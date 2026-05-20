سورية: تقييد الوكالات القانونية لـ451 شخصية مرتبطة بالنظام السابق

- أصدرت نقابة المحامين في سوريا تعميماً يمنع التعامل مع الوكالات لأشخاص مطلوبين أو مشتبه بهم في جرائم، بهدف منع التصرف بالأموال بطرق تعيق الملاحقة القضائية، ويشمل القرار 451 شخصاً بينهم شخصيات من عائلة الأسد. - ارتفعت حصيلة المصابين في تفجير دمشق إلى 23 شخصاً وقتيل واحد، وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الهجوم، مع التركيز على تحقيق الأمن الوقائي وتفكيك الخلايا المتورطة. - تتزامن إجراءات نقابة المحامين مع خطوات وزارة العدل لتشديد الرقابة على البيوع ونقل الملكية، لضمان عدم ارتباطها بعمليات كسب غير مشروع، وسط عمليات استيلاء وتزوير ممنهجة للأملاك.

أصدرت نقابة المحامين في سورية تعميماً يقضي بمنع تنظيم أو تصديق أو تجديد الوكالات العامة والخاصة العائدة لأشخاص مطلوبين أو مشتبه بتورطهم في جرائم بحق السوريين أو في ملفات فساد ونهب المال العام، في خطوة وُصفت بأنها جزء من إجراءات المرحلة الانتقالية ومسار العدالة الانتقالية في البلاد. وبحسب التعميم الصادر اليوم الأربعاء، فإن أي وكالة تتعلق بالأشخاص المدرجة أسماؤهم، والبالغ عددهم 451 شخصاً، تُحال حصراً إلى مجلس نقابة المحامين المركزي، على ألا تُعتمد أي وكالة ما لم تكن ممهورة بخاتم المجلس المركزي للنقابة، مع اعتبار أي إجراء يتم خلافاً لهذه التعليمات مخالفة مسلكية جسيمة تستوجب المساءلة النقابية والقانونية.

وضمت القائمة أسماء بارزة من عائلة الأسد، من بينهم أسماء الأخرس وبشرى الأسد، إضافة إلى شخصيات سياسية وأمنية واقتصادية بارزة، بينها رفعت علي الأسد وعدد من أبنائه وبناته، إلى جانب عدد من رجال الأعمال المقربين من النظام السابق وعائلات الأسد ومخلوف والأخرس والقاطرجي. وأوضحت النقابة أن القرار جاء بعد رصد محاولات من بعض الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق لإجراء وكالات جديدة أو إعادة تفعيل وكالات قديمة بهدف التصرف بالأموال والممتلكات أو نقلها وإخفائها، بما قد يعيق مسارات الملاحقة القضائية أو استرداد الأموال المرتبطة بملفات الفساد والإثراء غير المشروع.

وأكدت النقابة أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والقانونية والأخلاقية، وحرصاً على صون حقوق السوريين ودعم مسار العدالة الانتقالية، ومنع استغلال المؤسسات القانونية في تمرير عمليات تهريب أو إخفاء أموال أو نقل ملكيات مرتبطة بملفات جرائم حرب أو فساد. كما شدد التعميم على ضرورة التزام رؤساء الفروع ومندوبي مكاتب الوكالات في المحافظات بهذه التعليمات، مع التأكيد على أن أي وكالة تصدر خلافاً للتعميم تُعد لاغية ما لم تعتمد من المجلس المركزي. واستثنى القرار الوكالات الخاصة بالموقوفين أمام القضاء الجزائي السوري، حفاظاً على حق الدفاع والإجراءات القضائية المرتبطة بالقضايا المنظورة.

وفي تعليق على القرار، قال المحامي محمد الموسى لـ"العربي الجديد" إن هذه الخطوة تشكل أداة قانونية ذات أثر مباشر على حركة الأموال والعقارات، وتعكس توجهاً نحو تشديد الرقابة على الأصول والملكيات المرتبطة بملفات حساسة، بما قد يمهد لإجراءات قضائية ومالية أوسع خلال المرحلة المقبلة. كما يرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس توجهاً متصاعداً لإعادة تنظيم الملفات القانونية والمالية المرتبطة بشخصيات نافذة في المرحلة السابقة، وسط دعوات لضمان الشفافية وتحديد الأسس القانونية التي تستند إليها هذه القوائم، بما يمنع أي استخدام استنسابي لها خارج إطار القضاء.

ويأتي تعميم النقابة بالتوازي مع سلسلة إجراءات اتخذتها وزارة العدل السورية خلال الأشهر الماضية، كان أبرزها تعميم صدر في 19 نيسان/ إبريل شددت فيه الوزارة على اتخاذ إجراءات مشددة في الدعاوى المتعلقة بتثبيت البيوع ونقل الملكية، بعد رصد محاولات التفاف قانوني وعمليات نقل صورية للعقارات من قبل شخصيات مرتبطة بالنظام السابق. وأكدت الوزارة حينها ضرورة إجراء كشف حسي وخبرة فنية على العقارات محل النزاع، والتحقق من وضعها الفعلي وهوية شاغليها، إضافة إلى التدقيق في الخلفيات القانونية للعقارات والتأكد من عدم ارتباطها بعمليات كسب غير مشروع أو بأشخاص خاضعين للتحقيق. كما سبق أن أعلنت وزارة الإدارة المحلية السورية أن سنوات حكم النظام السابق شهدت عمليات استيلاء واسعة على الأملاك العامة والخاصة، إلى جانب تزوير ممنهج لعقود البيع والشراء، مستغلة ظروف الحرب والتهجير للسيطرة على ممتلكات الأهالي بطرق غير قانونية.

ارتفاع حصيلة المصابين في تفجير دمشق

في سياق آخر، ارتفعت حصيلة المصابين في التفجير الذي استهدف، الثلاثاء، محيط منطقة باب شرقي في العاصمة السورية دمشق إلى 23 شخصاً بالإضافة إلى قتيل واحد، وفق ما أكده مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية نجيب النعسان، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الهجوم والجهات المتورطة فيه. وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت في وقت سابق مقتل أحد عناصر الجيش السوري وإصابة آخرين جراء انفجار وقع قرب مركز إدارة التسوية في المنطقة، قبل أن تؤكد وزارة الصحة لاحقاً ارتفاع أعداد المصابين مع استمرار نقل الحالات إلى المشافي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في تصريحات للإخبارية السورية مساء الثلاثاء إن "التحقيقات الأولية تمكنت من الوصول إلى رأس خيط يجري العمل على متابعته للكشف عن تفاصيل العملية والجهات التي تقف خلفها"، موضحاً أن منفذ تفجير دمشق "استغل حالة الانشغال والانتباه التي رافقت تعامل عناصر الحراسة مع حقيبة مشبوهة في الموقع، قبل أن يقوم بتفجير السيارة المفخخة عن بعد عقب نزوله منها".

وأضاف البابا أن "الجهات المختصة تمكنت، بعد نحو ساعتين من التفجير، من جمع أدلة ومؤشرات أولية تشير إلى جهة معينة يُشتبه بضلوعها في العملية"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وأشار إلى أن المنطقة المستهدفة تُعد من المناطق المدنية المزدحمة وأحد الطرق الحيوية في دمشق.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تمكنت خلال الفترة الماضية من إحباط مخططات متكررة قال إنها كانت تستهدف زعزعة الاستقرار في البلاد، مشيراً إلى أن العمل لا يزال مستمراً لتفكيك الخلايا وملاحقة المتورطين بمختلف انتماءاتهم. وقال البابا إنّ هذه الخلايا قد تكون مرتبطة بفلول النظام السابق أو مليشيات خارجية أو جماعات متطرفة، مضيفاً أن الوزارة تعمل على تحقيق ما وصفه بـ"الأمن الوقائي" وخفض العمليات الإرهابية داخل سورية.

كما كشف عن مؤتمر صحافي تعتزم وزارة الداخلية عقده قريباً للإعلان عن تفاصيل تتعلق بخلايا قال إنها كانت تستهدف سورية، بما في ذلك أعداد الموقوفين وآليات تنفيذ المخططات التي جرى إحباطها. ورغم وصفه التفجير الأخير بأنه "خرق مؤلم"، أكد البابا أن الحادثة "لن تثني الأجهزة الأمنية عن مواصلة ملاحقة المتورطين"، معتبراً أن الجهود الأمنية مستمرة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات.

وفي العاشر من مايو/أيار الجاري، أُصيب خمسة مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل سيارة مركونة في حي الورود بدمشق، في حادثة أثارت حينها حالة من القلق بين السكان، ولا سيما أنها وقعت في منطقة سكنية مكتظة، كما تمكّنت الفرق الهندسية التابعة لوزارة الدفاع السورية، الأحد الفائت، من تفكيك عبوة ناسفة زُرعت في محيط مكتب مختار حي عش الورور في دمشق دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية، في مؤشر إضافي على استمرار محاولات تنفيذ هجمات داخل العاصمة.