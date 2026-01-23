سورية | تمديد الهدنة وبدء نقل عناصر "قسد" من سجن الأقطان في الرقة

بدأت وحدات من الجيش السوري، فجر اليوم الجمعة، بنقل عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من سجن الأقطان ومحيطه في محافظة الرقة باتجاه مدينة عين العرب (كوباني)، في خطوة وُصفت بأنها الأولى لتطبيق اتفاق جرى التوصل إليه في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، يقضي بتسليم السجن لوزارة الداخلية لإدارته.
وقالت "هيئة العمليات في الجيش" إن وحداتها باشرت عملية النقل، مؤكدة أن الجيش سيرافق عناصر "قسد" حتى محيط مدينة عين العرب، وذلك في إطار تنفيذ بنود الاتفاق المبرم.
وفي السياق ذاته، نقلت "الإخبارية" السورية عن مصدر حكومي قوله إن وزارة الدفاع توصلت، برعاية دولية، إلى اتفاق يهدف إلى خفض التصعيد وتثبيت نقاط السيطرة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى "تعزيز الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة استعادة سيادة الدولة على كامل التراب السوري"، ولا سيما في محافظة الرقة.
وبحسب المصدر، ينص الاتفاق على البدء بعملية إخراج مقاتلي "قسد"، من السوريين والأجانب، من سجن الأقطان بكامل مرافقه، وتوجيههم نحو منطقة عين العرب، على أن تتم عملية الخروج والانسحاب حصراً بالأسلحة الخفيفة الفردية وتحت إشراف الجهات المعنية.
وأوضح أن وحدات من الجيش السوري، إلى جانب الجهات الأمنية المختصة، ستتسلم سجن الأقطان بكامل مرافقه، بما في ذلك القسم الذي يضم محتجزي تنظيم "داعش"، على أن تتم إدارتهم وفق القوانين السورية، مشيراً إلى أن العملية تشمل نحو 800 مقاتل من التشكيلات المغادرة للموقع.
واعتبر المصدر الحكومي أن هذه الخطوة تأتي استجابة للوساطات الدولية الهادفة إلى منع التصعيد العسكري في المنطقة، وضمان انتقال سلمي للسلطة الإدارية والأمنية في المواقع الحيوية، بما يخدم هدف بسط السيطرة الكاملة على محافظة الرقة وتأمينها من أي تهديدات. وأكدت وزارة الدفاع، وفق المصدر ذاته، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية الدولة السورية الرامية إلى إعادة تفعيل المؤسسات الرسمية في مختلف المناطق، وضمان سيادة القانون وحماية السلم الأهلي.
في المقابل، أكدت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" أن من بين الذين خرجوا من سجن الأقطان قياديين بارزين، بينهم القيادي في تنظيم "حزب العمال الكردستاني" (PKK) أنكيل الجبل، والقيادي العسكري عبد الملك برد (أبو علي برد)، إضافة إلى عبسي الطه (أبو عمر الإدلبي)، قائد "لواء الشمال الديمقراطي" ضمن تشكيلات "قسد".