت وزارة العدل السورية أعمال الشغب، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بينما ناقش محافظ الحسكة مع المبعوث الرئاسي تفعيل القصر وإطلاق سراح المعتقلين وإدماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة. - أجرت وزارة الداخلية السورية تغييرات في قيادة الأمن الداخلي لتعزيز التنسيق الأمني، مع توقعات بتعديل وزاري يشمل وزارات الزراعة والصحة.

اعتدى أشخاص مقربون من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم الخميس، على القصر العدلي في مدينة الحسكة بمحافظة الحسكة شمال شرقي سورية، وهو ما أثار توترات في عموم المحافظة. وذكر مصدر إعلامي لـ"العربي الجديد"، أن الاعتداء نفذه عناصر ينتمون إلى ما يسمى "الشبيبة الثورية" القريبة من "قسد" تزامناً مع اجتماع عقد في مبنى محافظة الحسكة تمهيداً لإعادة افتتاحه الذي كان مقرراً صباح اليوم الخميس.

وذكر مركز إعلام الحسكة، أن عناصر "الشبيبة الثورية" حاصرت مبنى القصر العدلي وهددت الموظفين داخله بالاعتقال في حال عدم إزالة لوحة رسمية رفعت فوق المبنى ولم تدرج فيها اللغة الكردية إلى جانب اللغتين الإنكليزية والعربية. وأضاف أن العناصر اعتدوا على موظفي القصر العدلي عبر رشقهم بالحجارة، قبل أن تقدم على تمزيق اللوحة التعريفية، وذلك بحضور عناصر من "الأسايش" بدعوى عدم إدراج اللغة الكردية. كما أظهرت مقاطع مصورة متداولة قيام عناصر "الشبيبة الثورية" بتمزيق الشعار الوطني واسم "الجمهورية العربية السورية" والدوس عليهما، ما أثار حالة من الغضب والاستياء في الأوساط المحلية.

وأعلنت مديرية إعلام الحسكة، أن اجتماعاً عقد صباح اليوم ضم محافظ الحسكة نور الدين أحمد ونائبه أحمد الهلالي مع الفريق الرئاسي الممثل بمصطفى عبدي، تمهيداً لإعادة افتتاح القصر العدلي في مدينة الحسكة، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل منظومة العدالة في المحافظة وترسيخ سيادة القانون وعودة القضاء، وفق ما نشرت عبر "فيسبوك". ووفق وكالة "نورث برس" المحلية، فإن اللوحة التعريفية للقصر العدلي في الحسكة كانت مكتوبة باللغتين الكردية والعربية، قبل استبدالها بلوحة باللغة العربية والإنكليزية، وهو ما أثار الاحتجاجات، حيث توجه بعض الأهالي إلى القصر العدلي رفضاً لإزالة اللغة الكردية من اللوحة التعريفية، تزامناً مع اجتماع عقد لحل ملف القصر العدلي.

بدوره، قال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بتنفيذ اتفاق 29 يناير/كانون الثاني أحمد الهلالي، ليل الخميس- الجمعة، إن "القصر العدلي هو رمز سيادي للدولة في أي محافظة، وهذه السيادة يجب ألا تُنازع"، مشيراً إلى أن القصر العدلي في الحسكة "كان غير مشغول خلال الفترة الماضية، واللافتات التي وضعت عليه حديثة وليست قديمة". وأضاف الهلالي في تصريحات نشرها على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أن الفريق الرئاسي "انسحب من المشهد بعد الاعتداء على القصر العدلي حرصاً على عدم تصعيد الموقف"، لافتاً إلى أنهم حصلوا على "وعود بترميم ما تم تخريبه في القصر يوم غد الجمعة قبل استلامه السبت".

وأوضح أن "عناصر الأسايش الذين اندمجوا في قوى الأمن الداخلي واجهوا الذين اعتدوا على القصر العدلي، وأصيب عدد منهم"، مثمّناً في الوقت نفسه "جهود التيار الذي يدفع باتجاه الاندماج في قسد". وأكد الهلالي أن "مسارات إخلاء سبيل المعتقلين وعودة المهجرين ما زالت مستمرة"، في إشارة إلى استمرار العمل بالمسارات المرتبطة باتفاق 29 كانون الثاني. وبالتوازي مع التوتر الذي شهدته الحسكة، توجهت أيضاً عناصر من "قسد" إلى القصر العدلي في مدينة القامشلي، وسط مخاوف من اتساع حالة الاحتقان في المنطقة.

وفي سياق متصل، دانت وزارة العدل السورية، ليل الخميس- الجمعة، "بأشد العبارات، أعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة"، معتبرة أن ما جرى يمثل "اعتداءات وأعمالاً خارجة عن القانون من شأنها المساس بأمن المجتمع واستقراره وإثارة الفوضى والفتنة".

وأكدت الوزارة أن هذه الأفعال "تمثل انتهاكاً للنظام العام وهيبة الدولة وسيادة القانون"، مشددة على أن التعامل معها سيكون "بكل حزم ووفق الأطر القانونية النافذة". وأضاف البيان أن الوزارة ستتخذ، بالتنسيق مع الجهات المختصة، "جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه الأعمال، وملاحقة كل من يثبت تورطه وتقديمه إلى القضاء المختص".

وعقد محافظ الحسكة نور الدين أحمد الثلاثاء الماضي اجتماعاً موسعاً مع المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش، بحضور عدد من المسؤولين المحليين، لبحث آليات تنفيذ الاتفاق، حيث تناول اللقاء ملفات حيوية، أبرزها ملف المعتقلين، وتفعيل القصر العدلي، إضافة إلى تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم، إلى جانب قضايا خدمية وإدارية. وتم التوصل إلى تفاهمات تقضي بتفعيل القصر العدلي خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق آلية يجري استكمالها، إلى جانب العمل على إطلاق سراح أكثر من 300 معتقل قريباً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية. وشدد المجتمعون على ضرورة المضي في خطوات إدماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، في أجواء وصفت بالإيجابية، تعكس رغبة مشتركة في إحراز تقدم ملموس.

من جهة أخرى، ذكر مدير الأحوال المدنية في سورية السيد عبد الله عبد الله أنه بعد انتهاء المدة المحددة لإجراءات التجنيس الخاصة بالأكراد السوريين، ونظراً إلى زيادة الإقبال على تسجيل طلبات الجنسية، تقرر تمديد فترة استقبال الطلبات لمدة 15 يوماً إضافية في مراكز (الجوادية – الحسكة - القامشلي)، وذلك لاستكمال تسلّم الطلبات المقدمة وتنظيمها وفق الأصول القانونية المعتمدة. ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن عبد الله قوله، إن التمديد يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة أمام جميع الراغبين في تقديم طلباتهم، وضمان دراسة الملفات بدقة وعدالة.

تعيينات جديدة في قيادة الأمن الداخلي السوري

في غضون ذلك، شهدت وزارة الداخلية السورية سلسلة تعيينات جديدة في قيادة جهاز الأمن الداخلي، في إطار التغييرات الإدارية والأمنية التي تواصلها الوزارة منذ أشهر بعد إعادة هيكلتها، وذلك بالتزامن مع تصاعد الأحاديث عن تعديل وزاري مرتقب داخل الحكومة السورية. وأصدرت وزارة الداخلية قراراً أكده مصدر من الوزارة لـ"العربي الجديد"، بتعيين العميد باسم عبد الرحيم شعبان قائداً للأمن الداخلي في محافظة حمص، اليوم الخميس، في خطوة تأتي ضمن إعادة ترتيب مواقع القيادة الأمنية في عدد من المحافظات السورية.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر في وزارة الداخلية لـ"العربي الجديد"، أمس الأربعاء، صدور قرار بتعيين العميد حسام الطحان قائداً لقوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، إلى جانب استمراره في مهامه السابقة قائداً للأمن الداخلي في محافظة السويداء، ما يعكس استمرار الوزارة في اعتماد سياسة الإدماج المؤقت للمهام الأمنية في بعض المحافظات الجنوبية.

وتأتي هذه القرارات بعد أشهر من التغييرات التي أجرتها وزارة الداخلية في بنية جهاز الأمن الداخلي، عقب عملية إعادة هيكلة واسعة للوزارة شملت عدداً من الإدارات والقيادات الأمنية في المحافظات السورية، ومن بينها السويداء وريف دمشق وحمص. وكانت الوزارة قد أجرت، في أيلول/سبتمبر 2025، تعديلات على قيادة جهاز الأمن الداخلي في كل من السويداء وريف دمشق، تم بموجبها تعيين العميد حسام الطحان قائداً للأمن الداخلي في السويداء خلفاً للعميد أحمد هيثم الدالاتي، الذي جرى نقله حينها لتولي قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق.

وتشير التحركات الأخيرة داخل وزارة الداخلية إلى استمرار عملية إعادة توزيع المناصب الأمنية وتدوير القيادات ضمن مقاربة تقول مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، إنها ترتبط بمحاولة تعزيز التنسيق الأمني والإداري بين المحافظات، في ظل تحديات أمنية وخدمية متباينة تشهدها مناطق سورية عدة. وتتزامن هذه التغييرات مع تزايد الحديث في الأوساط السياسية والإعلامية السورية عن قرب إجراء تعديل وزاري داخل الحكومة السورية. وأكدت مصادر "العربي الجديد" أن التعديل المرتقب قد يشمل وزارة الزراعة ووزارة الصحة، إضافة إلى وزيرين آخرين، من دون صدور أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن طبيعة التعديل أو موعده.