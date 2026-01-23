سورية | تمديد الهدنة وبدء نقل عناصر "قسد" من سجن الأقطان في الرقة

قالت وزارة الداخلية السورية، إن إدارة السجون والإصلاحيات في الوزارة تسلّمت مؤخراً، سجن الأقطان في محافظة الرقة.
بدأت وحدات من الجيش السوري، فجر اليوم الجمعة، بنقل عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من سجن الأقطان ومحيطه في محافظة الرقة شمال شرقي سورية باتجاه مدينة عين العرب (كوباني)، في خطوة وُصفت بأنها الأولى لتطبيق اتفاق جرى التوصل إليه في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، يقضي بتسليم السجن لوزارة الداخلية لإدارته. وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أنّ حوالي 1000 مقاتل من "قسد" بدأوا بالخروج من سجن الأقطان في الرقة، باتجاه عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، ضمن اتفاق مع الحكومة السورية. وفي وقت سابق فجر اليوم الجمعة، أفادت مصادر لـ"العربي الجديد"، بالتوصل إلى اتفاق بخروج مقاتلي "قسد" من السجن وتسيلمه للحكومة السورية.
إلى ذلك، كشفت مصادر كردية سياسية مقرّبة من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ومن حكومة إقليم كردستان العراق، لـ"العربي الجديد"، أمس الخميس، عن التوصل إلى تفاهم يقضي بتمديد طويل للهدنة بين القوات السورية و"قسد"، عقب اجتماع وُصف بـ"الإيجابي" عُقد في مدينة أربيل، وجمع مبعوث الرئيس الأميركي إلى سورية، توم برّاك، مع قائد "قسد" مظلوم عبدي، وسط تأكيدات متبادلة على "عدم العودة إلى الحرب". وكان عبدي قد قال في منشور عبر منصة إكس، إنّ لقاءً "بنّاءً ومثمراً" جمعه ببرّاك، وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، في إقليم كردستان العراق، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في شمال شرق سورية، وسبل تثبيت وقف إطلاق النار والدفع باتجاه مسار الحوار.
وكان قد تم التوصل، مساء الثلاثاء الماضي، إلى اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" على وقف النار في محافظة الحسكة، ومنطقة عين العرب (كوباني) ومنح "قسد" مهلة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية الاندماج عمليا بالدولة السورية. وأمس الخميس، صرّح مصدر دبلوماسي في الخارجية السورية بأنّ الخيارات مفتوحة أمام الحكومة السورية في حال خرق "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وقف إطلاق النار شمال شرق سورية، من الحل السياسي إلى التدخل العسكري والأمني لحماية المدنيين وإنهاء الفوضى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأشار المصدر إلى أن الاتفاق الجديد في 18 من يناير/ كانون الثاني الحالي "جاء نتيجة استنفاد المسارات السياسية، حيث تدخلت الدولة لفرض الاستقرار، إلى جانب تصاعد المخاطر الأمنية وفشل الإدارة غير الشرعية"، مجدداً التأكيد على أن "دخول دمشق لمناطق الجزيرة جاء حرصاً على وحدة البلاد وحقن الدماء". وبيّن المصدر أن الاتفاق "ينص على تسليم كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة السورية كونها الجهة الوحيدة المخوّلة باحتكار السلاح"، وشدد على أن دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية "شأن سيادي".
وجدد المصدر رفض الحكومة السورية توظيف ملف سجون تنظيم "داعش" سياسياً، مؤكداً استعداد الحكومة لتسلّم السجون وتأمينها، محملاً "قسد" مسؤولية أي خرق، وقال المصدر إن "الدولة هي الضامن لجميع المكونات، والجيش دخل للحماية، وأن احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها التزام قانوني وليس خياراً سياسياً"، مشيراً إلى توظيف موارد النفط والغاز والمياه لخدمة جميع السوريين.
حذّر منسق البيت الأبيض السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، في منشور على منصة "إكس"، من خطورة الأوضاع في شمال شرقي سورية، واصفاً الوضع هناك بأنه "مثير للقلق البالغ"، ومشدداً على ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار. وقال ماكغورك إنّ أي انهيار أمني محتمل، ولا سيما في مواقع احتجاز عناصر تنظيم داعش، "قد ينذر بعواقب دولية"، مؤكداً أنّ الأكراد في العراق وسورية "شركاء ثابتون، ويجب التعامل معهم على هذا الأساس"، مضيفاً أنّ "العالم اليوم أكثر أماناً بفضلهم".