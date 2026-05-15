سورية.. تعيين عبد القادر الحصرية سفيراً في كندا وسط سلسلة تغييرات

- أعلنت وزارة الخارجية السورية تعيين عبد القادر الحصرية سفيراً لدى كندا، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الدبلوماسي مع الدول الصديقة، تقديراً لجهوده الوطنية والمهنية. - يأتي هذا التعيين ضمن جهود سورية لتعزيز حضورها الدبلوماسي وتفعيل التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بما يخدم المصالح الوطنية. - شهدت سورية تغييرات إدارية وأمنية شملت تعيينات جديدة في مناصب حكومية، منها تعيين عبد الرحمن الأعمى أميناً عاماً لشؤون رئاسة الجمهورية، وخالد زعرور وزيراً للإعلام، وباسل السويدان وزيراً للزراعة.

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الجمعة، تعيين عبد القادر الحصرية سفيراً لسورية لدى كندا، وذلك وفق الإجراءات الدبلوماسية المعتمدة، وفي إطار توجه الوزارة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير مجالات التعاون والتواصل الدبلوماسي مع الدول الصديقة. وأوضحت الوزارة أن هذا التعيين "يأتي تقديراً لجهود الحصرية الوطنية والمهنية خلال الفترة الماضية، وما قدّمه من إسهامات في دعم مسارات العمل المؤسسي، وتعزيز الأداء في مختلف الملفات التي أُوكلت إليه".

وأضاف البيان أن هذا القرار "يندرج ضمن جهود سورية الرامية إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي، وتفعيل أطر التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بما يخدم المصالح الوطنية". وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها، في وقت سابق من اليوم، إن الحكومة السورية تخطط لاستبدال محافظ البنك المركزي عبد القادر الحصرية بصفوت رسلان، رئيس صندوق التنمية السوري.

أخبار الشيباني يعلن من الرباط إعادة فتح السفارة السورية

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع

قد أصدر قبل أيام قرارات شملت تعيين محافظ حمص السابق عبد الرحمن الأعمى أميناً عاماً لشؤون رئاسة الجمهورية خلفاً لماهر الشرع، شقيق الرئيس، إضافة إلى تعيين الدكتور خالد زعرور وزيراً للإعلام خلفاً للدكتور حمزة مصطفى، وباسل السويدان وزيراً للزراعة خلفاً لأمجد بدر، وذلك ضمن سلسلة تغييرات إدارية وأمنية تشهدها مؤسسات الدولة السورية خلال الأيام الأخيرة.