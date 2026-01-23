سورية | تمديد الهدنة وبدء نقل عناصر "قسد" من سجن الأقطان في الرقة

أخبار
دمشق

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
دمشق

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
التحديثات الحية
23 يناير 2026   |  آخر تحديث: 10:28 (توقيت القدس)
+ الخط -

بدأت وحدات من الجيش السوري، فجر اليوم الجمعة، بنقل عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من سجن الأقطان ومحيطه في محافظة الرقة شمال شرقي سورية باتجاه مدينة عين العرب (كوباني)، في خطوة وُصفت بأنها الأولى لتطبيق اتفاق جرى التوصل إليه في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، يقضي بتسليم السجن لوزارة الداخلية لإدارته. وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أنّ حوالي 1000 مقاتل من "قسد" بدأوا بالخروج من سجن الأقطان في الرقة، باتجاه عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، ضمن اتفاق مع الحكومة السورية. وفي وقت سابق فجر اليوم الجمعة، أفادت مصادر لـ"العربي الجديد"، بالتوصل إلى اتفاق بخروج مقاتلي "قسد" من السجن وتسيلمه للحكومة السورية.

إلى ذلك، كشفت مصادر كردية سياسية مقرّبة من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ومن حكومة إقليم كردستان العراق، لـ"العربي الجديد"، أمس الخميس، عن التوصل إلى تفاهم يقضي بتمديد طويل للهدنة بين القوات السورية و"قسد"، عقب اجتماع وُصف بـ"الإيجابي" عُقد في مدينة أربيل، وجمع مبعوث الرئيس الأميركي إلى سورية، توم برّاك، مع قائد "قسد" مظلوم عبدي، وسط تأكيدات متبادلة على "عدم العودة إلى الحرب". وكان عبدي قد قال في منشور عبر منصة إكس، إنّ لقاءً "بنّاءً ومثمراً" جمعه ببرّاك، وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، في إقليم كردستان العراق، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في شمال شرق سورية، وسبل تثبيت وقف إطلاق النار والدفع باتجاه مسار الحوار.

وكان قد تم التوصل، مساء الثلاثاء الماضي، إلى اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" على وقف النار في محافظة الحسكة، ومنطقة عين العرب (كوباني) ومنح "قسد" مهلة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية الاندماج عمليا بالدولة السورية. وأمس الخميس، صرّح مصدر دبلوماسي في الخارجية السورية بأنّ الخيارات مفتوحة أمام الحكومة السورية في حال خرق "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وقف إطلاق النار شمال شرق سورية، من الحل السياسي إلى التدخل العسكري والأمني لحماية المدنيين وإنهاء الفوضى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق الجديد في 18 من يناير/ كانون الثاني الحالي "جاء نتيجة استنفاد المسارات السياسية، حيث تدخلت الدولة لفرض الاستقرار، إلى جانب تصاعد المخاطر الأمنية وفشل الإدارة غير الشرعية"، مجدداً التأكيد على أن "دخول دمشق لمناطق الجزيرة جاء حرصاً على وحدة البلاد وحقن الدماء". وبيّن المصدر أن الاتفاق "ينص على تسليم كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة السورية كونها الجهة الوحيدة المخوّلة باحتكار السلاح"، وشدد على أن دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية "شأن سيادي".

وجدد المصدر رفض الحكومة السورية توظيف ملف سجون تنظيم "داعش" سياسياً، مؤكداً استعداد الحكومة لتسلّم السجون وتأمينها، محملاً "قسد" مسؤولية أي خرق، وقال المصدر إن "الدولة هي الضامن لجميع المكونات، والجيش دخل للحماية، وأن احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها التزام قانوني وليس خياراً سياسياً"، مشيراً إلى توظيف موارد النفط والغاز والمياه لخدمة جميع السوريين.

تطورات الأوضاع في شمال وشرق سورية بين الجيش و"قسد" يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

10:49 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
دمشق
الداخلية السورية تعلن تسلم سجن الأقطان

قالت وزارة الداخلية السورية، إن إدارة السجون والإصلاحيات في الوزارة تسلّمت مؤخراً، سجن الأقطان في محافظة الرقة.

10:09 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
دمشق
وصول مقاتلين من "قسد" إلى عين العرب

قالت شبكة رووداو الإعلامية، إنّ مقاتلين من "قسد" وصلوا إلى مدينة عين العرب "كوباني" في ريف حلب الشرقي بعد انسحابهم من سجن الأقطان في الرقة شمال شرقي سورية، بموجب الاتفاق مع الحكومة السورية.

09:36 am

محمد الباسم

avata
محمد الباسم
بغداد
ثلاثة معتقلات عراقية تستعد لاستقبال سجناء "داعش" في سورية

تسلّم العراق، مساء أول من أمس الأربعاء، الدفعة الأولى من معتقلي تنظيم "داعش" من سجون محافظة الحسكة شمال شرقي سورية، وذلك ضمن سلسلة دفعات قد تستمر أياماً، بواسطة طائرات أميركية وإجراءات أمنية مشدّدة. وبحسب مصادر عراقية خاصة تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن دفعة ثانية من سجناء "داعش" ستصل اليوم الجمعة، وعبر الآلية نفسها، من خلال طائرات نقل مروحية أميركية، وبمحضر تسليم رسمي للجهات العراقية من قبل الأميركيين، وتشمل جنسيات أوروبية وآسيوية وعربية مختلفة.

التفاصيل عبر الرابط:

جندي عراقي على الحدود مع سورية، 21 يناير 2026 (أحمد الربيعي/فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

ثلاثة معتقلات عراقية تستعد لاستقبال سجناء "داعش" في سورية

08:37 am

محمد أمين

avata
محمد أمين
صحافي سوري، مراسل "العربي الجديد" في سورية.
دمشق
الحسكة معقل أكبر سجون تنظيم داعش في سورية

في الوقت الذي تسلم فيه العراق دفعة أولى من معتقلي تنظيم داعش من سجون محافظة الحسكة شمال شرقي سورية، فإن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لا تزال تسيطر على عدد من السجون وأماكن اعتقال عناصر في "داعش" وعائلاتهم، خصوصاً في محافظة الحسكة. وطالب المسؤول في سجن الأقطان في مدينة الرقة شمالي سورية جيا كوباني، قوات التحالف الدولي بالتدخل لإنقاذ مقاتلي "قسد" المحاصرين داخل السجن، محملاً التحالف مسؤولية حماية المنشأة التي تضم محتجزين من "داعش".

التفاصيل عبر الرابط: 

جنود سوريون على مدخل مخيم الهول،21 يناير 2026(سانتياغو مونتاغ/الأناضول)
تقارير عربية
التحديثات الحية

الحسكة معقل أكبر سجون تنظيم داعش في سورية

06:25 am

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
دمشق
نحو 1000 مقاتل من "قسد" بدأوا الخروج من سجن الأقطان

أفادت مصادر لـ"العربي الجديد" بأن نحو 1000 مقاتل من "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) بدأوا الخروج من سجن الأقطان في الرقة شمال شرقي سورية باتجاه عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي.

04:42 am

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
دمشق
الجيش السوري يبدأ نقل عناصر "قسد" من سجن الأقطان

بدأت وحدات من الجيش السوري، فجر اليوم الجمعة، بنقل عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من سجن الأقطان ومحيطه في محافظة الرقة باتجاه مدينة عين العرب (كوباني)، في خطوة وُصفت بأنها الأولى لتطبيق اتفاق جرى التوصل إليه في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، يقضي بتسليم السجن لوزارة الداخلية لإدارته.

وقالت "هيئة العمليات في الجيش" إن وحداتها باشرت عملية النقل، مؤكدة أن الجيش سيرافق عناصر "قسد" حتى محيط مدينة عين العرب، وذلك في إطار تنفيذ بنود الاتفاق المبرم. وفي السياق ذاته، نقلت "الإخبارية" السورية عن مصدر حكومي قوله إن وزارة الدفاع توصلت، برعاية دولية، إلى اتفاق يهدف إلى خفض التصعيد وتثبيت نقاط السيطرة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى "تعزيز الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة استعادة سيادة الدولة على كامل التراب السوري"، ولا سيما في محافظة الرقة.

وبحسب المصدر، ينص الاتفاق على البدء بعملية إخراج مقاتلي "قسد"، من السوريين والأجانب، من سجن الأقطان بكامل مرافقه، وتوجيههم نحو منطقة عين العرب، على أن تتم عملية الخروج والانسحاب حصراً بالأسلحة الخفيفة الفردية وتحت إشراف الجهات المعنية. وأوضح أن وحدات من الجيش السوري، إلى جانب الجهات الأمنية المختصة، ستتسلم سجن الأقطان بكامل مرافقه، بما في ذلك القسم الذي يضم محتجزي تنظيم "داعش"، على أن تتم إدارتهم وفق القوانين السورية، مشيراً إلى أن العملية تشمل نحو 800 مقاتل من التشكيلات المغادرة للموقع.

واعتبر المصدر الحكومي أن هذه الخطوة تأتي استجابة للوساطات الدولية الهادفة إلى منع التصعيد العسكري في المنطقة، وضمان انتقال سلمي للسلطة الإدارية والأمنية في المواقع الحيوية، بما يخدم هدف بسط السيطرة الكاملة على محافظة الرقة وتأمينها من أي تهديدات. وأكدت وزارة الدفاع، وفق المصدر ذاته، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية الدولة السورية الرامية إلى إعادة تفعيل المؤسسات الرسمية في مختلف المناطق، وضمان سيادة القانون وحماية السلم الأهلي.

في المقابل، أكدت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" أن من بين الذين خرجوا من سجن الأقطان قياديين بارزين، بينهم القيادي في تنظيم "حزب العمال الكردستاني" (PKK) أنكيل الجبل، والقيادي العسكري عبد الملك برد (أبو علي برد)، إضافة إلى عبسي الطه (أبو عمر الإدلبي)، قائد "لواء الشمال الديمقراطي" ضمن تشكيلات "قسد".

3:23 AM

سلام حسن

سلام حسن
سلام حسن
سلام حسن؛ صحافي سوري، ومراسل متعاون مع موقع وصحيفة "العربي الجديد" في الحسكة.
الحسكة
تمديد الهدنة و"قسد" ترشّح 3 أسماء لمناصب عليا

كشفت مصادر كردية سياسية مقرّبة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومن حكومة إقليم كردستان العراق، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، عن التوصل إلى تفاهم يقضي بتمديد طويل للهدنة بين القوات السورية و"قسد"، عقب اجتماع وُصف بـ"الإيجابي" عُقد في مدينة أربيل، وجمع مبعوث الرئيس الأميركي إلى سورية توماس برّاك مع قائد "قسد" مظلوم عبدي، وسط تأكيدات متبادلة على "عدم العودة إلى الحرب".

التفاصيل عبر الرابط:
أخبار
التحديثات الحية

مصادر كردية لـ"العربي الجديد": اتفاق لتمديد الهدنة بين دمشق و"قسد"

03:26 am

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
دمشق
تصعيد متبادل بين دمشق و"قسد" رغم وقف إطلاق النار

تتواصل الاشتباكات والتجاذبات العسكرية والإعلامية بين الجيش العربي السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على جبهات صرين بريف حلب الشرقي، وريف الحسكة الشمالي، رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط تبادل للاتهامات بشأن خرقه واستهداف مناطق مأهولة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن هيئة العمليات في الجيش السوري اتهامها مليشيات "حزب العمال الكردستاني" بـ"بث إشاعات كاذبة وخطيرة" بين السوريين الأكراد، ومحاولة تخويفهم من الجيش عبر "فيديوهات مفبركة وأكاذيب بعيدة عن الواقع"، مؤكدةً أن المؤسسة العسكرية تعمل على "حماية أهلنا الكرد" وإعادة الاستقرار إلى جميع المناطق.

في المقابل، أعلنت "قسد" أن دمشق تواصل هجماتها رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى تسجيل 22 خرقاً خلال يوم واحد، شملت قصف مناطق كوباني وسجن الأقطان في الرقة، ومحيط بلدة صرين، إضافة إلى استهداف قرية "خروص"، جنوبي كوباني، بالمدفعية الثقيلة.

واتهمت "قسد" القوات الحكومية باتباع "سياسة العقاب الجماعي"، من خلال قطع المياه والكهرباء عن كوباني ومنع إدخال الوقود في ظروف شتوية قاسية، محذّرةً من أن استهداف مناطق مأهولة وأماكن احتجاز عناصر تنظيم "داعش" يشكل "تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار"، وينذر بتداعيات إنسانية وأمنية واسعة.

3:17 AM

سلام حسن

سلام حسن
سلام حسن
سلام حسن؛ صحافي سوري، ومراسل متعاون مع موقع وصحيفة "العربي الجديد" في الحسكة.
الحسكة
ماكغورك يحذر من خطورة الأوضاع شمال شرقي سورية

حذّر منسق البيت الأبيض السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، في منشور على منصة "إكس"، من خطورة الأوضاع في شمال شرقي سورية، واصفاً الوضع هناك بأنه "مثير للقلق البالغ"، ومشدداً على ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار. وقال ماكغورك إنّ أي انهيار أمني محتمل، ولا سيما في مواقع احتجاز عناصر تنظيم داعش، "قد ينذر بعواقب دولية"، مؤكداً أنّ الأكراد في العراق وسورية "شركاء ثابتون، ويجب التعامل معهم على هذا الأساس"، مضيفاً أنّ "العالم اليوم أكثر أماناً بفضلهم".

3:27 AM
أبرز أحداث سورية يوم أمس الخميس | 22 يناير
  • الخارجية السورية: الخيارات مفتوحة حال خرق "قسد" الهدنة
  • "المرصد السوري": انقطاع الاتصالات بشكل كامل عن مدينة كوباني
  • كواليس "اجتماعات حاسمة" سبقت عملية دمشق ضدّ "قسد"
  • العراق يؤكد وصول 150 معتقلاً لـ"داعش" من سجون الحسكة
  • وزارة الاقتصاد السورية تجري جولة تفقدية في الطبقة
  • مصدر في الجيش السوري: هدوء يعمّ خطوط التماس مع قسد
  • الدفاع السورية: 11 قتيلاً حصيلة خروق "قسد" في اليوم الأول
دلالات
المساهمون
سلام حسن
محمد كركص
محمد أمين
محمد الباسم
العربي الجديد
المزيد في سياسة
بوتين خلال اجتماع في الكرملين، 22 يناير 2026 (رويترز)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

س/ج | ما قيمة أصول روسيا المجمدة التي عرضت استخدامها في مجلس السلام؟

معبر رفح على الحدود مع مصر، 10 أكتوبر 2023 (سعيد الخطيب/ فرانس برس)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

الاحتلال سيقيم نقطة تفتيش قرب معبر رفح: هكذا سيعمل بعد إعادة فتحه

كوشنر يعرض خطة "غزة الجديدة" خلال إعلان "مجلس السلام" بمنتدى دافوس، 22 يناير 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

واشنطن تكشف عن خطة لـ"غزة الجديدة": منتجع فاخر وناطحات سحاب