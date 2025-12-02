سورية تعلن إحباط تهريب ألغام إلى لبنان وتفكيك شبكة مخدرات في دمشق

- أحبطت وزارة الداخلية السورية محاولة تهريب 1250 لغماً حربياً إلى لبنان، وأوقفت أربعة متورطين بعد مداهمة محكمة في منطقة الجَبّة شمال ريف دمشق، بينما تم تحييد شخص خامس خلال الاشتباكات. - صادرت السلطات كامل الشحنة وأحالت الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة تهريب الأسلحة عبر الحدود غير الشرعية. - في سياق متصل، فككت السلطات شبكة لتجارة المخدرات في دمشق، وضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة، وأحالت المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الثلاثاء، أن وحداتها الأمنية أحبطت محاولة تهريب كميات كبيرة من الألغام الحربية كانت متجهة إلى لبنان، وضبطت كامل الشحنة، وأوقفت أربعة من المتورطين، بينما جرى تحييد شخص خامس خلال اشتباكات مع الدوريات.

وقال مدير مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود، خالد عباس تكتوك، وفق بيان الوزارة، إن العملية جاءت بعد تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة انتهت بتحديد هوية المتورطين ومراقبتهم حتى وصولهم إلى موقع التهريب في منطقة الجَبّة شمال ريف دمشق. وأضاف أن الوحدات المختصة نفذت مداهمة محكمة أسفرت عن ضبط 1250 لغماً حربياً مجهزاً بصواعقه كانت معدّة للتهريب إلى حزب الله في لبنان، مشيراً إلى إلقاء القبض على أربعة من المتورطين، بينما جرى تحييد الخامس خلال الاشتباكات.

وأكد تكتوك أن المضبوطات صودرت بالكامل، وأحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات قبل إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في 27 سبتمبر/أيلول 2025، إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى دول الجوار عبر معابر غير شرعية في منطقة القصير بريف حمص الغربي، موضحة أن العملية آنذاك أسفرت عن ضبط قذائف "آر بي جي" وهاون ورشاشات داخل سيارة معدّة للتهريب، إضافة إلى مستودع يحتوي على أكثر من 200 صاروخ غراد جرى اكتشافه بعد استكمال التحقيقات.

وفي السياق، قالت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إنّ فرع مكافحة المخدرات في دمشق تمكّن من تفكيك شبكة متخصّصة بتجارة وترويج المواد المخدرة، وألقى القبض على متزعمها "ع.خ" وتسعة من أفرادها، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة إضافة إلى أسلحة كانت بحوزتهم. وأوضحت الوزارة أن المضبوطات شملت 500 ألف حبة كبتاغون، وألف غرام من الميثامفيتامين، و12 كيلوغراماً من الحشيش، و3 آلاف غرام من الهيروين، لافتة إلى أنّ المواد صودرت وأحيل المتهمون إلى القضاء المختصّ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.