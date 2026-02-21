سورية: تكليف زياد العايش مبعوثاً رئاسياً لتنفيذ الاتفاق مع "قسد"

- تكليف العميد زياد العايش مبعوثاً رئاسياً: أعلنت الرئاسة السورية تعيين العايش لتنفيذ اتفاق 29 يناير مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بهدف تحقيق الاندماج وتعزيز حضور الدولة. - تعزيز الخدمات الحكومية: يهدف القرار إلى تذليل العقبات وتفعيل الخدمات الحكومية للمواطنين، مع التركيز على مدينتي الحسكة والقامشلي ودمج القوات العسكرية. - خلفية الاتفاق: جاء الاتفاق بعد عملية عسكرية للجيش السوري لاستعادة مناطق شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" لاتفاق مارس 2025، ويعتبر مكملاً لاتفاق سابق.

أعلنت الرئاسة السورية، السبت، تكليف العميد زياد العايش، مبعوثاً رئاسياً لتنفيذ الاتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلاً عن مديرية الإعلام بالرئاسة، إلى تكليف العايش، "مبعوثاً رئاسياً لتنفيذ اتفاق 29 يناير/ كانون الثاني مع قسد وتحقيق الاندماج".

وأكدت المديرية أنّ قرار التكليف يأتي لضمان "تعزيز حضور الدولة، وتذليل العقبات، وتفعيل الخدمات الحكومية للمواطنين". ووفق وسائل إعلام سورية، ينحدر العايش، من قرية عرجة الجوالة، في ريف محافظة الحسكة (شمال شرق)، ويحمل إجازة في الشريعة من جامعة الأوزاعي في لبنان، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إدلب، شمال غربي سورية.

وتسلّم العايش، إدارة الشؤون المدنية بوزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ" في محافظة إدلب، قبل سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024. وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى "اتفاق شامل" مع "قسد"، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج، معتبرة أن الاتفاق المتعلق بمدينتي الحسكة والقامشلي ودمج القوات العسكرية يُعد مكمّلًا لاتفاق سابق جرى توقيعه في الـ18 من الشهر ذاته.

وجاء الاتفاق الأخير عقب عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" المتكررة لاتفاق مارس/ آذار 2025.

(الأناضول)